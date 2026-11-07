Feid volverá a México para su Green Star Tour en 2027: fechas, ciudades y cuándo inicia la preventa

El anuncio llegó el 6 de noviembre, tras meses de expectativa generada por videos en sus redes sociales. (Composición fotográfica/Redes sociales)

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Feid confirmó su regreso a los escenarios mexicanos con FERXXO – The Green Star Tour 2027, la producción más grande que el cantante colombiano ha montado hasta ahora en Norteamérica. El anuncio llegó el 6 de noviembre, tras meses de expectativa generada por videos en sus redes sociales.

La gira forma parte de la nueva etapa artística que el intérprete, nacido como Salomón Villada Hoyos, viene desarrollando desde marzo de 2026 bajo el concepto de El Green Print.

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Feid/Instagram

Fechas y sedes confirmadas en México

Feid se presentará en tres ciudades mexicanas durante mayo de 2027. El primer show será en Monterrey, en la Arena MTY, el miércoles 5 de mayo. Después llegará a Guadalajara, donde se presentará en la Arena VFG el jueves 13 de mayo.

El cierre de su paso por el país será en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, con un concierto confirmado para el viernes 21 de mayo. Una segunda fecha en ese mismo recinto capitalino el 27 de mayo está en circulación, aunque no ha sido confirmada oficialmente.

Los tres conciertos están programados para las 8:00 de la noche. La preventa Banamex para las fechas mexicanas comienza el 10 de noviembre a las 11:00 horas, mientras que la venta general abre al día siguiente a través de Ticketmaster.

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El cantante colombiano se presentará en mayo de 2027 en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como parte de su gira Green Star Tour. Será su regreso a los escenarios del país después de más de tres años sin ofrecer un concierto propio en territorio mexicano.

El cantante colombiano se presentará en mayo de 2027 en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México como parte de su gira Green Star Tour. crédito @feid/Instagram

Dónde comprar boletos y fechas de preventa

Las fechas para la ciudad de México y Jalisco se realizarán a través de Ticket Máster y en taquillas mientras que en Monterrey los boletos podrán ser adquiridos en línea en Súper Boletos y también el en recinto.

El calendario de venta confirmado es el siguiente:

Martes 10 de noviembre, 11:00 horas: preventa Banamex, con promoción de tres meses sin intereses para tarjetahabientes.

A partir de esa fecha: registro disponible en el sitio oficial elgreenprint.com para acceder a la preventa de fans.

Las tres fechas confirmadas en México son:

5 de mayo de 2027: Monterrey

13 de mayo de 2027: Guadalajara

21 de mayo de 2027: Ciudad de México

El precio de los boletos no ha sido revelado hasta el momento.

Un cartel promocional anuncia las presentaciones del cantante Feid en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para la gira The Green Star Tour. (Redes sociales gira Feid)

Una gira de 31 fechas por Norteamérica

El recorrido completo de FERXXO – The Green Star Tour 2027 contempla 31 presentaciones. Arrancará el 5 de febrero en el Kia Center de Orlando, Florida, y recorrerá mercados como Miami, Boston, Washington D. C., Filadelfia, Nueva York, Chicago, Dallas, Houston y Los Ángeles.

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La gira también incluye dos paradas en Canadá: el Scotiabank Arena de Toronto, el 11 de marzo, y el Bell Centre de Montreal, el 13 de marzo. El tour está promovido por Live Nation.

Tras su recorrido por Estados Unidos y Canadá, el espectáculo se trasladará a México para sus tres fechas confirmadas, con las que la producción llega a su etapa final. La gira incluye, además, dos presentaciones en Phoenix, Arizona, y dos en la Ciudad de México.

Feid anunció 'The Green Star Tour 2027', su nueva gira internacional - crédito montaje @feid/ Instagram - Europa Press

El Green Print, la era detrás de la gira

El espectáculo está vinculado a la identidad visual y musical de El Green Print, el proyecto discográfico que Feid comenzó a desarrollar en marzo de 2026 y que se divide en varias entregas.

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La primera fue El Green Print: La Saga (Disc 1) – Feid vs Ferxxo, publicada el 20 de marzo de 2026 con siete canciones. Este trabajo plantea un enfrentamiento conceptual entre las dos facetas musicales del artista y muestra un sonido más orgánico.

