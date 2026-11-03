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Pumas vs América: estos son los precios para el clásico capitalino y los mejores lugares para ver el juego

Las Águilas visitarán a los universitarios en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en un duelo que definirá el cierre del torneo del Tano Solari

El próximo sábado 7 de noviembre, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde se juegue el clásico capitalino (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El próximo sábado 7 de noviembre, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde se juegue el clásico capitalino (REUTERS/Eloisa Sanchez)
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Solo restan dos jornadas para que concluya la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX y empiece la liguilla del campeonato, Pumas tiene por delante uno de los partidos más importantes de la campaña y en historia de rivalidad, pues se enfrentará al club América.

El próximo sábado 7 de noviembre, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde se juegue el clásico capitalino. El equipo de Esteban Solari llega con la obligación de ganar el duelo si es que aún pretenden colarse a la fase de cuartos de final y con ello esperar combinaciones a su favor. Mientras tanto, las Águilas llegan como líderes de la tabla, y con su clasificación asegurada a la siguiente ronda buscarán resolver el partido como un mero trámite, pero por la relevancia en la rivalidad histórica buscarán una victoria.

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El club Universidad Nacional anunció los precios oficiales de los boletos, los cuales van desde los 400 pesos hasta los que superan los mil pesos. El encuentro corresponde a la penúltima jornada del torneo.

El club Universidad Nacional anunció los precios oficiales de los boletos (REUTERS/Luis Cortes)
El club Universidad Nacional anunció los precios oficiales de los boletos (REUTERS/Luis Cortes)

Precios para el Pumas vs América

Como parte del calendario de la Liga MX Apertura 2026, la Jornada 16 tendrá el Clásico Capitalino entre Pumas y América, que se disputará el sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario. Esta es la lista de precios por sección, cabe apuntar que no incluyen cargos por servicio.

  • Cabecera Norte: $ 400
  • Cabecera Sur: $ 500
  • Pebetero: $ 550
  • Planta Baja: $ 650
  • Palomar: $ 700
  • Palomar Goya: $ 800
  • Platea: $ 1,400
  • Palco: $ 1,400

Con cargos, los precios más económicos ascienden. En el caso de la Cabecera Sur los boletos tienen un costo de 670 pesos, es decir que aumenta hasta 170 pesos por los cargos por servicio de la página encargada de distribuir las entradas. Mientras que los más caros pueden tener un precio final de hasta 1,786 pesos.

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Las entradas están disponibles a través de la página de Ticketmaster, de acuerdo con lo que compartió el conjunto auriazul, la venta ya inició y la afición podrá conseguir sus entradas en línea.

Gráfico con el plano de un estadio dividido por zonas de colores, los logotipos de los equipos y una lista de precios en pesos
El Club Universidad Nacional detalla los precios de las entradas para el partido contra el Club América en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. (X/ @PumasMX)

El partido se jugará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga por TUDN y mediante la plataforma de streaming ViX.

¿Cuál es la mejor sección del Estadio Olímpico Universitario?

En general, el Estadio Olímpico Universitario es un inmueble que tiene una buena vista al área de juego; sin embargo, algunas secciones tienen limitaciones panorámicas debido a las condiciones de logística y seguridad que pueden impedir la visibilidad. Además, la presencia de la pista de correr y una fosa también son factores a considerar pues aleja a la afición del espectáculo en la cancha.

La mejor relación entre vista y precio suele estar en Palomar, sobre todo en los lugares centrales de la tribuna lateral.

El Estadio Olímpico Universitario tiene una pista de atletismo, así que las zonas bajas pueden dejarte más lejos de la cancha de lo que parece, los últimos asientos de la planta baja son los que mejor vista tienen de esta sección.

En general, el Estadio Olímpico Universitario es un inmueble que tiene una buena vista al área de juego ( REUTERS/Luis Cortes)
En general, el Estadio Olímpico Universitario es un inmueble que tiene una buena vista al área de juego ( REUTERS/Luis Cortes)

Palomar, al estar en una parte más elevada, permite seguir mejor las jugadas en ambas áreas, además, público de ambas porras (visitante y local) pueden convivir en el mismo espacio.

Estas son algunas consideraciones para comprar boletos en el Estadio Olímpico:

  • Mejor vista general: Palomar Goya, si buscas una ubicación lateral y elevada.
  • Mejor equilibrio precio-vista: Palomar general.
  • Si priorizas cercanía y presupuesto no es problema: Platea, de preferencia en zona central.
  • Para ambiente: Cabecera Sur o Pebetero, aunque la perspectiva del juego es menos completa desde la cabecera por la distancia con la cancha y las zonas de portería.
  • Pebetero es una sección con buena visibilidad al campo de juego, la limitación radica en que es una zona exclusiva para la porra local
América llega como líder del torneo (REUTERS/Luis Cortes)
América llega como líder del torneo (REUTERS/Luis Cortes)

Evita Planta Baja si tu prioridad es ver bien el partido, por la distancia que impone la pista. Las localidades Palomar, Palomar Goya, Platea y Palco suelen estar entre las de precio más alto en los partidos de Pumas

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