Titanes en concierto llegará gratis a Guadalajara con presentaciones Aleks Syntek, Banda MS y Paty Cantú: programa completo

El cartel combina distintas generaciones y géneros musicales en una sola jornada.(Composición: EFE/Live Nation/AP/)

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Guadalajara será sede el próximo 18 de noviembre de la cuarta edición de Titanes en Concierto, un evento musical gratuito que reunirá en la Plaza de la Liberación a Aleks Syntek, Natalia Jiménez, Xavi, Paty Cantú, Virlán García y Polymarchs.

El cartel combina distintas generaciones y géneros musicales en una sola jornada.

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Promocional del festival musical gratuito Titanes El Concierto, organizado por las estaciones de radio La KeBuena 97.1 y Los 40 102.7 FM.

Cartel completo de Titanes en Concierto en Guadalajara

Estos son los artistas confirmados para la cuarta edición de Titanes en Concierto, programada para el 18 de noviembre en la Plaza de la Liberación:

Aleks Syntek

Natalia Jiménez

Xavi

Banda MS

Paty Cantú

Virlán García

Río Roma

Polymarchs

Un cartel promocional anuncia el evento Titanes El Concierto con la participación de diversos artistas musicales en Plaza Liberación. (Los 40/Instagram)

Aleks Syntek, el cantautor detrás de himnos del pop en español

Su consagración como solista llegó con “Sexo, pudor y lágrimas” (1999), tema central de la película homónima que se convirtió en un éxito radial en toda América Latina EFE/Live Nation

Aleks Syntek encabeza el cartel de Titanes en Concierto en Guadalajara. El cantautor mexicano construyó su carrera a partir de la década de los 90, cuando comenzó con la agrupación La Gente Normal y el tema “Mis impulsos sobre ti” (1993), marcado por el uso de sintetizadores dentro del pop-rock mexicano.

Su consagración como solista llegó con “Sexo, pudor y lágrimas” (1999), tema central de la película homónima que se convirtió en un éxito radial en toda América Latina. A esa etapa pertenecen también “Tú necesitas” y “El camino”.

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En 2004 llegó uno de sus mayores logros comerciales: “Duele el amor”, a dueto con Ana Torroja, canción que alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot Latin Tracks y dominó los rankings de España y Latinoamérica. Ese mismo año publicó “Intocable”, dentro del álbum Mundo Lite.

Su catálogo incluye además baladas como “Te soñé” (2001) y “A veces fui”, así como “Historias de danzón y de arrabal” (2007), sencillo principal del disco Lección de vuelo, y “Loca”, tema principal de la telenovela Los exitosos Pérez en 2009. De acuerdo con registros de plataformas digitales, “Duele el amor” acumula más de 311 millones de reproducciones, seguida de “Corazones invencibles”, “Sexo, pudor y lágrimas” e “Intocable”.

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Xavi, el fenómeno juvenil de los corridos tumbados

El cantante estadounidense Xavi durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Xavi, cuyo nombre real es Joshua Xavier Gutiérrez, nació en Phoenix, Arizona, y comenzó a tocar la guitarra desde los 10 años antes de convertirse en una de las figuras más populares del regional mexicano urbano. A sus 21 años, el cantante mexicoestadounidense se ha consolidado como uno de los nombres más fuertes de los corridos tumbados.

Su mayor éxito es “La diabla”, lanzada el 30 de noviembre de 2023. El tema se convirtió en la primera canción de un artista mexicano en solitario en encabezar la lista global semanal de Spotify y debutó en el puesto 76 del Billboard Hot 100, para luego ascender hasta la posición 22. También encabezó las listas Hot Latin Songs y Mexico Songs de Estados Unidos y alcanzó el puesto 3 en el Billboard Global 200.

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Otros temas que han impulsado su carrera incluyen “La víctima”, “Modo DND” y “Poco a Poco”, canciones que mezclan corridos tumbados con letras románticas y sonidos modernos. Su estilo ha conectado especialmente con el público joven a través de TikTok y otras plataformas digitales.

