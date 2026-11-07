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Claudio Suárez exhibe lo que le falta a Pumas para volver a ser grande y recuperar su identidad ante el América

histórico defensor universitario consideró que el club perdió su identidad y pidió recuperar la confianza en los futbolistas surgidos de las fuerzas básicas

El histórico defensor universitario consideró que el club perdió su identidad y pidió recuperar la confianza en los futbolistas surgidos de las fuerzas básicas
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El Clásico Capitalino entre Pumas y América no solamente representa una rivalidad deportiva para quienes han seguido de cerca la historia del futbol mexicano, también despierta recuerdos entre los protagonistas que defendieron ambas camisetas. Uno de ellos es Claudio Suárez, exdefensor universitario que conquistó el campeonato de la temporada 1990-91 y que ahora observa con preocupación el rumbo que ha tomado el conjunto auriazul.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el histórico zaguero compartió sus impresiones sobre el enfrentamiento que se disputa este sábado 7 de noviembre, pero también aprovechó para señalar algunos de los aspectos que, desde su perspectiva, necesita corregir Universidad Nacional para recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en la Liga MX.

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El llamado ‘Emperador’, quien surgió de las fuerzas básicas de Pumas y formó parte de una generación que consiguió títulos con una importante presencia de futbolistas mexicanos, considera que el club ha perdido parte de las características que lo distinguían: la apuesta por los jóvenes, el carácter competitivo y la identidad universitaria.

Claudio Suárez recuerda la época dorada de Pumas

Al recordar sus primeros años como profesional, Suárez destacó que la filosofía del equipo estaba relacionada con desarrollar talento propio y competir contra instituciones que contaban con mayores recursos económicos, como América.

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)
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“Yo no sé qué pasó con Pumas. A mí me tocó una época muy bonita que realmente que le daban la oportunidad a los canteranos, se competía el equipo buscando títulos porque entendíamos esa parte de que no era un equipo que te pagaba muy bien, esa es la realidad, pero competías a nivel deportivo con muchos jóvenes. A mí me tocó enfrentar en muchas ocasiones al América. Le gané un título en el 90, 91, fui parte de ese campeonato con el golazo del Tuca Ferretti. Pero competíamos, sabíamos que con puros jóvenes y les dábamos pelea al América. Sabíamos América lo que representa, ya saben, el equipo del dinero, de las grandes estrellas, de todo”, comentó.

Para el exseleccionado nacional, aquella diferencia económica no representaba un impedimento para que los universitarios fueran protagonistas. Por el contrario, considera que el trabajo colectivo y la formación de futbolistas permitían construir planteles capaces de disputar campeonatos.

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Sin embargo, considera que esa esencia se ha transformado con el paso de los años.

El ‘Emperador’ considera que Pumas perdió su estilo de juego

Los universitarios tendrán un complicado enfrentamiento ante América y buscarán llegar con posibilidades de clasificación a su duelo frente a Rayados. (Foto: Karol Torres / EMX imageStudio Sport)
Los universitarios tendrán un complicado enfrentamiento ante América y buscarán llegar con posibilidades de clasificación a su duelo frente a Rayados. (Foto: Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Al analizar el presente del conjunto universitario, Claudio Suárez reconoció que ya no encuentra las mismas características futbolísticas que identificaban al equipo durante su etapa como jugador. También recordó que, aunque Pumas ha conseguido regresar a instancias importantes en torneos recientes, todavía tiene aspectos pendientes para consolidarse nuevamente como una institución protagonista.

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“Hablando del día de hoy, Pumas, no me gusta, sinceramente cambió completamente de lo que era esa dinámica, el equipo aguerrido, y ve su último título fue con y antes con el Tuca, hasta ahora, que la final que llegaron con Lillini, y recientemente con Efraín Juárez, que sinceramente en el tema de la propuesta de su forma de jugar”, agregó.
La inesperada marcha del entrenador dejó a la directiva universitaria sin una alternativa preparada, según el periodista César Luis Merlo.
La inesperada marcha del entrenador dejó a la directiva universitaria sin una alternativa preparada, según el periodista César Luis Merlo.

