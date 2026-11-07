La Liga MX es considerada dentro de las 20 mejores del mundo: se ubica sobre la MLS y el campeonato de Colombia

La Liga MX estaría entre las mejores de América. (REUTERS/Eloisa Sanche)

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El fútbol mexicano ha dado un golpe de autoridad en la conversación internacional. A menudo blanco de severas críticas por su formato de competencia, la ausencia de ascenso y descenso o las actuaciones recientes en torneos binacionales, la Liga MX recibió la validación estadística a nivel global: la prestigiosa firma de análisis de datos deportivos Opta ubicó a la primera división mexicana dentro del selecto Top 20 de las mejores ligas del planeta en su más reciente actualización de los Power Rankings.

Para este 2026, la Liga MX no solo recuperó terreno dentro de las ligas de mayor exigencia y nivel competitivo del orbe, sino que además reafirmó su hegemonía regional sobre la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, posicionándose al mismo tiempo como la tercera competencia con mayor jerarquía futbolística de todo el continente americano, únicamente superada por las dos potencias históricas de Sudamérica: Brasil y Argentina.

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La 'bendita' Liga MX puntúa entre las mejores. (REUTERS/Luis Cortes)

¿Cómo se mide el nivel de una liga?

A diferencia de las clasificaciones basadas en encuestas de opinión o en criterios puramente subjetivos, el modelo de valoración de los Opta Power Rankings asigna una puntuación matemática a miles de clubes profesionales en todo el mundo. Este sistema analiza de manera dinámica y diaria el rendimiento de cada escuadra, la dificultad de sus calendarios, los resultados directos en certámenes locales e internacionales, la calidad de sus plantillas y la diferencia de goles.

A partir del promedio global de la fuerza de todos los equipos que integran cada torneo, Opta elabora su tabla jerárquica de campeonatos. Este método permite ponderar no únicamente a los gigantes habituales de cada país, sino también la profundidad de las plantillas de media tabla hacia abajo y la paridad competitiva que existe entre cada uno de los contendientes semana a semana.

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Es precisamente en ese balance donde la Liga MX logró sumar unidades determinantes durante el segundo semestre de 2026, respaldada por la regularidad de sus clubes punteros y la capacidad de sus planteles de media tabla para plantar cara en escenarios de alta exigencia.

Constantemente ambas ligas se enfrentan en torneos amistosos. (Ilustración: Jovani Pérez)

En qué lugar quedó la Liga MX

Uno de los puntos más debatidos en el balompié de la zona de Concacaf es la constante disputa deportiva entre la Liga MX y la MLS. En esta última entrega estadística, el certamen mexicano se apoderó del peldaño 16, dejando a la liga estadounidense en el escalón 17.

Pese a las constantes contrataciones de renombre internacional, el acelerado crecimiento comercial y la infraestructura de primer nivel que presume el campeonato de los Estados Unidos, los registros de rendimiento colectivo y el nivel de juego promedio siguen inclinando la balanza a favor del circuito azteca. El dominio histórico y reciente de los clubes mexicanos en los torneos continentales de clubes continúa siendo un factor de peso en los algoritmos internacionales.

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En el contexto de América Latina, la Liga MX ratificó su papel como el tercer campeonato más fuerte de la región:

Brasileirão (Brasil): Posicionado en el sexto lugar general del planeta, consagrándose como la liga no europea mejor ubicada de todo el listado gracias a su poderío económico, exportación de figuras y títulos continentales. Liga Profesional (Argentina): Situada en el octavo escalón mundial, respaldada por la competitividad y tradición de sus instituciones históricas. Liga MX (México): En el puesto 16 global, superando a otros circuitos de enorme arraigo en Sudamérica como la Liga BetPlay de Colombia (puesto 18) y la LigaPro de Ecuador (puesto 19).

Pese a las críticas, el futbol azteca sigue siendo uno de los mejores del continente. (EFE/ Francisco Guasco)

El dominio del Viejo Continente y la configuración del Top 20

La cima del fútbol mundial continúa bajo el férreo dominio de las ligas europeas, que acaparan los primeros puestos de la tabla. La Premier League de Inglaterra se mantiene indiscutiblemente como la liga más poderosa y completa del planeta, seguida muy de cerca por LaLiga de España y la Bundesliga de Alemania, que completan el podio de honor.

El listado completo de las 20 mejores ligas del mundo (Opta)

Premier League (Inglaterra) LaLiga (España) Bundesliga (Alemania) Serie A (Italia) Ligue 1 (Francia) Brasileirão (Brasil) Jupiler Pro League (Bélgica) Liga Profesional (Argentina) Primeira Liga (Portugal) Championship (Segunda División de Inglaterra) Süper Lig (Turquía) Eredivisie (Países Bajos) Eliteserien (Noruega) Superligaen (Dinamarca) Ekstraklasa (Polonia) Liga MX (México) Major League Soccer (Estados Unidos) Liga BetPlay (Colombia) LigaPro (Ecuador) Segunda División (España)

Este reconocimiento de los sistemas analíticos internacionales llega en un momento neurálgico para el certamen azteca, coincidiendo con la disputa de las jornadas decisivas del Torneo Apertura 2026. Más allá de las discusiones sobre temas estructurales de la Federación Mexicana de Fútbol, los números reflejan que la intensidad, la calidad individual de los extranjeros, el talento mexicano consolidado y la paridad en las canchas nacionales mantienen a la Liga MX como un referente competitivo indiscutible en el mapa del balompié internacional.

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