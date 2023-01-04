México

Cómo impidió José Ramón Fernández que a “Los Protagonistas” les ganara la fama

Joserra mantuvo un equipo de analistas deportivos que se consagraron en la televisión deportiva mexicana, pero evitó que se perdieran en la popularidad del público

José Ramón Fernández equipo Protagonistas
José Ramón y su equipo de cronistas deportivos solían liderar las transmisiones de Mundiales y Juegos Olímpicos en México (IG: joseramonfernandeza)
Guardar

Uno de los principales legados que dejó José Ramón Fernández dentro de TV Azteca fue el programa de Los Protagonistas. Con José Ramón o sin él, en el canal continuaron con el formato que popularizó el experimentado periodista deportivo. Pero, antes de que Joserra abandonara la televisora del Ajusco, dejó varias lecciones.

Además de la rivalidad con Televisa, José Ramón enseñó a sus colaboradores a mantenerse dentro de su realidad y no sentirse los grandes famosos por salir a cuadro, según reveló el propio Christian Martinoli. En una entrevista con Javier Alarcón —para su canal de YouTube—, Martinoli recordó como Joserra evitó que a varios “se les subiera” la fama tras tener participación en la mesa de Los Protagonistas.

Desde la experiencia de Martinoli, quien empezó a trabajar en TV Azteca en 1998, aseguró que con la dirección de Joserra, era difícil que alguien se sintiera una figura importante, pues el ex director de deportes evitaba que los colaboradores de su equipo dieran entrevistas fuera de sus funciones como analistas deportivos.

Martinoli aseguró que José Ramón les tenía prohibido a su equipo de trabajo dar entrevistas a otros programas, sin importar la empresa, pues es que incluso les negó a salir en otros segmentos de TV Azteca. El experimentado periodista no quería que alguno de sus colaboradores se sintieran superiores.

José Ramón Fernández Televisa veto Los Protagonistas
José Ramón Fernández no viajó a Italia 90 por problemas con Televisa

En su momento, Martinoli no entendió la dimensión de dicha decisión, pero más tarde logró conocer la dimensión de tal decisión y la importancia de mantener un perfil bajo.

“Por lo menos hasta finales de 2006, cuando José Ramón estuvo con nosotros, era muy difícil que a ti se te subiera si acaso una hormiga porque José Ramón tenía un estilo muy fuerte, muy rígido con nosotros. No podíamos dar una entrevista, ni siquiera a un programa del canal de ‘oye ¿qué opinas de la temporada de lluvia?’, nada, no podíamos tener esa conexión, yo nunca lo había entendido hasta que luego lo asimilé”, recordó.

De acuerdo con la experiencia del Deus al colaborar de cerca con José Ramón, insistió que las restricciones de su imagen le ayudó a entender que fuera del programa se convirtió en un “ideal” a seguir, ya que algunas generaciones más jóvenes crecieron con el referente de Martinoli en la narración deportiva.

Los Protagonistas 1986 Toño Moreno Nacho Trelles Jose Ramon Fernandez Francisco Javier Gonzalez
Los Protagonistas en 1986. Toño Moreno, Nacho Trelles, Jose Ramon Fernandez, Alfredo Ruiz y Francisco Javier Gonzalez (IG: joseramonfernandeza)

Así que consideró que su trabajo se volvió algo “aspiracional”, ya que las personas creen que todo su trabajo se limita a ver futbol e ir a estadios, hecho que no descartó pero que consideró que las personas lo pueden valorar de más al grado de ponerlo como un acto heroico.

“José Ramón no quería que nos sintiéramos más de lo que podíamos ser fuera del canal para alguien, porque al final no deja de ser para mucha gente, este lugar, bastante aspiracional porque quieras o no te pagan por ver futbol y tienes oportunidades de conocer muchos lugares y viajas, conoces jugadores de futbol que para mucha gente es algo heroico”, agregó.

