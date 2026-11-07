Vacaciones de invierno 2026 en México: cuándo empiezan y cuántos días durarán, según la SEP

El último día de clases del año será el viernes 18 de diciembre. Al sumar el fin de semana previo y la suspensión de labores docentes del miércoles 6 de enero, los estudiantes sumarán 19 días consecutivos de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las vacaciones de invierno 2026 de educación básica en México comenzarán el lunes 21 de diciembre y se extenderán hasta el martes 5 de enero de 2027, según confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su calendario escolar 2026-2027.

El último día de clases del año será el viernes 18 de diciembre. Al sumar el fin de semana previo y la suspensión de labores docentes del miércoles 6 de enero, los estudiantes sumarán 19 días consecutivos de descanso, desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero, con regreso a las aulas programado para el jueves 7 de enero de 2027.

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Este video presenta el Calendario Escolar 2026-2027 para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Muestra las fechas de inicio el 31 de agosto de 2026 y de conclusión alrededor del 9 o 15 de julio de 2027. (Gobierno de México)

Fechas oficiales del receso para educación básica

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la SEP, el periodo vacacional formal comprende del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027, es decir, 16 días naturales contando fines de semana y días festivos.

La dependencia añadió, sin embargo, que el miércoles 6 de enero tampoco habrá clases debido a una suspensión de labores docentes vinculada al Día de Reyes. Esta decisión amplió el descanso real de los alumnos más allá de lo que marca el calendario en su versión estrictamente oficial.

El receso de invierno 2026 en México va del 21 de diciembre al 5 de enero, con un día adicional sin clases el 6 de enero por el Día de Reyes. En total, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán 19 días corridos sin actividades escolares, y el regreso a las aulas se concretará el jueves 7 de enero de 2027.

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La disposición aplica para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, en las 32 entidades del país, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Último día de clases y cómo se arma el descanso de 19 días

Para dimensionar el descanso real de los alumnos, es necesario considerar el calendario completo que rodea el periodo vacacional. El viernes 18 de diciembre será la última jornada escolar del año, lo que da paso de forma inmediata al fin de semana del 19 y 20 de diciembre.

A partir de ahí, el lunes 21 de diciembre arranca formalmente el periodo vacacional, que se extiende hasta el martes 5 de enero. El miércoles 6 de enero, aunque no forma parte del receso oficial, queda marcado como suspensión de labores docentes, por lo que tampoco habrá actividades en las escuelas.

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El resultado de combinar estos tramos (los 10 días hábiles de vacaciones oficiales, los fines de semana comprendidos en el periodo y el día adicional de suspensión docente) arroja un total de 19 días continuos sin clases, desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero inclusive.

El regreso a clases para todos los estudiantes de nivel básico está previsto para el jueves 7 de enero de 2027, fecha en la que se retoma el segundo tramo del ciclo escolar 2026-2027.

Este calendario representa un receso más extenso que en años anteriores, debido a que la SEP decidió otorgar el 6 de enero como día libre adicional para la plantilla docente.

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El regreso a clases para todos los estudiantes de nivel básico está previsto para el jueves 7 de enero de 2027, fecha en la que se retoma el segundo tramo del ciclo escolar 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance de la medida y posibles excepciones

El calendario escolar 2026-2027 establece que estas fechas rigen para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, en los 32 estados del país, para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

No obstante, se advirtió que las autoridades escolares de cada entidad pueden realizar modificaciones al calendario ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil. Por ese motivo, se recomendó a familias y docentes mantenerse atentos a los avisos oficiales de cada entidad de forma permanente.

Antes del inicio formal del receso, las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria ofrecerán hasta tres días adicionales de descanso, que incluyen un último mega puente de cuatro días consecutivos, correspondiente a la semana previa al cierre del ciclo.

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No obstante, se advirtió que las autoridades escolares de cada entidad pueden realizar modificaciones al calendario ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Vacaciones de invierno en instituciones públicas de la Administración Pública Federal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó su segundo periodo vacacional del jueves 17 al jueves 31 de diciembre de 2026, también con carácter de días inhábiles para efectos legales. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

El receso de invierno no se limita al ámbito escolar. Diversas dependencias y organismos de la Administración Pública Federal también establecieron sus propios periodos vacacionales para el personal, publicados a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) determinó que su segundo periodo vacacional de 2026 se extenderá del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, en coincidencia con el calendario de la SEP. El acuerdo precisa que estos días se consideran inhábiles, por lo que durante ese lapso no correrán plazos ni vencerán términos legales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijó su segundo periodo vacacional del jueves 17 al jueves 31 de diciembre de 2026, también con carácter de días inhábiles para efectos legales.

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Por su parte, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estableció un periodo vacacional generalizado del 21 al 31 de diciembre de 2026, más el 4 y 5 de enero de 2027, habilitando de manera parcial ciertos días para trámites administrativos urgentes.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) publicó su propio calendario de días inhábiles para 2026 y enero de 2027, que incluye el 25 de diciembre y el 1 de enero como descansos obligatorios, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En todos los casos, los acuerdos publicados en el DOF señalan que, durante los periodos de suspensión de labores, no corren los plazos ni términos legales establecidos para trámites, procedimientos y actos de la Administración Pública Federal.

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Vacaciones de invierno en la UNAM, el IPN, la UAM y otras instituciones educativas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será una de las primeras instituciones en salir a receso. De acuerdo con su Calendario Escolar 2026-2027 (UNAM/Reddes sociales)

Las instituciones de educación media superior y superior manejan calendarios propios, independientes del de la SEP, por lo que sus periodos de descanso difieren tanto en duración como en fechas de inicio.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será una de las primeras instituciones en salir a receso. De acuerdo con su Calendario Escolar 2026-2027, vigente desde el 10 de agosto de 2026 para bachillerato y licenciatura, el primer semestre concluye el 27 de noviembre, fecha en que arranca el periodo de exámenes ordinarios, que se extiende hasta el 11 de diciembre.

Las vacaciones administrativas de invierno en la UNAM inician el 14 de diciembre de 2026. Según el calendario de la institución, el periodo general va del 14 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, aunque algunas facultades, como la Facultad de Ciencias, fijan su receso del 14 de diciembre al 1 de enero de 2027 para el alumnado de reingreso.

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Para quienes se rigen por el calendario anual, el receso corre del 14 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027. En el caso del calendario semestral, el descanso se extiende del 14 de diciembre de 2026 al 1 de febrero de 2027, ya que incluye el periodo intersemestral completo. El ciclo escolar arrancará oficialmente el martes 2 de febrero de 2027.

La universidad marcó además como días inhábiles el 2 y 16 de noviembre, así como el 12 y el 25 de diciembre, previos al cierre definitivo del semestre.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) terminará clases el viernes 18 de diciembre, tras un periodo previo de evaluaciones. Sus vacaciones de invierno corren del 21 de diciembre de 2026 al 24 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario oficial. Las clases arrancarán formalmente hasta el lunes 25 de enero de 2027, ya que las tres semanas previas se destinan a planeación didáctica, académica y directiva.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fijó su periodo vacacional del lunes 14 de diciembre de 2026 al viernes 15 de enero de 2027, de acuerdo con su calendario institucional.

Otras instituciones de educación media superior, como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), establecieron su receso del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, en línea con el calendario general de la SEP.

En conjunto, estos calendarios muestran que la UNAM será la institución con el periodo de descanso más extenso entre las universidades públicas del país. Los estudiantes que se rigen por el calendario semestral de esa universidad podrán disfrutar de hasta 50 días de receso, al combinar las vacaciones administrativas con el periodo intersemestral previo al inicio del nuevo ciclo.