Cómo impidió José Ramón Fernández que a “Los Protagonistas” les ganara la fama

José Ramón y su equipo de cronistas deportivos solían liderar las transmisiones de Mundiales y Juegos Olímpicos en México

Uno de los principales legados que dejó José Ramón Fernández dentro de TV Azteca fue el programa de Los Protagonistas. Con José Ramón o sin él, en el canal continuaron con el formato que popularizó el experimentado periodista deportivo. Pero, antes de que Joserra abandonara la televisora del Ajusco, dejó varias lecciones.

Además de la rivalidad con Televisa, José Ramón enseñó a sus colaboradores a mantenerse dentro de su realidad y no sentirse los grandes famosos por salir a cuadro, según reveló el propio Christian Martinoli. En una entrevista con Javier Alarcón —para su canal de YouTube—, Martinoli recordó como Joserra evitó que a varios “se les subiera” la fama tras tener participación en la mesa de Los Protagonistas.

Desde la experiencia de Martinoli, quien empezó a trabajar en TV Azteca en 1998, aseguró que con la dirección de Joserra, era difícil que alguien se sintiera una figura importante, pues el ex director de deportes evitaba que los colaboradores de su equipo dieran entrevistas fuera de sus funciones como analistas deportivos.

Martinoli aseguró que José Ramón les tenía prohibido a su equipo de trabajo dar entrevistas a otros programas, sin importar la empresa, pues es que incluso les negó a salir en otros segmentos de TV Azteca. El experimentado periodista no quería que alguno de sus colaboradores se sintieran superiores.

En su momento, Martinoli no entendió la dimensión de dicha decisión, pero más tarde logró conocer la dimensión de tal decisión y la importancia de mantener un perfil bajo.

“Por lo menos hasta finales de 2006, cuando José Ramón estuvo con nosotros, era muy difícil que a ti se te subiera si acaso una hormiga porque José Ramón tenía un estilo muy fuerte, muy rígido con nosotros. No podíamos dar una entrevista, ni siquiera a un programa del canal de ‘oye ¿qué opinas de la temporada de lluvia?’, nada, no podíamos tener esa conexión, yo nunca lo había entendido hasta que luego lo asimilé”, recordó.

De acuerdo con la experiencia del Deus al colaborar de cerca con José Ramón, insistió que las restricciones de su imagen le ayudó a entender que fuera del programa se convirtió en un “ideal” a seguir, ya que algunas generaciones más jóvenes crecieron con el referente de Martinoli en la narración deportiva.

Los Protagonistas en 1986. Toño Moreno, Nacho Trelles, Jose Ramon Fernandez, Alfredo Ruiz y Francisco Javier Gonzalez

Así que consideró que su trabajo se volvió algo “aspiracional”, ya que las personas creen que todo su trabajo se limita a ver futbol e ir a estadios, hecho que no descartó pero que consideró que las personas lo pueden valorar de más al grado de ponerlo como un acto heroico.

“José Ramón no quería que nos sintiéramos más de lo que podíamos ser fuera del canal para alguien, porque al final no deja de ser para mucha gente, este lugar, bastante aspiracional porque quieras o no te pagan por ver futbol y tienes oportunidades de conocer muchos lugares y viajas, conoces jugadores de futbol que para mucha gente es algo heroico”, agregó.

Christian Martinoli se convirtió en un narrador frecuente de la televisora, ya que con el paso de los años consagró un estilo y así ha acumulado seis mundiales consecutivos con la televisora de Ajusco. Junto con Luis García se convirtió en un nuevo referente de la crónica mexicana. En Azteca Deportes, Martinoli se consagró como el narrador deportivo estelar de los partidos de la selección mexicana y de la Liga MX

