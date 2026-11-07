Desapariciones en México: CDHCM propone plan de tres años para fortalecer la búsqueda y coordinar casos internacionales

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) propuso un Plan de Trabajo 2026-2029 para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y que los organismos públicos de derechos humanos consideren directrices iberoamericanas para coordinar la atención de casos entre países, en especial cuando ocurren en contextos de movilidad humana.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, presentó la propuesta durante la LXIV Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrada en Nuevo Nayarit, Nayarit.

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El planteamiento busca establecer criterios compartidos entre organismos de derechos humanos, autoridades, organizaciones civiles y colectivos de familiares, con el propósito de atender reportes de búsqueda que involucren a más de una entidad federativa o a otros países.

La propuesta también incluye acompañamiento a familias y personas buscadoras, así como mecanismos para documentar agresiones en su contra y solicitar medidas cautelares cuando sea necesario.

Asimismo, la Comisión Especial de Desaparición de Personas plantea trabajar con los colectivos para construir metodologías de diálogo con las autoridades.

La Comisión Especial plantea acciones para el periodo 2026-2029

El Plan de Trabajo propuesto contempla desarrollar criterios comunes para la atención de casos y el seguimiento de reportes de búsqueda, además de reforzar la coordinación entre los organismos públicos de derechos humanos cuando una desaparición involucre a más de una entidad.

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La propuesta también plantea una agenda de memoria y la actualización de la guía técnica del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El documento prevé fortalecer el acompañamiento institucional a familiares y colectivos de personas buscadoras.

“La desaparición de personas exige fortalecer las capacidades de los organismos públicos de derechos humanos, la coordinación institucional y el acompañamiento a las familias y colectivos de personas buscadoras”, señaló González Saravia durante su intervención en la Asamblea.

La Comisión Especial de Desaparición de Personas fue propuesta por la CDHCM y aprobada por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos el 17 de julio de 2026, durante una reunión realizada en Campeche.

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El grupo se instaló el 19 de octubre y es coordinado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, junto con los organismos de Chihuahua, Estado de México, Morelos, Veracruz y Zacatecas.

Como parte de sus primeros trabajos, la Comisión Especial realizó un diagnóstico sobre las atribuciones de los 32 organismos públicos de derechos humanos en materia de víctimas, desaparición y declaración especial de ausencia.

La revisión incluyó leyes orgánicas, reglamentos internos y legislación local. Con corte al 9 de octubre de 2026, el diagnóstico identificó mil 782 disposiciones, de las cuales sólo 46 proceden de leyes locales sobre desaparición de personas.

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El reporte señala que 11.3% del total de las disposiciones revisadas se refiere de manera expresa a la desaparición de personas. La evaluación sobre la aplicación práctica de estas atribuciones se realizará en una etapa posterior.

Las directrices iberoamericanas proponen buscar de inmediato y bajo presunción de vida

Durante la Asamblea, la ombudsperson capitalina propone considerar la adopción de las Directrices de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson sobre desapariciones de personas en contextos de movilidad humana.

Las directrices fueron compiladas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, en su carácter de coordinadora de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, con asistencia técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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El documento plantea que la búsqueda debe iniciar de inmediato y bajo el principio de presunción de vida. También establece la participación de las familias, la protección de sus datos personales y la prohibición de discriminar o criminalizar a las personas por su condición migratoria.

La aplicación de estas directrices puede adaptarse a las facultades de los organismos nacionales y locales.

La propuesta de la CDHCM busca que las comisiones estatales, autoridades federales y organismos de otros países cuenten con parámetros compartidos para intervenir en los casos.

González Saravia señala que las comisiones estatales de derechos humanos suelen ser el primer contacto institucional para las familias de personas desaparecidas.

Por ello, sostiene que la adopción de criterios comunes permitiría fortalecer la coordinación con autoridades, organizaciones civiles y colectivos.

La CDHCM también comparte principios sobre IA y derechos humanos

La Asamblea también aborda el uso de tecnologías e inteligencia artificial en las instituciones encargadas de proteger derechos humanos. La CDHCM comparte los Principios del Ombudsperson para la Dignidad y la Equidad Digital, conocidos como Principios de Ámsterdam.

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La iniciativa fue presentada en febrero de 2026 por el Ombudsperson de Ámsterdam y Digital Rights House. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tradujo al español una versión preliminar del documento.

Los principios proponen mantener vías de atención no digitales cuando sean más accesibles o permitan una atención directa. También sugieren que las instituciones conserven el control sobre los sistemas, los datos y la infraestructura tecnológica que utilizan.

El documento plantea recabar únicamente la información necesaria y proteger los datos personales y las conversaciones de las personas usuarias.

Además, propone que las personas conozcan cómo se toman las decisiones digitales que les afectan y que puedan participar en el diseño de los sistemas.

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Los Principios de Ámsterdam también establecen la necesidad de mantener supervisión humana sobre las decisiones automatizadas y contar con mecanismos de reparación ante posibles afectaciones derivadas del uso de tecnologías.

Durante la Asamblea, Carlos Alberto Prieto Godoy, titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, fue elegido presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para el periodo 2026-2028.

El Comité Directivo quedó integrado por Prieto Godoy en la presidencia; José Manuel Vega Zúñiga, ombudsperson de Colima, como secretario ejecutivo; y Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos en Guanajuato, como tesorera.

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