Una de sus observaciones estuvo relacionada con el planteamiento que presentó el equipo durante la etapa de Efraín Juárez. Aunque reconoció que el entrenador consiguió resultados importantes y llevó a los universitarios a disputar una final, consideró que la manera de jugar no terminó de convencer a una parte de la afición.

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“Me tocó ir a la final contra Cruz Azul y escuchaba el comentario de todos los aficionados universitarios, que no les gustaba Pumas, cómo jugaba metidos atrás a defender, pero así Efraín sacó los resultados, se metió hasta la final con jugadores de experiencia como Keylor Navas, Carrasquilla, Vite, Juninho, y ahora que llega el Chino Huerta y hace mancuerna con Antuna, no tienen un mal plantel y veo que el Tano Solari intenta ser más ofensivo así lo veo, pero creo que necesita más tiempo de trabajo”, detalló.

De esta manera, el exdefensor consideró que el proyecto encabezado por el actual entrenador necesita continuidad para desarrollar una propuesta ofensiva y aprovechar las condiciones de los futbolistas que integran la plantilla.

Pide recuperar la cantera y darle oportunidad a los jóvenes

(Especial)
(Especial)

Uno de los puntos en los que más insistió Claudio Suárez fue la necesidad de recuperar el protagonismo de las fuerzas básicas. Para el exjugador, Pumas debe volver a identificar y desarrollar futbolistas jóvenes que puedan convertirse en referentes del primer equipo, tal como ocurrió durante su generación.

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“Desde mi punto de vista, hay que darle más oportunidad a los canteranos, hay que buscarlos porque sinceramente Pumas me ha decepcionado. Antes llegaban miles y miles de chavos y creo que hoy en día no sé qué pasa con nada con las fuerzas básicas, creo que el único que está es Pablo Bennevendo y lo está haciendo bien, está cumpliendo. Pero quisiera, quisiera uno ver más. Porque aquel título que ganamos en el 90- 91 eran dos extranjeros y los demás eran mexicanos, el Tuca Ferretti y Juan Carlos Vera. Y todos éramos canteranos y, y incluso fuimos base de la selección. para el mundial del 94”, recordó.
(Especial)
(Especial)

Suárez puso como ejemplo el campeonato de la temporada 1990-91, cuando la mayor parte del plantel estaba conformada por futbolistas mexicanos surgidos de la institución. Aquella generación también aportó elementos a la Selección Mexicana que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994.

Claudio Suárez anticipa un Clásico complicado ante América

Respecto al compromiso de este sábado, el exdefensor reconoció que Universidad Nacional tendrá un desafío importante frente a un América que llega como líder, por lo que consideró indispensable que los auriazules consigan un resultado positivo para mantener sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Club America players pose for a team group photo before the match REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Club America players pose for a team group photo before the match REUTERS/Luis Cortes
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“Ahora que Pumas se mida al América que es líder, pues Solari tendría que buscar sacar los resultados y meterse a la liguilla y después salir campeón. La verdad no la tiene fácil contra el América que ha tenido altibajos, pero ellos se han adaptado bien a jugar de visitante, pero es un clásico, realmente me tocó jugar en el Estadio Azteca y en CU y casi se siente lo mismo, el ambiente no hay tanta diferencia”, finalizó.

Así, el ‘Emperador’ recordó que la rivalidad capitalina conserva una intensidad especial sin importar el escenario. No obstante, su mensaje para Universidad Nacional va más allá de conseguir una victoria: considera que recuperar la identidad, fortalecer las fuerzas básicas y volver a competir con futbolistas formados en casa son pasos fundamentales para que Pumas vuelva a ocupar un lugar entre los grandes protagonistas del futbol mexicano.

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