Dentro de su repertorio más reciente destacan sencillos como “Corazón de piedra”, “No Capea” y “Sin Pagar Renta”, con los que ha mantenido presencia constante en listas de popularidad del género regional mexicano.

Paty Cantú y Virlán García completan el cartel de pop y regional

La cantautora mexicana Paty Cantú actúa en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Paty Cantú, nacida en Guadalajara, Jalisco, inició su carrera en 2004 como integrante del dueto pop LU, con el que lanzó dos álbumes y logró éxitos como “Por besarte”. Tras la separación del proyecto en 2007, debutó como solista en 2008 con el álbum Me quedo sola, que incluyó el sencillo “Déjame ir”.

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Entre sus discos más destacados figuran Afortunadamente no eres tú (2010), con el tema homónimo y “Clavo que saca a otro clavo”, y Corazón bipolar (2012), que incluye “Suerte”, uno de sus sencillos número uno. Su catálogo también incorpora “Goma de mascar” y “Valiente”, canciones que forman parte de su repertorio habitual en presentaciones en vivo.

En 2020 publicó el álbum La Mexicana, con el que rindió homenaje a sus raíces, y este año lanzó Basado en una historia real. Cantú ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz y Pablo Alborán a lo largo de su trayectoria.

Virlán García, originario de Guasave, Sinaloa, es reconocido por fusionar sonidos norteños con pop contemporáneo. Publicó su primer sencillo, “Que ya estás harta”, en 2015, dentro del álbum Pobre o criminal. Su popularidad creció en 2017 con el disco Mi vida eres tú, cuyo tema homónimo alcanzó el top 10 de la lista Billboard Regional Mexican Airplay.

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En 2018, Virlán García reunió a cerca de 56.751 espectadores en un concierto en Ciudad Juárez. Entre sus canciones más escuchadas se encuentran “Y cambió mi suerte”, “Sientes lo que siento” y “El Chamaquito”, este último con más de 79 millones de reproducciones en Spotify. Sus álbumes más recientes incluyen Corridos Alternativos (2023), El Caminito (2024) y Mi Entorno (2025).

Polymarchs, la fiesta disco con 50 años de trayectoria

Polymarchs fue fundado a finales de la década de los 70 por los hermanos Apolinar y Marco Antonio “Tony” Barrera de la Silva, junto con su prima Elisa y el apellido Silva, de donde proviene el nombre de la agrupación. El proyecto se consolidó como pionero de la música disco y high energy en México.

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El colectivo ha llevado su espectáculo a escenarios como el Palacio de los Deportes y el Zócalo capitalino, además de presentaciones en Estados Unidos. En su repertorio de mezclas figuran clásicos internacionales como “Your Love”, “Born to Be Alive”, “Funky Town” y “Danger”, de The Flirts.

Más recientemente, Polymarchs fue el encargado de musicalizar las celebraciones de fin de año en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde reunió a más de 200 mil personas en 2024. El grupo también suele incorporar cumbias clásicas como “Amor y control”, de Rubén Blades, antes de dar paso a su repertorio característico de high energy e Italo disco.

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Banda MS, la agrupación que globalizó la banda sinaloense

Tras la salida de Álvarez, Oswaldo Silva y Alan Ramírez ocuparon la voz principal. Con ellos, la banda consolidó un catálogo de clásicos como Mi Mayor Anhelo (2005), Escuela de Rancho (2008) y Mi Razón de Ser (2012). (Banda MS)

Banda MS, fundada en 2003 en Mazatlán, Sinaloa, por los hermanos Sergio y Alberto Lizárraga, también se suma al cartel de Titanes en Concierto. El grupo debutó en 2004 con el álbum No Podrás y tuvo entre sus integrantes fundadores al cantante Julión Álvarez, vocalista principal hasta 2007, cuando emprendió su carrera en solitario.

