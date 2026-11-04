México ha pagado 566 millones de dólares por la cancelación del NAIM en Texcoco, pero todavía faltan 3 mil 152 mdd

La Marina informó que pagó el Bono 2026 de la cancelación del NAIM, pero aún faltan más de tres mil millones de dólares. Crédito: @arquitect_viva

Guardar

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), decisión tomada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sigue generando efectos en las finanzas del país a pesar de casi ocho años de distancia.

Lo anterior, porque el Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEXCAT) amortizó 565.9 millones de dólares para saldar una de las series de bonos emitidos como parte del proceso de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

PUBLICIDAD

Pagan 566 millones de dólares por la cancelación del NAIM

Desde el punto de vista de especialistas, dicho pago alivia ciertas obligaciones financieras, pero no la totalidad del costo de la cancelación y tampoco garantiza la salud de las finanzas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Cabe señalar que la cancelación todavía tiene una deuda de tres mil 152 millones de dólares por dicho concepto que se deberá cubrir para 2047.

TUA del AICM ayuda a pagar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

El Fideicomiso MEXCAT nació como vehículo financiero para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, con la emisión de bonos colocados en los mercados internacionales. Este instrumento tiene como garantía principal los derechos de cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que paga cada pasajero del AICM.

PUBLICIDAD

En 2018, AMLO ordenó la cancelación del proyecto en Texcoco. MEXCAT conservó, sin embargo, sus compromisos financieros con los tenedores de bonos. El gobierno ejecutó entonces operaciones de recompra y reestructuración de la deuda.

La TUA del AICM se usa para pagar los bonos por la cancelación del NAIM. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Marina informa sobre avances en el pago de la cancelación

Pese a esas renegociaciones, los ingresos de la TUA permanecen comprometidos como fuente de pago. Con ese dinero se cubren tanto los intereses como el capital de los bonos pendientes.

“El Fideicomiso MEXCAT anuncia el pago total de las notas preferentes garantizadas 4.250 por ciento con vencimiento en 2026 (Bono 2026), por un monto de 565.9 millones de dólares.

“La amortización se efectuó el 2 de noviembre de 2026, con lo que el saldo total de la deuda se redujo a 3 mil 152 millones de dólares. Tras esta operación, permanecen en circulación tres notas preferentes garantizadas”, informó la Secretaría de Marina (Semar) este martes en un comunicado.

PUBLICIDAD

Autoridades agradecen el pago a una recuperación de pasajeros tras la pandemia

De acuerdo con la dependencia —que tiene bajo su tutela la administración del AICM por encargo de los gobiernos de Morena–, el pago antes mencionado fue posible por la recuperación del número de pasajeros del Aeropuerto tras la pandemia de Covid-19, con una tasa de crecimiento anual de 4 por ciento durante el periodo 2021-2025.

La Semar también explicó otros factores que influyeron en la recaudación de recursos por parte del AIMC, como las autorizaciones otorgadas en 2025 y 2026 para incrementar la capacidad operativa, al pasar de 43 a 46 operaciones por hora; la apreciación del tipo de cambio; etcétera.

PUBLICIDAD

El AIFA está lejos de ser un aeropuerto rentable. (Jorge Contreras/Infobae México)

Liquidación del Bono 2026 no necesariamente refleja solvencia económica

En entrevista con un diario de circulación nacional, Juan Antonio José, especialista del sector aéreo, advirtió que la liquidación del Bono 2026 responde a una obligación contractual ineludible y no refleja necesariamente la solvencia económica del AICM.

También calificó el informe oficial como un ejercicio de carácter propagandístico que soslaya los verdaderos retos operativos y financieros que enfrenta la principal terminal aérea del país.

“Es una obligación. Lo que están haciendo es propaganda; no es un asunto relevante que estén pagando. El avance en el pago de los bonos no significa que el Aeropuerto tenga salud financiera; habría que ver los balances financieros de manera transparente”, dijo el experto.

PUBLICIDAD

Lo importante es saber cómo están las finanzas del Aeropuerto Benito Juárez

Con base en lo anterior, Antonio José consideró que la pregunta sería, en todo caso, saber cómo están las finanzas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y qué tan rentable le está resultando operar con 46 operaciones con hora.

Apenas se ha pagado el 50 por ciento de la deuda total

Carlos Torres, especialista del sector aéreo, señaló –a un medio de circulación nacional– que la deuda original ascendía a seis mil millones de dólares. El avance en su liquidación representa el 50 por ciento del total.

Es vita saber cómo se encuentran las finanzas del AICM, que carga con la cancelación del NAIM. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Además, Torres advirtió que la noticia no es del todo positiva para el AICM. La TUA del aeropuerto continúa comprometida y esos recursos no se canalizan hacia el mantenimiento de la propia terminal.

PUBLICIDAD

“Hasta que no se liquiden los bonos emitidos, el Aeropuerto no tendrá salud (financiera) al 100 por ciento. El pago da certidumbre a los inversionistas, pero esto no significa que tenga finanzas sanas, bajo la lógica de que lo ideal es que fuera autosuficiente con sus recursos”, enfatizó.

Asimismo, destacó que se está pagando con dichos bonos una infraestructura que jamás entró en operación –el NAIM en Texcoco–, y que además, tras su cancelación, trajo diversos costos ocultos y conflictos al AICM.

Mientras la Marina celebra que pagó el Bono 2026 de la cancelación del NAIM, en los hechos, aún restan tres mil 152 millones de dólares, que se estarán liquidando con recursos del AICM.

PUBLICIDAD