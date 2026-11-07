Rescatan a dos menores extraviados en un barranco del Bosque de Chapultepec: tenían hipotermia y estaban deshidratados

Una ruta trazada desde un teléfono guía a brigadistas y policías en el rescate de dos adolescentes ubicados en un barranco del Bosque de Chapultepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos menores de edad fueron rescatados de un barranco en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se extraviaran y solicitaran ayuda a través de una llamada telefónica al Centro de Comando y Control (C2) Poniente. Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos y personal de Protección Civil localizaron a los jóvenes y coordinaron su extracción.

De acuerdo con la SSC de la Ciudad de México, uno de los menores se comunicó telefónicamente con los operadores del C2 Poniente para informar que él y otro joven se encontraban perdidos dentro del bosque. Durante la llamada, proporcionó las coordenadas del sitio en el que estaban, lo que permitió a los uniformados identificar el área y dirigirse al punto señalado.

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Los policías se trasladaron a las inmediaciones de las calles Ignacio Zaragoza y 10, en la colonia Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, donde establecieron contacto con los menores para confirmar su ubicación y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia.

La intervención requirió la participación de distintas corporaciones debido a que los jóvenes se encontraban en un barranco, una zona de difícil acceso en la que existía riesgo de sufrir lesiones durante el intento de salir por sus propios medios.

Así fue el rescate de los menores en el barranco de Chapultepec

Una vez que los oficiales identificaron el punto donde estaban los jóvenes, se aproximaron al barranco y coordinaron las maniobras para llegar hasta ellos.

Elementos de la SSC, bomberos y Protección Civil rescataron a dos menores que se encontraban extraviados en un barranco de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. (SSCCDMX)

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) y personal de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes colaboraron con los policías para realizar el rescate bajo las medidas de seguridad necesarias.

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Las corporaciones descendieron hasta el sitio donde se encontraban los menores y, después de evaluar las condiciones de la zona, lograron ponerlos a salvo.

La SSC no detalló cuánto tiempo permanecieron extraviados ni las circunstancias por las que terminaron en el barranco. Tampoco informó si los jóvenes intentaron salir por sus propios medios antes de solicitar ayuda.

Tras ser localizados, ambos recibieron atención prehospitalaria por parte de los servicios de emergencia que participaron en el operativo.

Los paramédicos que los valoraron diagnosticaron a los dos menores con ligera hipotermia y deshidratación, condiciones que pudieron agravarse si hubieran permanecido más tiempo en el lugar sin recibir asistencia.

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Los dos jóvenes fueron diagnosticados con ligera hipotermia y deshidratación después de ser localizados en una zona de difícil acceso del Bosque de Chapultepec. (SSCCDMX)

Pese a ello, las autoridades no reportaron lesiones de gravedad ni la necesidad de trasladarlos a un hospital.

Madres de los jóvenes llegaron al lugar del rescate

Mientras se realizaban las labores para ponerlos a salvo, dos mujeres llegaron al sitio y se identificaron ante los policías como las madres de los menores.

De acuerdo con el reporte de la SSC, las mujeres tenían 52 y 45 años de edad y acudieron después de conocer la situación de sus hijos.

Una vez que concluyeron las maniobras de rescate y se verificó que los jóvenes se encontraban en condiciones de retirarse, los uniformados los acompañaron junto con sus madres hasta una de las salidas del Bosque de Chapultepec.

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El grupo fue guiado hasta la calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya, donde los menores y sus familiares pudieron continuar su camino por sus propios medios.

Una llamada al C2 Poniente permitió ubicar a los menores y coordinar el operativo de rescate en la alcaldía Miguel Hidalgo. (SSCCDMX)

Antes de retirarse, las madres y los jóvenes agradecieron la intervención de los policías y de los equipos de emergencia, cuya respuesta permitió evitar que permanecieran expuestos a las condiciones del terreno.

La SSC destacó que la coordinación entre los operadores del C2 Poniente, los elementos policiales, los bomberos y Protección Civil permitió ubicar rápidamente a los menores y concretar su rescate sin que sufrieran lesiones de mayor consideración.

SSC recuerda cómo solicitar apoyo de emergencia en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que la atención de reportes ciudadanos y la protección de la integridad de las personas forman parte de sus labores de prevención y vigilancia en la capital.

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Para solicitar ayuda ante una emergencia, la dependencia recordó que está disponible el número 911, mediante el cual se puede pedir la intervención de los servicios de seguridad y emergencia.

También puso a disposición de los habitantes de la Ciudad de México la aplicación para teléfonos inteligentes Mi Policía, a través de la cual pueden solicitar asistencia en materia de seguridad.

El caso de los dos menores en Chapultepec evidenció la importancia de proporcionar información precisa sobre la ubicación durante una llamada de emergencia, ya que las referencias compartidas por uno de los jóvenes permitieron a los equipos de rescate llegar hasta el barranco donde se encontraban.

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