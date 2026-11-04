México

Fiesta de Culturas Comunitarias llega al Zócalo: fecha, horario y lo que habrá

La Plaza de la Constitución adoptará la forma de un quincunce para recibir “Voces vivas, salvando al fuego”, el espectáculo de la Fiesta de Culturas Comunitarias que incluirá 17 lenguas originarias y un repertorio de sones mexicanos

La Secretaría de Cultura llevará al Zócalo una función protagonizada por infancias y juventudes de distintas regiones de México: la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026 se presentará el 7 de noviembre con danza, teatro y música tradicional. (Presidencia)
La Secretaría de Cultura llevará al Zócalo una función protagonizada por infancias y juventudes de distintas regiones de México: la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026 se presentará el 7 de noviembre con danza, teatro y música tradicional. (Presidencia)
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La Fiesta de Culturas Comunitarias 2026 llegará al Zócalo de la Ciudad de México el sábado 7 de noviembre con una puesta en escena que reunirá a niñas, niños y adolescentes de 183 Semilleros Creativos de 28 estados. Habrá música, danza, teatro y 17 lenguas originarias en una historia centrada en la migración, la paz y la esperanza.

La presentación, titulada “Voces vivas, salvando al fuego”, tendrá lugar en la Plaza de la Constitución. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que la función convocará a participantes de 141 municipios.

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El proyecto busca mostrar el trabajo artístico de las infancias y juventudes que integran los Semilleros Creativos, así como las expresiones de los pueblos originarios.

El Zócalo recibirá una función con 17 lenguas originarias

El Zócalo de la Ciudad de México recibirá la Fiesta de Culturas Comunitarias el sábado 7 de noviembre, a partir de las 17:30 horas. La convocatoria establece acceso sin costo para el público.

La programación anunciada contempla música tradicional mexicana, representaciones teatrales, danza y relatos inspirados en saberes de distintas comunidades del país.

La Secretaría de Cultura organiza la actividad por medio de la Dirección General de Vinculación Cultural y el Sistema Nacional de Fomento Musical. La propuesta reúne expresiones chichimecas, chontales, náhuatl, otomíes, tarahumaras, purépechas, huastecas, mazahuas, mixtecas, tsotsiles y wixárikas, entre otras.

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El montaje pondrá en escena una historia sobre migración, paz y esperanza. Las voces de niñas, niños y adolescentes serán el centro de una función que incorporará lenguas, música y referencias culturales de comunidades indígenas.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, explicó a través del comunicado oficial que el espectáculo parte de creaciones infantiles. “Las historias que llegarán al Zócalo nacieron de la imaginación de niñas y niños de comunidades indígenas”, señaló.

Curiel de Icaza sostuvo que las palabras, las lenguas y las maneras de entender el mundo de esas comunidades constituyen “el corazón de esta gran celebración”. También afirmó que escuchar las 17 lenguas originarias en la capital representa un reconocimiento a su vigencia en el México actual.

Jóvenes en vestimentas tradicionales y morrales bordados permanecen en fila en una plaza ante la bandera de México
La Fiesta de Culturas Comunitarias muestra el trabajo de los Semilleros Creativos y subraya el diálogo con las expresiones y tradiciones de las culturas originarias. (Gobierno de México)

El mito del tlacuache y el fuego ordenará la historia

La obra se basa en el mito del tlacuache y el fuego. El relato retoma a ese elemento como una fuente de protección y sabiduría, según explicó la directora teatral y actriz Jesusa Rodríguez, responsable de la dirección escénica.

“Será una fiesta de lenguas originarias: un viaje por las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas en el cual el público interactuará desde su lugar”, dijo Rodríguez en la información difundida por la Secretaría de Cultura.

El guion fue escrito por Mardonio Carballo. Para construirlo, el autor tomó como punto de partida relatos creados por integrantes de los Semilleros de la Niñez Indígena, ubicados en casas y comedores escolares del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Los textos originales abordaron cinco temas: fuego, migración, mariposa, alegría y paz. Sus protagonistas son animales y seres fantásticos vinculados con referentes simbólicos de la cosmovisión mesoamericana.

La Secretaría de Cultura indicó que el proceso de preparación incluyó un campamento artístico en el Centro Vacacional IMSS-Oaxtepec, en Morelos. Esa etapa se desarrolla entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre, antes del estreno en la Ciudad de México.

Convocatoria para el evento cultural infantil y juvenil Voces Vivas en el Zócalo de la Ciudad de México. (Secretaría de Cultura)

La Plaza de la Constitución tendrá forma de quincunce

La disposición escénica transformará la Plaza de la Constitución en un quincunce. Esta figura sagrada, presente en culturas mesoamericanas como la maya, la mexica y la olmeca, representa los cuatro puntos cardinales o las esquinas del mundo.

En ese espacio, las infancias y juventudes narrarán la historia con el acompañamiento de música tradicional mexicana. El concepto une referencias visuales, relatos indígenas y un repertorio interpretado por agrupaciones comunitarias.

La conducción musical estará a cargo de Roberto Rentería Yrene, titular del Sistema Nacional de Fomento Musical. El director detalló que participarán 170 niñas y niños de la Orquesta de Música Tradicional Mexicana.

También se sumarán 335 integrantes del Coro Nacional Comunitario. El grupo estará conformado por 150 representantes de coros comunitarios en movimiento, 100 participantes procedentes de casas y comedores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y 85 de los coros creados en el marco del Plan Michoacán.

Rentería Yrene señaló que cada voz, lengua y escena del montaje guarda una memoria colectiva que se mantiene vigente gracias a las comunidades que la sostienen, los sueños y los anhelos de sus habitantes.

Sones, canciones de cuna y repertorios en lenguas indígenas

La música marcará las transiciones entre las distintas escenas. El repertorio incluirá sones abajeños purépechas como La fuerza de las mujeres, de la maestra Rocío Román Figueroa, y Arriba Pichátaro, de Daniel Plancarte Alexandre.

También se interpretará Koonex koonex, una canción de cuna en lengua maya. La selección contempla además el son huasteco en lengua totonaca Xanath, cuyo significado es Flor.

La lista incluye Male Betulia, una pirekua en lengua purépecha, y Siquisirí, un son tradicional jarocho cuya letra fue escrita por integrantes del Semillero Ensamble Jarocho Comunitario de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

El programa sumará el son huasteco La culebrita, Guendanabani, una canción tradicional en lengua zapoteca cuyo nombre significa La vida, y El Querreque, entre otras piezas.

La Fiesta de Culturas Comunitarias forma parte del trabajo de los Semilleros Creativos, un programa de formación artística que impulsa la participación de niñas, niños y jóvenes como creadores.

La presentación busca mostrar cómo el arte y la música contribuyen a preservar el patrimonio y las culturas vivas de México.

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