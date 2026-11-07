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Aficionado golpea al Hijo de Rey Misterio en plena función en Tijuana y el luchador lo noquea de un puñetazo | Video

El sujeto subió al cuadrilátero durante el aniversario de la empresa y agredió al gladiador, quien respondió con varios golpes antes de ser separado por seguridad

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Una función que debía convertirse en una celebración por los 15 años de The Crash terminó con un episodio de violencia que rápidamente se viralizó en redes sociales. El Hijo de Rey Misterio fue agredido por un aficionado que ingresó sin autorización al cuadrilátero durante el festejo de la empresa en Tijuana, Baja California. Sin embargo, el luchador no se quedó de brazos cruzados y respondió a los ataques hasta dejar al intruso tendido sobre la lona.

El incidente ocurrió después de uno de los enfrentamientos más esperados de la velada, una lucha de máscara contra máscara entre Xtreme Tiger y el Hijo de Rey Misterio, dos gladiadores originarios de la ciudad fronteriza que protagonizaron el combate estelar del aniversario.

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Cuando la contienda ya había terminado y se desarrollaba el protocolo para revelar la identidad del perdedor, un hombre vestido con pantalones de mezclilla, camiseta blanca, tenis y gorra apareció inesperadamente sobre el ring. El sujeto caminó hasta una de las esquinas, donde se encontraba el Hijo de Rey Misterio, y comenzó una agresión que sorprendió a los asistentes.

Así fue la agresión contra el Hijo de Rey Misterio en Tijuana

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las grabaciones que circularon en distintas plataformas digitales muestran cómo el individuo se aproximó al luchador y le lanzó un primer golpe con la mano derecha directamente en el abdomen.

Después de intercambiar algunas palabras, el aficionado volvió a intentar agredirlo con otro puñetazo. Fue entonces cuando el integrante de la dinastía Misterio reaccionó y respondió con varios golpes que hicieron caer al hombre sobre el cuadrilátero.

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La situación provocó la inmediata intervención de trabajadores de The Crash y elementos de seguridad privada, quienes ingresaron para controlar el altercado y auxiliar al individuo que había irrumpido en la función.

El luchador Hijo de Rey Mysterio fue atacado por un aficionado anoche.
El luchador Hijo de Rey Mysterio fue atacado por un aficionado anoche.

Durante varios minutos, el hombre permaneció tendido en el suelo, aparentemente inconsciente, por lo que tuvo que recibir atención antes de ser retirado del Auditorio Fausto Gutiérrez.

Mientras tanto, la ceremonia relacionada con la derrota de Xtreme Tiger continuó sobre el cuadrilátero, aunque el episodio protagonizado por el aficionado terminó robándose buena parte de la atención de los asistentes y de quienes posteriormente observaron las imágenes en internet.

La grabación generó numerosas reacciones entre los seguidores de la lucha libre, quienes cuestionaron la conducta del sujeto por ingresar al espacio de trabajo de los gladiadores y agredir a uno de ellos. El acontecimiento también volvió a poner sobre la mesa la importancia de mantener condiciones de seguridad para los luchadores durante las funciones.

Xtreme Tiger pierde la máscara ante otro representante de Tijuana

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Más allá del incidente, la celebración por los 15 años de The Crash también dejó un resultado histórico para la trayectoria de Xtreme Tiger, quien terminó perdiendo su incógnita frente al Hijo de Rey Misterio.

El luchador, cuyo nombre real es León Estrada, nació el 4 de abril de 1981 en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana. Durante su carrera utilizó diferentes nombres, entre ellos Tigre Uno, identidad con la que consiguió reconocimiento internacional durante su etapa en Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

Su formación estuvo vinculada a Rey Misterio y su crecimiento profesional comenzó a destacar durante la década de los 2000, cuando participó en agrupaciones como Mexican Powers y la Familia de Tijuana.

A lo largo de su trayectoria consiguió importantes campeonatos en la lucha libre mexicana. Entre sus logros sobresalen dos reinados como monarca mundial de parejas de AAA, junto a Halloween y Jack Evans, además de dos conquistas del Campeonato Mundial Peso Crucero y la victoria en el torneo Rey de Reyes de 2011.

Su experiencia también se extendió al extranjero. En Estados Unidos compitió bajo el personaje de Tigre Uno y consiguió conquistar el campeonato de la División X de TNA. Asimismo, tuvo presentaciones en Japón y otros escenarios internacionales.

En años recientes, Xtreme Tiger mantuvo una rivalidad con el Hijo de Rey Misterio dentro del circuito independiente, hasta que ambos llegaron a una confrontación definitiva por sus máscaras.

La lucha celebrada en el aniversario de The Crash terminó con la derrota de Estrada, quien tuvo que revelar su identidad frente al público tijuanense.

De esta manera, la función dejó dos acontecimientos que marcaron la noche: la pérdida de una de las máscaras más reconocidas de la escena independiente y el inesperado enfrentamiento entre el Hijo de Rey Misterio y un espectador que irrumpió en el cuadrilátero.

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