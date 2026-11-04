Muere Carlos Albert, exfutbolista del Necaxa y destacado periodista deportivo

Murió e Carlos Albert Llorente a los 83 años de edad (IG/ @carlos_albert_57)

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El periodismo deportivo mexicano está de luto, este martes 3 de noviembre murió Carlos Albert Llorente, ex futbolista y comentarista deportivo. Con una carrera de más de cuatro décadas en los medios como televisión, radio y prensa escrita, Carlos Albert falleció a los 83 años de edad.

David Faitelson, comentarista de TUDN, fue de los primeros en revelar la noticia a través de sus redes sociales. “Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD”, informó.

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Como futbolista, Carlos Albert se desempeñó como defensa central con Necaxa, una vez que se retiró de las canchas en 1971 fue de los primeros jugadores que incursionaron en la televisión tras su paso por la Primera División de México. Era poco usual ver a jugadores retirados en los programas deportivos, y Carlos Albert fue de los precursores de esta extensión de la profesión en el futbol.

José Ramón Fernández confirma la muerte de Carlos Albert: “Te recordaré siempre”

Por su parte, José Ramón compartió un emotivo mensaje dedicado a Carlos Albert. Con un sentimiento de tristeza, Joserra aseguró que Carlos Albert dejó una huella en el periodismo deportivo pues siempre “habló con su verdad” y se caracterizó por su congruencia y credibilidad.

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El comentarista de ESPN enalteció los años que trabajó al lado de Albert Llorente en su paso por Imevisión y posteriormente en TV Azteca, este fue el mensaje que compartió:

“Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos”.

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***INFORMACIÓN EN DESARROLLO