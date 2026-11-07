En Sonora se registraron 20 derrames de materiales peligrosos en 2026: errores humanos y fallas mecánicas son las principales causas

Un tren descarrilado en Sonora muestra varios vagones volcados sobre un arroyo de agua barrosa, algunos con derrame de hidrosulfuro de sodio. (Redes sociales)

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El estado de Sonora acumuló 20 derrames de materiales peligrosos durante 2026, incidentes vinculados principalmente con errores humanos, fallas mecánicas y condiciones de infraestructura, poniendo en riesgo al medio ambiente y a comunidades.

De los 20 eventos contabilizados en el informe anual de emergencias ambientales, 16 correspondieron al ámbito de competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los cuatro restantes fueron casos relacionados con el sector de hidrocarburos, atendidos dentro de las atribuciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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De acuerdo al informe “Anual de Incidentes y Emergencias Ambientales por Materiales Peligrosos en Sonora 2026”, todos los derrames fueron clasificados como controlados tras la activación de protocolos de contingencia. La cifra fue revisada durante la reunión mensual del Comité Técnico Consultivo en Materiales Peligrosos de Sonora, realizada el 30 de octubre.

ARCHIVO - El río Sonora, contaminado por un derrame de 10 millones de galones de sulfato de cobre y metales pesados procedentes de la mina de cobre de Buenavista, se abre paso por las montañas cerca de la población de Mazocahui en el estado norteño de Sonora, México, el 12 de agosto de 2014. Residentes del estado de Sonora protestaron el martes 5 de diciembre de 2023 contra lo que consideran constantes demoras de las autoridades en los procesos de limpieza y de reparación de la contaminación de hace casi una década. (AP Foto/El Imparcial, Julián Ortega, Archivo)

Fallas humanas y mecánicas concentran las causas de los derrames

El análisis de los incidentes identificó los factores humanos, las fallas mecánicas y las condiciones de infraestructura entre los principales orígenes de las emergencias. La revisión apuntó a la necesidad de reforzar los procesos de notificación inmediata cuando ocurre un derrame.

La comunicación entre dependencias, cuerpos de emergencia y compañías transportistas formó parte de los acuerdos discutidos en el comité. Los participantes plantearon ajustes a los mecanismos de aviso y a los procedimientos de actuación para reducir el tiempo de respuesta.

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Las medidas buscan atender con mayor rapidez los riesgos para la población, el suelo, el agua y las zonas cercanas a los puntos donde se registra una fuga o un derrame. También contemplan una coordinación más directa entre autoridades ambientales y empresas responsables del traslado o manejo de sustancias.

El comité reúne a representantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuerpos de bomberos, la Dirección Estatal de Salud Ambiental, compañías mineras, transportistas de materiales peligrosos y otras dependencias involucradas en la atención de contingencias.

El accidente de ácido sulfúrico en Ímuris–Cananea fue revisado

Durante la sesión se revisó el accidente de ácido sulfúrico ocurrido el 1 de septiembre de 2026 en la carretera Ímuris–Cananea. El caso fue expuesto por representantes de la empresa transportista involucrada y del Departamento de Bomberos de Cananea.

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Los participantes detallaron las circunstancias del siniestro y las acciones desplegadas para contener y controlar la emergencia. El intercambio permitió incorporar la experiencia del caso a las recomendaciones elaboradas por el Comité Técnico Consultivo.

El 6 de agosto de 2014, se produjo un derrame tóxico en la mina de Cananea, considerado uno de los peores desastres ecológicos en la historia de la minería. FOTO: JESUS BALLESTERO/ EXPRESO/CUARTOSCURO.COM

El transporte carretero de sustancias corrosivas y otros materiales peligrosos requiere protocolos específicos para delimitar el área afectada, controlar la fuga, evitar la exposición de personas y realizar las tareas de limpieza o remediación correspondientes.

La revisión del accidente se sumó al diagnóstico anual de derrames para ubicar puntos de mejora en la prevención, la comunicación operativa y la coordinación entre quienes intervienen en una emergencia.

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El comité acuerda reforzar prevención y respuesta

A partir de los casos analizados, los integrantes del comité formularon recomendaciones para fortalecer las medidas preventivas en el manejo y traslado de materiales peligrosos. Las propuestas incluyen mejorar los canales de comunicación entre autoridades y empresas.

También se planteó optimizar los procedimientos de respuesta ante contingencias, desde la notificación inicial hasta la movilización de cuerpos de emergencia y la aplicación de medidas de control. El objetivo es que la información sobre un incidente llegue de forma oportuna a las instituciones con capacidad de intervenir.

La Profepa sostuvo que la coordinación entre autoridades, bomberos y sector privado permite reducir los riesgos ambientales y ampliar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias en Sonora.

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