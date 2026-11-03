Harfuch destaca decomiso de 133 kilos de metanfetamina en Sinaloa: la droga estaba oculta en un tractocamión

Elementos del Gabinete de Seguridad localizaron y aseguraron paquetes con metanfetamina ocultos en un compartimento del remolque de un tractocamión en Sinaloa. Una grabación compartida por Omar García Harfuch reveló el proceso de inspección, en el cual agentes de las corporaciones de seguridad retiran tornillos y abren la estructura metálica debajo de la plataforma para extraer los paquetes resguardados en el doble fondo. Crédito: X - @OHarfuch

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este 3 de noviembre que personal del Servicio de Protección Federal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a dos personas y aseguraron 133 kilos de metanfetamina ocultos en un doble fondo del piso de un semirremolque. El operativo se realizó en la carretera federal 15, en el tramo Mazatlán-Culiacán.

García Harfuch escribió en su cuenta de X que la acción se dio “como parte del reforzamiento permanente de la seguridad en Sinaloa” y sostuvo que con este aseguramiento evitan que esta droga llegue a las calles, dañe la salud de los jóvenes y comprometa su futuro. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) amplió los detalles del hecho en un comunicado conjunto.

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Harfuch difundió el aseguramiento en X y la SSPC detalló el operativo en un comunicado

García Harfuch limitó su mensaje en redes sociales a los datos generales: la cantidad de droga, el número de paquetes y el tramo carretero donde ocurrió la acción. El funcionario acompañó su publicación con un video de 37 segundos, una fotografía del tractocamión rojo asegurado y otra imagen extra de los agentes federales presentante los ilícitos.

Droga asegurada en Sinaloa. Crédito: X - Omar García Harfuch

La SSPC, en cambio, emitió un comunicado conjunto con mayor precisión sobre los hechos. La dependencia federal detalló que en la acción también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa.

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El comunicado de la SSPC precisó que la droga estaba distribuida en 89 paquetes ocultos en el doble fondo del piso de un semirremolque.

El tractocamión con placas de Texas realizó maniobras evasivas en el kilómetro 033+450

La SSPC indicó en su comunicado que el hallazgo ocurrió durante recorridos de seguridad sobre la carretera federal libre México 15, a la altura del kilómetro 033+450. Los agentes observaron un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas de circulación de Texas, Estados Unidos, cuyo conductor, al notar la presencia de las autoridades, realizó maniobras evasivas.

En este camión con semirremolque estaba oculta la metanfetamina. Crédito: X - @OHarfuch

Ante esta situación, los elementos marcaron el alto al vehículo para efectuar una revisión de seguridad. Tras una inspección, hallaron el doble fondo en el piso del semirremolque, donde localizaron los 89 paquetes con metanfetamina, de acuerdo con el relato oficial de la dependencia.

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La SSPC detalló que las autoridades detuvieron a dos hombres de 36 y 38 años de edad, a quienes informaron de sus derechos de ley. Ambos quedaron, junto con el vehículo y la droga asegurada, a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR, quien determinará su situación jurídica.

La dependencia federal sostuvo en su comunicado que “con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas sean transportadas en carreteras del país y debilitar estructuras criminales”.

Harfuch viajó a Sinaloa días antes para revisar la estrategia de seguridad con la gobernadora interina

El decomiso ocurrió después de que Omar García Harfuch viajara el miércoles 28 de octubre a Sinaloa por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de supervisar los operativos de seguridad y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia en la entidad. La visita se coordinó con el comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briseño.

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Durante esa gira, el secretario sostuvo reuniones de trabajo con la gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava, y con el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, para evaluar los avances de la estrategia y reforzar la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Harfuch y la gobernadora Graciela Domínguez en Sinaloa. Crédito: X - @OHarfuch

Uno de los objetivos centrales de esa visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán. El equipo de García Harfuch identificó necesidades en personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación de ambas corporaciones.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, quedó a cargo de dar seguimiento a estos planes de fortalecimiento institucional. La comitiva también supervisó el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de la entidad, así como sus necesidades de fortalecimiento.

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El recorrido del 28 de octubre incluyó además la revisión del terreno destinado a la construcción de un nuevo centro penitenciario en el estado. Esta revisión se dio luego de la crisis registrada en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejó un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas 11 reclusos y un niño de 2 años que acudió de visita.

García Harfuch anunció en esa misma visita que en un siguiente recorrido se revisaría el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, con el objetivo de consolidar instituciones policiales con mayores capacidades operativas.

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