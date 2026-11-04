Oposición destapa al “cártel electoral” en Sonora, acusan que hijo de Guadalupe Taddei lo encabeza

Los representantes de partidos en el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora dieron a conocer distintos nombres de funcionarios que presuntamente estarían conectados a la red de tráfico de influencias de Guadalupe Taddei. (RS)

Guardar

Durante una conferencia de prensa, integrantes de la oposición en Sonora -PRI, PAN, PRD y Somos-, dieron a conocer una serie de denuncias ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Instituto Nacional Electoral (INE), en las que señalaron la presunta existencia de un “cártel electoral” integrado por funcionarios que mantienen vínculos familiares, laborales y políticos.

Entre los nombres expuestos destaca Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei y quien tiene un cargo en la administración de Alfonso Durazo, directamente relacionado con una estructura que, según los denunciantes, buscaría favorecer a Morena y mantener el control de decisiones dentro de los organismos electorales.

PUBLICIDAD

¿Quiénes integran el presunto cártel electoral de Sonora?

Víctor Ramírez, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el IEE Sonora, explicó que la oposición documentó una presunta red de relaciones entre funcionarios del INE, el organismo electoral estatal y el Tribunal Estatal Electoral.

Durante su intervención, afirmó que no se trata de coincidencias aisladas, sino de una estructura que habría permanecido activa durante varios años y que involucra relaciones de subordinación, amistad y parentesco.

Entre los funcionarios mencionados por los representantes partidistas se encuentran:

Luis Rogelio Piñeda Taddei: hijo de Guadalupe Taddei y secretario particular del gobernador de Sonora.

Marisa Erlel Cabral Porchas: funcionaria electoral identificada por los denunciantes como recientemente nombrada vocal ejecutiva del INE en septiembre de 2026.

Nery Ruiz Arvizu: presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora desde 2021.

Flor Teresita Barceló Noriega: consejera electoral del IEE Sonora.

Jaime Olea Miranda: consejero electoral del IEE Sonora.

Wilfrido Román Silva: consejero electoral del IEE Sonora.

Aurora Guadalupe Gutiérrez: excolaboradora de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora y actualmente vinculada al Tribunal Estatal Electoral.

Alfonso Durazo confirmó la incorporación de Luis Rogelio Piñeda Taddei a su equipo de trabajo en el gobierno de Sonora (X/@AlfonsoDurazo)

Ramírez aseguró que algunos de estos funcionarios compartieron espacios laborales y relaciones de subordinación antes de ocupar sus actuales responsabilidades.

“La mesa de la Unidad de la Democracia denunciamos la existencia de este cártel electoral”, expresó el representante panista, quien sostuvo que los vínculos documentados podrían comprometer la imparcialidad de las autoridades electorales.

PUBLICIDAD

Acusan contratos por 187 millones de pesos a dos empresas

Además de los presuntos vínculos entre funcionarios, la oposición cuestionó la asignación de contratos a las empresas Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, pertenecientes, según los denunciantes, a un mismo conglomerado corporativo.

De acuerdo con los datos presentados, entre 2017 y 2025 ambas compañías recibieron adjudicaciones por aproximadamente 187 millones de pesos.

Los denunciantes desglosaron los montos de la siguiente manera:

67.8 millones de pesos durante la gestión de Guadalupe Taddei.

120 millones de pesos entre 2023 y 2025, durante la presidencia de Nery Ruiz en el IEE Sonora.

“Prácticamente todo el material, la papelería, queda en manos de las mismas personas”, señalaron durante la exposición, al cuestionar la concentración de contratos para la adquisición de materiales electorales.

Ante estas cifras, el PAN solicitó el pasado 28 de octubre que el Consejo General del IEE gestione auditorías ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora.

PUBLICIDAD

Acción Nacional destapa al “cártel electoral” en Sonora, acusan que hijo de Guadalupe Taddei lo encabeza. (Foto: X/@michelleriveraa)

Víctor Ramírez reclamó que no habían recibido una respuesta formal por escrito y pidió que sea el propio Consejo General quien determine si solicita las revisiones.

Oposición exige renovar el IEE y recuperar la confianza

René Noriega, representante del PRD Sonora ante el IEE, también cuestionó el funcionamiento del organismo y consideró necesaria una renovación de las instituciones electorales.

“Por el bien de la ciudadanía, por el bien de los partidos políticos, por el bien de Sonora, deberíamos de purgar el Instituto Estatal Electoral”, manifestó.

El perredista planteó que los organismos electorales deben integrarse con ciudadanos sin compromisos partidistas, desde el INE hasta los OPLE’s.

A esta denuncia pública se le suma el anuncio que dio a conocer la consejera presidenta interina del INE, Blanca Cruz, quien adelantó la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con la administración anterior.

PUBLICIDAD