Del narcotráfico al contrabando de tabaco: así diversifica el CJNG sus fuentes de ingresos

El Cártel Jalisco Nueva Generación aparece simbolizado como un pulpo que extiende sus tentáculos a múltiples negocios ilícitos frente a la intervención de agentes navales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, mediante actividades como la extorsión, el secuestro, el robo de hidrocarburos, la tala clandestina, la minería ilegal y el contrabando internacional de mercancías. Entre estas operaciones destaca la introducción de cigarrillos ilegales procedentes de Asia, cuyo aseguramiento representa un impacto económico estimado en 2 mil 375 millones de pesos.

La Secretaría de Marina (Semar) identificó una red internacional de contrabando de tabaco que permitió asegurar 481 millones de cigarrillos de procedencia ilícita, equivalentes a 678 toneladas, durante operaciones realizadas entre 2024 y 2026.

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Los trabajos de inteligencia naval permitieron reconstruir rutas comerciales, identificar movimientos irregulares de mercancías y detectar posibles redes de intermediarios que habrían sido utilizadas para introducir los productos al mercado mexicano.

El aseguramiento de estos cargamentos forma parte de las acciones para afectar las estructuras financieras de organizaciones criminales, entre ellas el CJNG, que ha extendido sus actividades hacia mercados ilegales distintos al de las drogas.

Las investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses también relacionan a la organización con el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes, homicidios y fraudes inmobiliarios mediante esquemas de tiempos compartidos.

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El CJNG ha diversificado sus fuentes de financiamiento mediante actividades como el narcotráfico, la extorsión, el robo de hidrocarburos y el contrabando de mercancías. (Foto: Cuartoscuro)

De Asia a México: las rutas del contrabando de cigarros

La Unidad de Inteligencia Naval (UIN) de la Semar comenzó desde 2024 los trabajos para identificar las operaciones de contrabando de cigarrillos.

Las indagatorias detectaron conexiones comerciales y logísticas con diez países: Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Uno de los hallazgos relevantes fue la posible utilización de Singapur, Corea del Sur y Japón como puntos de triangulación comercial. Mediante este mecanismo, los cargamentos pasan por diferentes países antes de llegar a México, lo que dificulta establecer su procedencia original y detectar irregularidades en los documentos de importación.

La Marina también identificó que las mercancías ingresaban mediante rutas marítimas, aéreas y terrestres.

De las 678 toneladas de tabaco aseguradas, 470 toneladas fueron transportadas por vía marítima, equivalentes a 69.3% del total. Otras 198 toneladas correspondieron a cargamentos aéreos, mientras que las 10 toneladas restantes fueron movilizadas por tierra.

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Más allá de la droga: cómo se financia el CJNG Investigación publicada por Excélsior 678 toneladas de cigarros ilegales aseguradas por la Semar, 2024-2026 🚬 Caso cigarros 🌏 Rutas y países 🗂️ Otros negocios

Para detectar las operaciones, la dependencia fortaleció el intercambio de información con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina.

La estrategia incluye la participación de los Grupos de Análisis de Riesgo, integrados por personal de Aduanas, la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop) y la Unidad de Inteligencia Naval.

Estos equipos revisan operaciones comerciales, vigilan instalaciones portuarias y analizan información relacionada con posibles delitos fiscales y contrabando.

Aumentan los decomisos: en 2026 aseguraron 251 millones de cigarros

Los registros de la Secretaría de Marina muestran un incremento en el volumen de cigarrillos ilegales asegurados durante los últimos tres años.

En 2024 fueron decomisadas 15 millones de unidades. Para 2025, la cantidad aumentó a 215 millones, mientras que durante 2026 alcanzó los 251 millones de cigarrillos.

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El video muestra un buque portacontenedores, equipos de carga y personal que revisa contenedores en un recinto portuario. También se observa a un perro de inspección entre mercancías almacenadas y a elementos de Marina y Aduanas junto a bolsas colocadas sobre una tarima frente a un contenedor.

En conjunto, las cifras representan 481 millones de unidades, cuyo peso acumulado fue calculado en 678 toneladas.

El valor comercial estimado de la mercancía asciende a 2 mil 375 millones de pesos, cantidad que representa el impacto financiero de los aseguramientos sobre las estructuras involucradas en estas operaciones.

La introducción de tabaco ilegal representa una fuente de ingresos distinta al tráfico de estupefacientes, pues utiliza mecanismos del comercio internacional, como empresas importadoras, intermediarios, transportistas y documentación aduanera.

La identificación de inconsistencias en estos procedimientos requiere el cruce de información financiera, comercial, aeroportuaria y marítima.

Los otros delitos que generan recursos al CJNG

El contrabando de cigarrillos es una de las actividades que se suma a la diversificación criminal atribuida al CJNG. Las investigaciones también documentan operaciones relacionadas con la adquisición de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas, así como el trasiego de fentanilo, metanfetaminas y cocaína.

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A estas actividades se agregan el secuestro, la extorsión, el cobro de piso y el robo de hidrocarburos, delitos que permiten obtener recursos mediante el control de actividades económicas y territorios.

Las autoridades también han identificado presuntas operaciones de tala clandestina, minería ilegal y tráfico de migrantes, además de esquemas de fraude inmobiliario relacionados con la comercialización de tiempos compartidos.

El lavado de dinero y el tráfico de armas forman parte de las investigaciones sobre las estructuras que permiten a la organización movilizar recursos y mantener sus operaciones.

Esta diversificación implica que el grupo no depende exclusivamente de las ganancias derivadas de la venta de drogas, sino que participa en distintos mercados ilícitos y aprovecha redes comerciales y financieras para obtener ingresos.

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La Secretaría de Marina considera que la coordinación entre dependencias y el intercambio de información de inteligencia permiten identificar estas estructuras y evitar que las mercancías ilegales lleguen a sus redes de distribución.

Con el aseguramiento de 678 toneladas de cigarrillos, las autoridades federales ampliaron las acciones contra las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada, particularmente aquellas relacionadas con el contrabando internacional.