Penta Zero Miedo conquista los Campeonatos Mundiales de Pareja de la WWE junto a Je’Von Evans en Crown Jewel 2026

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Penta Zero Miedo continúa escribiendo capítulos importantes en su trayectoria dentro de WWE. El luchador mexicano se proclamó nuevo campeón en parejas de la empresa junto a Je’Von Evans, luego de derrotar a Bron Breakker y Austin Theory durante Crown Jewel, evento celebrado en Riad, Arabia Saudita.

La victoria representó un nuevo logro para el oriundo de Ecatepec, quien consiguió su segundo campeonato desde su llegada a la compañía estadounidense. Además, el resultado cobra relevancia por la rivalidad que ambas duplas sostuvieron durante las últimas semanas, periodo en el que intercambiaron triunfos y protagonizaron distintos enfrentamientos.

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Penta junto a Je'Von Evans y Oba Femi celebran la victoria tras destronar a The Vision.

En esta ocasión, Penta y Evans consiguieron imponerse en el momento decisivo para destronar a los representantes de The Vision y quedarse con los cinturones de la división de parejas.

Penta y Je'Von Evans son los nuevos Campeones Mundiales en Parejas 🙌 #WWECrownJewel pic.twitter.com/9QVSPso4YS — WWE Español (@wweespanol) November 7, 2026

Penta y Je’Von Evans sorprendieron desde el inicio

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La contienda comenzó con un ritmo intenso. Penta y Je’Von no esperaron demasiado para tomar la iniciativa y rápidamente llevaron a sus adversarios fuera del cuadrilátero. Una vez en ringside, ambos aprovecharon la oportunidad para ejecutar espectaculares vuelos desde la tercera cuerda, con los que consiguieron castigar a los integrantes de The Vision.

Sin embargo, la ventaja inicial no garantizó un camino sencillo para los nuevos campeones. Conforme avanzaron los minutos, Bron Breakker y Austin Theory recurrieron a diferentes recursos para frenar el ataque de sus oponentes y mantener en su poder los títulos.

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Por momentos, el panorama parecía complicarse para el mexicano y su compañero, quienes tuvieron que resistir las ofensivas de sus rivales. Las intervenciones y las artimañas de The Vision pusieron en aprietos a la dupla retadora, que necesitaba encontrar la manera de recuperar el control del combate.

La aparición de Omos terminó por cambiar el desarrollo de la lucha. El imponente luchador intervino para detener a Bronson Reed y lo lanzó contra una mesa, una acción que permitió despejar el camino para que Penta y Je’Von pudieran concentrarse en sus contrincantes.

El Mexican Destroyer de Penta definió el campeonato

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Con el combate entrando en su etapa definitiva, el luchador mexicano encontró el momento adecuado para atacar a Austin Theory. Penta conectó su característico Mexican Destroyer sobre el integrante de The Vision, dejándolo en una posición vulnerable.

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La ofensiva no terminó ahí. Je’Von Evans también participó en la secuencia final al conectar su movimiento conocido como ‘OG Cutter’, con el que terminó de castigar a Theory. Después del impacto, llegó la cuenta de tres que confirmó el cambio de campeones.

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De esta manera, Penta y Evans celebraron la conquista de los Campeonatos en Parejas de WWE, mientras Breakker y Theory perdieron los cinturones que defendían.

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Penta va por un campeonato mundial en WWE

(Instagram / WWE)

El triunfo en Crown Jewel representa el segundo título que Penta obtiene desde que comenzó su etapa en WWE. El mexicano continúa consolidándose dentro de la empresa y ahora suma una nueva distinción a su palmarés internacional.

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No obstante, la conquista de los cinturones en pareja podría ser apenas otro paso dentro de sus objetivos. Penta también cuenta con el maletín de Money in the Bank, un recurso que le permite aspirar a una oportunidad por un campeonato mundial.

Con los nuevos títulos en sus manos y la posibilidad de cobrar el contrato cuando lo considere conveniente, el luchador mexicano tiene abiertas distintas posibilidades para continuar su ascenso en WWE. Su siguiente objetivo podría ser dar el salto a la escena individual y buscar una de las preseas más importantes de la compañía.