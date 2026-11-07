Dos muertos y un hombre gravemente herido tras una riña a puñaladas entre trabajadores de una taquería en Monterrey

Dos hombres murieron de entre 20 y 25 años y uno más resultó gravemente herido tras una riña en la taquería El Trompo Regio, en la colonia Valle verde en Monterrey, Nuevo Léon

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Una riña dentro de la taquería El Trompo Regio dejó dos muertos y un hombre gravemente herido en la colonia Valle Verde, tercer sector, al poniente de Monterrey, Nuevo León. La agresión habría comenzado entre personas que convivían y consumían bebidas alcohólicas tras concluir la jornada laboral del establecimiento.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 10:30 horas en el cruce de las calles San José y Carlos Barrera, a unos metros de la avenida Ruiz Cortines. La confrontación escaló de una discusión verbal a una pelea en la que habrían sido utilizadas armas blancas.

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Paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil Municipal revisaron a tres hombres de entre 20 y 25 años que presentaban heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo. Dos de ellos ya no tenían signos vitales cuando los cuerpos de auxilio ingresaron al local.

El tercer lesionado fue estabilizado y trasladado en estado grave al Hospital Universitario. La información disponible indicó que permanecía bajo custodia policial mientras recibía atención médica.

Tras terminar su jornada laboral comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas y discutieron a muerte Foto: Facebook

La discusión ocurrió después de la jornada laboral

Los primeros reportes señalaron que los empleados del negocio solían permanecer en el inmueble después de terminar sus labores durante la madrugada para ingerir bebidas alcohólicas. La mañana de la agresión, varios de los presentes habrían iniciado una discusión por causas que no habían sido esclarecidas.

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La confrontación derivó en una riña al interior de El Trompo Regio, donde salieron a relucir navajas o cuchillos. Los dos fallecidos recibieron heridas en zonas vitales, de acuerdo con los datos recabados en el sitio.

Elementos de Fuerza Civil llegaron como primeros respondientes para asegurar el establecimiento y acordonar el área cercana al cruce de San José y Carlos Barrera. La movilización también incluyó a agentes de la Policía de Monterrey.

La corporación municipal informó la detención de dos hombres por su posible relación con el doble homicidio. Entre los detenidos estaría el propietario de la taquería, quien habría resultado herido durante la riña y fue hospitalizado bajo vigilancia policial.

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Fiscalía y peritos iniciaron las indagatorias

Un empleado del establecimiento también fue detenido para ser investigado por su presunta participación en los hechos. Las autoridades no habían establecido públicamente el grado de intervención de cada persona involucrada ni el origen de la discusión.

Agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía acudieron al negocio para complementar la indagatoria. El personal especializado analizó la escena, buscó indicios relacionados con el ataque y recabó información para identificar a las víctimas.

Las investigaciones debían determinar si todas las personas involucradas eran trabajadores de la taquería o si había comensales entre los participantes de la pelea. También se buscaba establecer quién utilizó las armas blancas y cómo ocurrieron las agresiones que dejaron dos fallecidos y un sobreviviente herido.

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