El segundo capítulo, El Green Print: La Saga (Disc 2) – El Club de las 19 Flores, se lanzó el 18 de septiembre con ocho temas. El EP incluye colaboraciones con Vicente García, El Americano 4KT, Pirlo, Divino, Baby Ranks, Bad Gyal, ICON y Yandel, y retoma elementos del disco 19, que Feid publicó en 2019.

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La serie todavía tendrá una nueva entrega: el EP colaborativo Babyxxita Mor, que el cantante prepara junto al puertorriqueño Álvaro Díaz. El trabajo contará con siete canciones y aportes de productores como Tainy. Ambos artistas mostraron fragmentos del material en redes sociales y durante una transmisión en vivo en TikTok.

Después de ese lanzamiento está prevista una última publicación que completaría el ciclo de El Green Print, aunque no se han confirmado las canciones ni la fecha de estreno.

La serie todavía tendrá una nueva entrega: el EP colaborativo Babyxxita Mor, que el cantante prepara junto al puertorriqueño Álvaro Díaz.- crédito captura de pantalla Maisak / YouTube

El repertorio que llevó en su gira más reciente

Aunque Feid no ha revelado el setlist oficial del Green Star Tour, el repertorio de su gira más reciente, el Falxo Tour, ofrece una referencia sobre el tipo de show que podría presentar en México.

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En esas fechas, realizadas durante 2026, el cantante abrió sus conciertos con “El Padrino” y continuó con una secuencia que incluyó “Te Mata”, “Old Navy”, “Trankaito” y “Medellín Takai”. También interpretó “Doblexxó”, versión de un tema originalmente grabado con J Balvin.

El show incluyó además clásicos de su carrera como “Luna”, “Classy 101”, “Normal” y “Feliz Cumpleaños Ferxxo”. En algunas presentaciones, el cantante sumó un bloque acústico con canciones como “XNTXS”, “Que Putas”, “Latte” y “Si Te Vas”.

El repertorio también integró temas vinculados a la era El Green Print, lo que anticipa que buena parte de ese material tendrá un lugar central dentro del espectáculo de 2027.

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El regreso tras su último palacio de los deportes en CDMX

Tres años desde su aparición más grande en el país que fue en agosto de 2023, cuando llevó su Ferxxo Nitro Jam Underground Tour al Palacio de los Deportes, conocido popularmente como el “Domo de Cobre”.

Antes de esa fecha, el cantante había reunido a 50 mil personas en la Plaza de Toros México con su gira “Caferxxo”, una de las convocatorias más grandes que ha tenido en el país.

El anuncio del Green Star Tour llega casi dos años después de esa última presentación, en un momento en el que el artista cerró formalmente su etapa como “Ferxxo” a través del documental XTHE ENDX, publicado a finales de 2025, con el que dio paso a la narrativa musical que ahora sostiene la gira de 2027.

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La Coffee Party de 2025, su aparición más reciente en México

Feid Coffe Party en la Plaza de Toros La México Récord Guinness 2025 (Instagram)

Antes del anuncio del Green Star Tour, la presentación más reciente de Feid en el país no fue un concierto de gira, sino la Ferxxo Coffee Party, un evento gratuito realizado el 3 de octubre de 2025 en la Plaza de Toros “La México”.

Esta cita había sido planeada originalmente para junio de ese año en el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa, pero se canceló por “motivos ajenos” y se reprogramó para octubre, con cambio de sede debido a la demanda de registros.

Más de 600 mil personas intentaron inscribirse para conseguir un pase doble gratuito a través de una plataforma digital, lo que colapsó el sistema de registro. Ante la alta demanda, la organización decidió permitir el ingreso a todos los asistentes que se formaron en el recinto.

El evento reunió a más de 50 mil personas y fue certificado por Guinness World Records como la Coffee Party más grande del mundo, luego de que se sirvieran más de 30 mil cafés cortesía del propio Feid. Se trató del segundo récord Guinness obtenido por el cantante.

Durante la fiesta, Feid ofreció un set de cerca de dos horas y media con más de 30 canciones, entre ellas temas de sus primeros álbumes 19, Ferxxo Volumen 1: Mor, Bahía Ducati e Inter Shibuya, además de su sencillo reciente “Se Lo Juro Mor”. El formato prescindió de la producción elaborada de sus giras y se centró en la cercanía con el público, al que también repartió vinilos y casetes de colección con fragmentos de canciones inéditas.