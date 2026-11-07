México

NCT Dream prepara su regreso musical después de un año: fecha de estreno de su nuevo álbum en México

Esta nueva producción musical incluirá 10 canciones, de las que destaca ‘Boogie Woogie’, el tema principal del disco

NCT Dream publicó un adelanto de su nueva canción 'Boogie Woogie', la cual forma parte del álbum Dream after Dream (IG - @nct_dream)
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NCT Dream anunció el lanzamiento de su próximo álbum titulado ‘Dream after Dream’, una noticia que generó gran expectativa entre sus fanáticas mexicanas y del resto del mundo, quienes esperaban su regreso desde hace un año con el estreno de su último disco Beat It Up.

Esta producción marca una siguiente etapa para el grupo de K-pop después de la salida de su séptimo integrante Mark Lee, el pasado 3 de abril de 2026, para dedicarse completamente en su carrera como solista.

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Fecha de estreno del nuevo álbum de NCT Dream en México

De acuerdo con la información proporcionada por la agrupación, el nuevo álbum estará disponible a partir del 9 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo Corea del Sur), pero debido al cambio de horario las NCTzen (nombre del fandom) de México podrán escucharlo desde las 3:00 de la mañana del lunes.

El pasado 6 de noviembre se reveló un adelanto de la canción principal ‘Boogie Woogie’, misma que mantiene la esencia divertida y energética que caracteriza a la banda. El video permite apreciar a Jeno, Jaemin, Haechan, Chenle, Renjun y Jisung en diversos escenarios cotidianos como un supermercado, un parque y un restaurante mientras bailan una corografía con un estilo único.

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NCT Dream
NCT Dream. (IG - @nct_dream)

Lista de canciones de Dream after Dream

Esta nueva producción contará con 10 piezas musicales, las cuales prometen mostrar una faceta innovadora y renovada de NCT Dream, así como de cada uno de sus integrantes. Dentro de este disco destacan dos canciones, cuyas composiciones incluyen la participación lírica de Jaemin para la canción principal, y Haechan para Smile for U’.

Hace unos días se reveló la lista completa de los nombres que llevarán los temas de Dream after Dream:

  1. The Sun
  2. Boogie Woogie
  3. Dream After Dream
  4. Skydive
  5. Pressure
  6. Watch U Watch Me
  7. Cool for Me
  8. Tumbler
  9. Smile for U
  10. This Is Your World
NCT Dream
NCT Dream (IG - @nct_dream)

¿Cuántas versiones tendrá el nuevo disco?

Para todas las fanáticas de esta agrupación, el álbum tendrá un total de cuatro versiones, las cuales podrán conseguirse a través de la página oficial de Weverse Shop o de la empresa SMTOWN Global Shop, así como en las tiendas físicas de cada región.

Cada edición refleja un concepto diferente contrastando una imagen colorida con elementos clave como los vegetales y la naturaleza y otra más seria donde se muestran en un ambiente de misterio.

Photobook Ver. (Dos versiones)

  • Fotolibro: 72 páginas.
  • CD-R: 1 tipo.
  • Hoja de pegatinas: 1 tipo.
  • Postal: 1 aleatoria de 6 tipos.
  • Postal grupal: 1 tipo.
  • Póster plegado: 1 tipo.
  • Tarjeta fotográfica: 1 aleatoria de 6 tipos.
  • Tarjetas fotográficas de edición limitada de la primera edición: 2 aleatorias de 12 tipos.

Jewel Case Ver. (6 versiones)

  • CD-R: 1 tipo (las imágenes de Renjun, Jeno, Chenle, Haechan, Jaemin y Jisung varían).
  • Carátula: 1 tipo (las imágenes de Renjun, Jeno, Chenle, Haechan, Jaemin y Jisung varían).
  • Fotolibro: 24 páginas (las imágenes de Renjun, Jeno, Chenle, Haechan, Jaemin y Jisung varían).
  • Pegatinas: 3 tipos.
  • Carpeta desplegable de 6 paneles: 1 tipo (las imágenes varían según la portada).
  • Tarjeta fotográfica: 1 tarjeta aleatoria de entre 6 tipos.

SMini Ver. (6 versiones)

  • Portada: 6 tipos.
  • Cadena de bolas para llavero: 1 tipo.
  • CD de música NFC: 1 tipo.
  • Tarjeta fotográfica: 1 tipo aleatorio de entre 6 tipos.

Mini Box Ver.

  • Caja de embalaje: 1 tipo.
  • Tarjeta QR: 1 tipo.
  • Pegatinas: 6 tipos.
  • Tarjetas de imágenes: 20 tipos.
  • Mini tarjeta fotográfica: 1 aleatoria de entre 6 tipos.

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