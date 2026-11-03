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Julián Quiñones tendría problemas para salir de Medio Oriente y reportar con la Selección Mexicana

El atacante del Al-Qadsiah permanece a la espera de una convocatoria para los cuartos de final ante Jamaica, mientras las autoridades mexicanas recomiendan evitar desplazamientos no esenciales a Arabia Saudita

Un futbolista con camiseta roja y detalles amarillos señala hacia su pecho durante un partido.
Julián Quiñones tendría problemas para salir de Medio Oriente y reportar con la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Mexicana de Rafa Márquez se prepara para la fecha FIFA de noviembre, el conjunto azteca se enfrentará a Jamaica como parte de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf, primer partido oficial que estará dirigiendo el Káiser, Y una de las expectativas de esta convocatoria es el regreso de Julián Quiñones.

El delantero de Al-Qadisiyah FC está viviendo un gran momento en la liga árabe, por lo que Rafa ya lo tendría considerado para su siguiente convocatoria; sin embargo, la situación que se vive en Medio Oriente podría complicar el vuelo del naturalizado para reportar con el Tri. Y es que, con la suspensión de partidos de la Saudi Pro League y el aplazamiento de Copa Asiática de 2027, el futbol en Arabia Saudita se está viendo afectado por el contexto que afronta el país.

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Recientemente, la Saudi Pro League aplazó la jornada 13 de su campeonato y dejó sin fecha el partido entre el Al Qadsiah y el Al Fayha, previsto para el 5 de noviembre, con lo que el delantero mexicano Julián Quiñones no tendrá actividad en esa fecha.

La liga no informó el motivo de la suspensión ni estableció una nueva fecha para el encuentro. El partido queda pendiente de reprogramación mientras la competencia define cuándo podrá disputarse.

Quiñones acumula cinco goles y tres asistencias en sus últimos cuatro partidos. En el más reciente, anotó dos tantos y dio un pase de gol en la victoria 5-0 del Al Qadsiah ante el Al Gharafa, en la Liga de Campeones de Asia. El club marcha segundo en la temporada; este buen desempeño llevaría a Quiñones a ser convocado por Rafa Márquez luego de que se perdió la fecha FIFA de octubre por lesión, pero el panorama internacional pondría en duda la posibilidad de viajar fuera de Medio Oriente.

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Julián Quiñones fue uno de los mejores jugadores de México durante el Mundial (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Julián Quiñones fue uno de los mejores jugadores de México durante el Mundial (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La SRE pide evitar viajes a Arabia Saudita

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante la Embajada de México en Arabia Saudita, recomienda evitar viajes no esenciales al país, incluidos los turísticos y las visitas familiares, por la tensión persistente en Medio Oriente y el nivel de riesgo en la región.

La representación diplomática pidió a las personas mexicanas que viven en Arabia Saudita o están de tránsito mantenerse alertas y extremar precauciones. El aviso incluye cuatro indicaciones, entre ellas canales de contacto para emergencias y trámites consulares. Este aviso se realizó el 1 de noviembre a través de las redes sociales oficiales de la SRE.

Para solicitar apoyo en una emergencia, la Embajada habilitó el teléfono +966 55 753 9374. Las consultas y citas para renovar el pasaporte se atienden mediante el correo cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

Esta condición podría perjudicar la logística de Quiñones para reportar con la Selección Mexicana, sin embargo, el delantero se mantendrá sujeto a las actualizaciones de seguridad del país en el que vive, así como a la comunicación que tenga con la Selección Mexicana, pues a falta de la convocatoria oficial, Quiñones aún no tiene definido un plan para la fecha FIFA de noviembre.

@Embamex_ASA
@Embamex_ASA

La Copa Asiática de 2027 se jugará entre diciembre y enero

Por separado, la Confederación Asiática de Futbol (AFC) confirmó que la Copa Asiática de 2027 cambia de calendario a raíz de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita. El torneo pasa del periodo previsto entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027 a las fechas del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

La AFC acordó el ajuste con el Comité Organizador Local y la Federación de Futbol Saudí (SAFF). Los organizadores indicaron que mantienen los preparativos en coordinación con todas las partes involucradas para ofrecer una edición que cumpla las expectativas de los aficionados asiáticos.

Los ataques hutíes impactan la agenda de eventos en Arabia Saudita

El cambio se suma a una larga lista de eventos deportivos y culturales cancelados o aplazados, entre ellos el Dakar, el rally en Yeda, la Semana de la Moda de Riad, el festival MDLBEAST Soundstorm y el Festival de Cine del Mar Rojo. Los ataques han alcanzado incluso aeropuertos sauditas.

La tensión se reavivó en verano tras un ataque del Ejército yemení contra el aeropuerto internacional de Saná, al que los hutíes respondieron con acciones contra Arabia Saudita y un bloqueo marítimo. Pese al escenario regional, las autoridades sauditas mantienen la organización de la Copa Asiática como parte de su agenda deportiva.

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