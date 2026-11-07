Muere Gladys, la abuelita de Bárbara Mori que tenía 105 años: “La liberación del alma”

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La muerte de Gladys, abuela de Bárbara, abre una despedida marcada por la memoria de una mujer que a los 105 años conservó la lucidez y una forma propia de habitar el mundo: salía, viajaba, caminaba, se arreglaba y buscaba conquistar la calle todos los días.

Bárbara compartió un mensaje para recordar a su abuelita y hablar de una partida que, según escribió, era esperada desde hacía tiempo. En su texto describe los últimos años de Gladys y el momento en que la pérdida de autonomía redujo las actividades que más disfrutaba.

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La publicación reúne fotografías de Gladys y un mensaje de despedida que comienza con una frase dirigida a ella: “Abuelita, que la luz de tu espíritu acompañe tu camino”.

Gladys cumplió 105 años y mantuvo la lucidez durante su vida

Bárbara recordó que Gladys cumplió 105 años este año. También señaló que se mantuvo lúcida, con buena salud y sin hospitalizaciones durante gran parte de su vida.

“Este año cumplió 105 años, siempre se mantuvo lúcida, increíblemente sana y jamás pisó un hospital hasta estos últimos años”, escribió.

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En su relato, Gladys aparece como una mujer activa, acostumbrada a decidir sobre sus días y a salir de casa. Bárbara la recuerda con gusto por los viajes, las caminatas, los juegos y la ropa.

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“Le gustaba vestirse, ponerse tacones. Se maquillaba, se peinaba, se ponía súper coqueta y salía a la calle todos los días a conquistar el mundo”, contó sobre su abuela.

La imagen que comparte no se centra únicamente en sus últimos días. También recupera a una mujer que mandaba, que salía y que mantenía una rutina ligada a la independencia. Ese contraste ocupa una parte central de la despedida.

Bárbara recuerda que Gladys hablaba desde hace años sobre su partida

De acuerdo con el mensaje, Gladys había expresado durante años que quería morir. Bárbara reprodujo una frase que su abuela repetía al hablar de las despedidas que había tenido que enfrentar.

“Ya me quiero ir porque siempre me despido de todos y ya no me quiero despedir de nadie”, decía Gladys, según el texto.

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Bárbara describe la soledad como una experiencia que no siempre se vive de la misma manera. En el caso de Gladys, señala que la pérdida de facultades físicas y sensoriales cambió su relación con el entorno.

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“Cuando la vida la privó de la libertad, de la autonomía y comenzó a depender de alguien más para poder transitar sus días… se fue haciendo cada vez más chiquita”, escribió.

En los últimos años, Gladys ya no escuchaba ni veía con la misma claridad. Bárbara sostiene que esa disminución de los sentidos limitó la experiencia de su abuela en el cuerpo y la llevó a pensar que habitaba un sitio cada vez más distante de lo tangible.

“Sentí que de alguna manera, ella habitaba un espacio cada vez más distante de este mundo tangible”, señaló.

La despedida de Gladys se convierte en una reflexión sobre el cuerpo y el alma

La publicación también aborda las preguntas que Bárbara se hizo frente al envejecimiento, la dependencia y la permanencia. La autora del mensaje dice que observar los últimos años de Gladys la llevó a cuestionar el sentido de seguir cuando las experiencias que daban alegría comienzan a desaparecer.

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“Esa percepción me llevó a cuestionarme muchas cosas sobre la vida, el cuerpo, la permanencia y el sentido de seguir aquí cuando aquello que nos hacía sentir vivos comienza a desaparecer”, escribió.

Para Bárbara, la muerte de Gladys no representa solo una ausencia. En su mensaje plantea la idea de la reencarnación y de una existencia que cambia de forma después de la muerte.

“Creo profundamente en la reencarnación, en la trascendencia del alma y en la posibilidad de que nuestra existencia cambia de forma pero continúa su viaje”, afirmó.

La despedida también se extiende a la historia familiar. Bárbara vincula la muerte de su abuela con la posibilidad de dejar atrás memorias, códigos y cargas que, de acuerdo con sus palabras, han acompañado a las mujeres y hombres de su familia.

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“Para las mujeres y los hombres de nuestra familia, de los códigos, memorias y cargas que hemos heredado y sostenido a lo largo del tiempo”, escribió.

Los comentarios despiden a Gladys con mensajes para Bárbara y su familia

La publicación recibió mensajes de apoyo para Bárbara y su familia. Entre los comentarios aparecen expresiones de afecto, recuerdos sobre Gladys y deseos de descanso para la mujer de 105 años.

“Abrazo fuerte en el corazón querida amiga. Descanse en paz tu abuelita amada”, escribió una persona.

Otro mensaje señaló: “Te abrazo mucho mucho amiga hermosa, y a tu preciosa familia”.

También hubo comentarios que retomaron la idea del viaje y la libertad que Bárbara expresó en su despedida. “Te abrazo. Que tu vuelo sea dulce, Gladys”, dice uno de los mensajes.

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“Excepcional Gladys. Te abrazo mucho corazón”, escribió otra persona, mientras alguien más señaló: “Hermosa, Gladys. Vuela libre y alto”.

Entre las respuestas también aparece un mensaje que relaciona a Gladys con Bárbara: “Ya vimos de dónde viene tu belleza de la abuela Gladys. Y qué alma tan fuerte vivir tantos años”.

Para Bárbara, la muerte tiene un significado preciso. “Eso es la muerte para mí. La liberación del alma”.