Christian Martinoli se convirtió en un narrador frecuente de la televisora, ya que con el paso de los años consagró un estilo y así ha acumulado seis mundiales consecutivos con la televisora de Ajusco. Junto con Luis García se convirtió en un nuevo referente de la crónica mexicana. En Azteca Deportes, Martinoli se consagró como el narrador deportivo estelar de los partidos de la selección mexicana y de la Liga MX

SEGUIR LEYENDO:

Faitelson arremetió contra el futbol americano por el incidente de Damar Hamlin
Cómo fue el primer mundial de Christian Martinoli
El gesto que Checo Pérez tuvo con un par de aficionadas que le pidieron su autógrafo en un restaurante

Temas Relacionados

José Ramón FernándezLos ProtagonistasTV AztecaChristian Martinolimexico-deportes

Más Noticias

Suprema Corte avala plazo de 60 días en Chiapas para impugnar paternidad y proteger identidad de menores

El Máximo Tribunal resolvió que el artículo 326 del Código Civil estatal es constitucional

Suprema Corte avala plazo de 60 días en Chiapas para impugnar paternidad y proteger identidad de menores

Ramón Juárez señala “toxicidad” dentro del ambiente de la Selección Mexicana: “Todos siguen con la playera de su equipo abajo”

El zaguero del Club América sostiene que las críticas por convocatorias y resultados se mezclan con los colores de los clubes, lo que dificulta el respaldo al Tri

Ramón Juárez señala “toxicidad” dentro del ambiente de la Selección Mexicana: “Todos siguen con la playera de su equipo abajo”

Higinio Martínez encara a Fernández Noroña por sus reclamos al Senado: “Trato de entender su forma de ser”

El presidente del Senado rechazó ser responsable de las declaraciones de otros legisladores, luego de que su compañero de Morena le reprochara no pronunciarse ante las presuntas amenazas de Alejandro Moreno

Higinio Martínez encara a Fernández Noroña por sus reclamos al Senado: “Trato de entender su forma de ser”

Mariana Ochoa destapa la verdadera razón por la que pospuso su concierto en Guadalajara

La presentación de la cantante, programada para este 21 de noviembre, se movió de fecha hasta junio del 2027

Mariana Ochoa destapa la verdadera razón por la que pospuso su concierto en Guadalajara

Muere Carlos Albert, exfutbolista del Necaxa y destacado periodista deportivo

Después de su retiro como jugador profesional, se unió al equipo de analistas en el programa “Los Protagonistas” de José Ramón Fernández

Muere Carlos Albert, exfutbolista del Necaxa y destacado periodista deportivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a seis miembros del Cártel de Sinaloa en Tuxtla: les decomisaron armas de fuego y equipo táctico

Capturan a seis miembros del Cártel de Sinaloa en Tuxtla: les decomisaron armas de fuego y equipo táctico

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

Detienen en Iztapalapa a Alan Rafael, alias “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios

Harfuch destaca decomiso de 133 kilos de metanfetamina en Sinaloa: la droga estaba oculta en un tractocamión

Sonora: procesan a los influencers “El Azlán”, “El Pelón Bajavión” y “El Doble Carne” por promover consumo de marihuana en redes

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa destapa la verdadera razón por la que pospuso su concierto en Guadalajara

Mariana Ochoa destapa la verdadera razón por la que pospuso su concierto en Guadalajara

De Ventaneando a Televisa: los programas y televisoras donde trabajó Inés Gómez Mont

Fiesta de Culturas Comunitarias llega al Zócalo: fecha, horario y lo que habrá

Brasileña presume fotos de Tlaxcala y desata ola de memes al no entender las respuestas en redes sociales

Titanes en concierto llegará gratis a Guadalajara con presentaciones Aleks Syntek, Banda MS y Paty Cantú: programa completo

DEPORTES

Muere Carlos Albert, exfutbolista del Necaxa y destacado periodista deportivo

Muere Carlos Albert, exfutbolista del Necaxa y destacado periodista deportivo

Pumas vs América: estos son los precios para el clásico capitalino y los mejores lugares para ver el juego

Julián Quiñones tendría problemas para salir de Medio Oriente y reportar con la Selección Mexicana

Juan Manuel Márquez señala irregularidades en la pelea de Mbilli contra Canelo Álvarez: “Notó que tenía que seguir un guion”

Penta Zero Miedo podría cumplir su sueño de convertirse en campeón de la WWE: esto es lo que debe ocurrir en Crown Jewel