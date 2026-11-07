México

Navidad 2026: esta es la planta que podría costarte más de 2 millones de pesos si la tienes en casa

Son elementos tradicionales de los nacimientos navideños en México; sin embargo, su extracción, transporte y comercialización sin autorización pueden derivar en sanciones ambientales

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La llegada de diciembre marca el inicio de las celebraciones navideñas en México. Entre las tradiciones más arraigadas en los hogares se encuentra la instalación del nacimiento, una representación del nacimiento de Jesús en la que suelen utilizarse figuras, luces, aserrín, musgo y heno para recrear paisajes naturales.

Sin embargo, algunos de estos elementos pueden tener consecuencias ambientales cuando se obtienen de manera irregular. Es el caso del musgo y el heno, dos recursos naturales que suelen utilizarse como decoración en los nacimientos navideños y cuya extracción, transporte y comercialización están sujetos a regulación ambiental.

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De acuerdo con la información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estas actividades deben cumplir con las disposiciones correspondientes. De lo contrario, las personas que incurran en infracciones pueden enfrentar sanciones económicas que superan los 2 millones de pesos.

La cifra puede llamar la atención de quienes acostumbran comprar estos materiales durante diciembre, pero es importante distinguir entre tenerlos en casa y participar en actividades de aprovechamiento o comercialización sin los permisos correspondientes.

¿Qué plantas utilizadas en los nacimientos navideños están reguladas?

El musgo y el heno son dos recursos naturales que forman parte de la decoración tradicional de los nacimientos mexicanos. Aunque suelen colocarse juntos para simular vegetación, tienen características biológicas diferentes.

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Infografía con rama de pino, musgo, heno, silueta de pesebre navideño, textos explicativos, cifras monetarias y logotipo de Infobae.
Una infografía expone que la legislación ambiental en México contempla multas de hasta 2 millones 346 mil 200 pesos por extraer y vender musgo o heno para nacimientos navideños sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El musgo es una planta no vascular, es decir, carece de un sistema especializado para transportar agua y nutrientes, como el que tienen los árboles y otras plantas. Tampoco produce flores, frutos ni semillas. Su capacidad para absorber humedad directamente del ambiente le permite desarrollarse sobre superficies como rocas, troncos y suelo.

Por otro lado, el heno utilizado en los nacimientos es una planta epífita, que crece sobre los árboles sin extraerles directamente sus nutrientes. A diferencia del pasto seco que también recibe el nombre de heno, esta especie se desarrolla suspendida en las ramas y obtiene del ambiente la humedad y los nutrientes que necesita.

Ambos recursos naturales están contemplados en la regulación ambiental mexicana, particularmente en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SEMARNAT-1996, relacionada con su aprovechamiento.

Su presencia en los hogares durante las fiestas decembrinas responde a una costumbre extendida, pero su obtención debe realizarse conforme a las disposiciones ambientales para evitar daños a los ecosistemas.

¿De cuánto es la multa por tener musgo o heno en casa?

Una de las principales dudas durante la temporada navideña es si colocar musgo o heno en el nacimiento puede ocasionar una sanción económica. La respuesta requiere hacer una distinción: estas especies no son ilegales por sí mismas, pero su extracción, transporte y comercialización sin la autorización correspondiente pueden constituir infracciones ambientales.

La regulación busca evitar que la obtención de estos recursos naturales se realice sin control, debido a que forman parte de los ecosistemas y cumplen funciones ambientales.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), junto con la NOM-011-SEMARNAT-1996, establece disposiciones relacionadas con su aprovechamiento y protección.

En cuanto a las sanciones económicas, la legislación contempla multas que pueden alcanzar las 20 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con las infracciones señaladas en el artículo 155 y las disposiciones sancionadoras citadas en la información de referencia.

Para 2026, el valor de la UMA es de 117.31 pesos diarios. Por lo tanto, una sanción equivalente a 20 mil UMA representa 2 millones 346 mil 200 pesos.

El monto final depende de la infracción cometida y de las disposiciones aplicables al caso. No significa que cualquier persona que tenga un nacimiento con estos materiales recibirá automáticamente una multa millonaria.

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¿Por qué está regulada la extracción de musgo y heno?

El musgo y el heno son recursos naturales que forman parte de los ecosistemas. Su aprovechamiento sin control puede afectar los espacios donde crecen, por lo que las autoridades ambientales establecen medidas para regular su recolección y comercialización.

En el caso del musgo, su capacidad para retener humedad y desarrollarse sobre diferentes superficies lo convierte en un componente importante de los ambientes naturales. Por su parte, el heno crece sobre los árboles y obtiene del entorno los recursos que necesita para sobrevivir.

La demanda de ambos materiales aumenta durante las fiestas decembrinas debido a su utilización en los nacimientos y otras decoraciones navideñas. Esta costumbre puede generar presión sobre los recursos naturales cuando la recolección no se realiza de manera regulada.

Por ello, las disposiciones ambientales buscan evitar que la tradición navideña contribuya a la extracción indiscriminada de estas especies.

¿Qué debes considerar antes de comprar musgo y heno para Navidad 2026?

Antes de adquirir estos materiales para decorar el nacimiento, es importante considerar su procedencia y verificar que su aprovechamiento y comercialización cumplan con las disposiciones ambientales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Evitar comprar musgo o heno de procedencia desconocida.
  • No extraer directamente estas especies de bosques, árboles o espacios naturales sin contar con la autorización correspondiente.
  • Verificar que los productos comercializados provengan de actividades de aprovechamiento permitidas.
  • Considerar alternativas decorativas que no impliquen la extracción de recursos naturales.

La tradición de instalar nacimientos durante diciembre puede mantenerse sin recurrir necesariamente a materiales obtenidos de manera irregular.

En este contexto, la regulación ambiental no establece que las familias deban abandonar sus celebraciones navideñas, sino que busca promover un consumo responsable y evitar prácticas que afecten los ecosistemas.

La multa de hasta 2 millones 346 mil 200 pesos representa una advertencia sobre las consecuencias económicas de incumplir las disposiciones ambientales. Por ello, antes de comprar musgo o heno para el nacimiento de Navidad 2026, conviene revisar su procedencia y asegurarse de que su comercialización sea legal.

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