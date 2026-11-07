Motociclista ofrece un refresco a policía para evitar una multa en CDMX y termina exhibido: “Todos aceptan chesco”

Guardar

Un motociclista intentó librarse de una multa por circular sin casco al ofrecerle un refresco a un oficial de tránsito, pero su estrategia no funcionó. El agente rechazó la propuesta y aseguró que trabaja junto con sus compañeros para erradicar las malas prácticas y los actos de corrupción que durante años se han normalizado entre algunos conductores y elementos policiales de la Ciudad de México.

El intercambio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y que fue difundido por la cuenta Somos Más Los Buenos. Las imágenes llamaron la atención por la insistencia del conductor para convencer al uniformado de aceptar una bebida a cambio de evitar que su motocicleta fuera trasladada al depósito vehicular.

PUBLICIDAD

La grabación también generó comentarios por la naturalidad con la que el motociclista asumió que ofrecer dinero o algún beneficio a un policía era una práctica habitual para solucionar una infracción.

Motociclista intenta evitar el corralón con un refresco

(TikTok / Somos mas los buenos)

Todo comenzó cuando el oficial explicó al conductor la razón por la que había sido detenido: circulaba sin portar el casco de seguridad, una falta al Reglamento de Tránsito de la capital mexicana.

En lugar de aceptar la sanción, el motociclista comenzó a insinuar que podía ofrecerle algo al agente para recibir ayuda y evitar que su vehículo terminara en el corralón.

El policía respondió con humor a la primera propuesta y dejó claro que no estaba interesado en recibir bebidas: “No tomo refresco, tomo puro juguito y agua natural”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el conductor no desistió y continuó buscando una manera de negociar su situación. Incluso argumentó que podía pedirle ayuda a algún conocido, aunque prefería resolverlo directamente con el oficial mediante un refresco.

La respuesta del uniformado fue contundente: “Aquí no hay paro para nadie”.

Aunque el motociclista insistió en que solamente quería invitarle algo de tomar, el elemento de tránsito mantuvo su postura y comenzó a preparar el traslado de la motocicleta al depósito vehicular.

“Todos los polis aceptan chesco”

(TikTok / Somos mas los buenos)

Uno de los momentos que más reacciones provocó ocurrió cuando el agente cuestionó directamente al conductor sobre la costumbre de ofrecer bebidas o dinero para evitar una sanción.

PUBLICIDAD

“¿No crees que está mal ofrecer dinero?”, preguntó el policía.

El motociclista respondió negativamente y defendió su postura con una frase que terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos más comentados de la grabación: “No, porque el país está así, cabrón. Chinga un refresquito y todos como gusto, ¿no?”.

Previamente, cuando el oficial le preguntó si él aceptaría un refresco, el conductor contestó: “Yo sí, todos las chescas-- aceptan chesco”.

La conversación evidenció el contraste entre la percepción del motociclista, quien consideraba normal ofrecer un beneficio para librarse de una infracción, y la postura del agente, que rechazó cualquier intento de negociación.

PUBLICIDAD

Policía asegura que buscan terminar con las malas prácticas

Más adelante, el oficial aprovechó el encuentro para explicar que su trabajo y el de sus compañeros también consiste en modificar las conductas que anteriormente se relacionaban con actos de corrupción.

“Mis compañeros y yo estamos trabajando todos los días hoy para cambiar las malas prácticas que se hacían antes”, expresó mientras solicitaba al conductor sus documentos para verificar que estuvieran en regla.

Durante la revisión, el policía detectó otro detalle relacionado con la licencia de conducir del motociclista. Le explicó que el documento presentado era una licencia tipo A permanente expedida en el año 2000 y que, de acuerdo con la disposición que mencionó, las únicas licencias válidas para ese supuesto eran las emitidas entre 2003 y 2007.

PUBLICIDAD

El conductor respondió que se trataba del documento con el que podía manejar cualquier vehículo, pero el oficial insistió en que debía apegarse a lo establecido en el reglamento.

La grabación terminó con el motociclista reconociendo la explicación del uniformado: “Así lo dice. Entonces, aquí ya estuvo”.

El video abrió nuevamente la conversación sobre los intentos de soborno a elementos de tránsito y la responsabilidad de los conductores de respetar las disposiciones viales. Además, dejó una escena que generó comentarios entre los usuarios: mientras el motociclista daba por hecho que un refresco podía resolver su problema, el policía mantuvo su decisión de aplicar el procedimiento correspondiente.

PUBLICIDAD