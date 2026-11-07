Gobierno de México manda un saludo al nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Santiago Peña

Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay. REUTERS/Cesar Olmedo/File Photo/File Photo

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El Gobierno de México mandó un saludo al nuevo presidente de Paraguay tras la renuncia del exmandatario Santiago Peña el pasado jueves 5 de noviembre, debido a una grave crisis financiera y política desatada por el colapso e intervención de Ueno Bank.

A través de un comunicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a Pedro Alliana como el nuevo jefe de Estado del país de América del Sur y le deseo “éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo”.

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“México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe”, escribió la SRE en su mensaje.

Durante su conferencia matutina del día de ayer, Sheinbaum expresó su postura acerca de la renuncia de Peña al frente de Paraguay:

“Vamos a tener más información para poder dar una opinión, pero sí, parece que el hoy expresidente, pues tenía estaba involucrado en este banco, ¿no? Que esa es la razón por la cual él toma la decisión de dimitir", dijo al recordar que su gobierno siempre ha mantenido la convicción de que debe existir una separación entre el poder económico y el político.

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Santiago Peña deberá declarar ante la Fiscalía por investigación del caso Ueno Bank

Santiago Peña fue citado por el Ministerio Público para comparecer este sábado a las 11:00 horas, como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. La diligencia ocurre después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político, al atribuirle responsabilidad en la crisis financiera y política provocada por el colapso de la institución bancaria.

La orden de detención fue ejecutada por los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, quienes acudieron al domicilio del exmandatario acompañados de elementos de la Policía Nacional. Después de confirmar que se encontraba en la vivienda, determinaron que permaneciera bajo arresto domiciliario.

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Horas más tarde, durante la madrugada, el exjefe de Estado fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, luego de que los equipos de seguridad consideraran que no podían proteger su residencia ante la presencia de manifestantes en el barrio Mburucuyá, en Asunción.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay.

La investigación contempla posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Una vez que Peña rinda su declaración, las autoridades revisarán los elementos recabados para determinar si existen fundamentos para formular una imputación.

Defensa de Peña cuestiona detención

Tras conocerse las medidas contra el exmandatario, su abogado Ricardo Preda, cuestionó las condiciones en las que se realizó el procedimiento y sostuvo que no existen elementos suficientes para justificar una eventual prisión preventiva por el caso Ueno Bank.

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El defensor confirmó que su cliente fue notificado sobre la orden de detención y relató que los agentes acudieron a su domicilio sin presentar una orden judicial. Según su versión, Peña permitió el ingreso de los elementos policiales, quienes verificaron su presencia y elaboraron el acta correspondiente.

Asimismo, aseguró que el expresidente está dispuesto a colaborar con las autoridades y enfrentar el procedimiento en las mismas condiciones que cualquier ciudadano. “Se va a someter como cualquier ciudadano”. También recordó que su cliente ya había comparecido en una investigación iniciada el año pasado, relacionada con una revisión de la Contraloría.

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El abogado espera conocer los detalles de la investigación durante la comparecencia de este sábado para definir la estrategia de defensa, por lo que anticipó que si la Fiscalía presenta una imputación, podría solicitar alguna medida cautelar.

De la misma forma, consideró que la prisión preventiva solo estaría justificada si se demuestra riesgo de fuga u obstrucción del proceso, circunstancias que, desde su perspectiva, no están presentes en el expediente.