Tras la salida de Álvarez, Oswaldo Silva y Alan Ramírez ocuparon la voz principal. Con ellos, la banda consolidó un catálogo de clásicos como Mi Mayor Anhelo (2005), Escuela de Rancho (2008) y Mi Razón de Ser (2012).

En 2016, el sencillo “Solo con verte” se mantuvo doce semanas consecutivas en el primer lugar de la lista Monitor Latino. Ese mismo año, el álbum Qué Bendición alcanzó el número uno en la Billboard Latin Albums y le valió a la agrupación el premio a Artista del Año en los Premios Lo Nuestro, además de Álbum Latino del Año en los Billboard de la Música Latina en 2017.

Banda MS entró al mercado estadounidense en 2021 con “Qué Maldición”, tema que tuvo una remezcla junto al rapero Snoop Dogg y la cantante Becky G. Ese año publicó el álbum Positivo, seguido de Punto y Aparte (2022) y MS 20 Años (2023), este último con regrabaciones de sus temas más populares.

Entre sus colaboraciones recientes figuran “Tengo claro” junto a Alfredo Olivas, nominada a Mejor Música de Banda Mexicana en los Premios Juventud 2025, y “Solo que lo dudes” con Yahritza y Su Esencia. En 2025 lanzó el álbum Edición Limitada, con el sencillo “Estás Cancelada”, y este año presentó la producción 10 de 10. Su repertorio de mayor recepción incluye “El Color de Tus Ojos”, “Me Vas a Extrañar”, “Háblame de Ti” y “A Lo Mejor”.

Natalia Jiménez, de La Quinta Estación a los éxitos en solitario

Natalia Jiménez es reconocida internacionalmente; ha recibido el Premio Grammy y el Premio Latin Grammy, y ha vendido más de cuatro millones de álbumes.

Natalia Jiménez, cantautora española, inició su carrera en 2001 como vocalista de La Quinta Estación, banda de pop rock madrileña que alcanzó gran éxito en España, México y Estados Unidos con álbumes como Flores de alquiler, El mundo se equivoca y Sin frenos, este último premiado con un Grammy.

Tras la separación del grupo en 2010, Jiménez debutó como solista en 2011 con el álbum homónimo Natalia Jiménez, que incluyó temas como “Por ser tu mujer” y “Si no está usted”. El disco la llevó a una nominación como Artista Femenina del Año en los Premios Billboard de la Música Latina.

En 2015 publicó Creo en mí, que recibió dos nominaciones al Latin Grammy, entre ellas Canción del Año por “Quédate con ella”. A partir de 2019, con México de mi corazón y su segundo volumen en 2021, la cantante giró hacia un repertorio de rancheras y clásicos mexicanos, con duetos junto a Carlos Rivera, Pedro Fernández, Paquita la del Barrio y la Banda MS.

Entre sus temas más reconocidos del catálogo de La Quinta Estación figuran “El sol no regresa”, “Me muero” y “Recuérdame”, canciones que la artista continúa interpretando en sus presentaciones en vivo. Natalia Jiménez lanzó en 2024 el álbum De Jiménez a Jiménez, homenaje al cantautor José Alfredo Jiménez, y este año presentó el disco 7 vidas.

Río Roma, quince años de pop romántico

En 2013 publicaron Otra Vida, disco que incluyó “Vida Nueva”, tema que formó parte de la telenovela La Tempestad. Un año después lanzaron el recopilatorio Hoy Es un Buen Día, con el que realizaron una gira por Estados Unidos. (Río Roma/Redes sociales)

Río Roma, dúo formado por los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro, originarios de Tulancingo, Hidalgo, completa el cartel confirmado para Titanes en Concierto. El proyecto nació en 2011 con el álbum Al Fin Te Encontré, que recibió una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Pop Vocal Dúo o Grupo.

En 2013 publicaron Otra Vida, disco que incluyó “Vida Nueva”, tema que formó parte de la telenovela La Tempestad. Un año después lanzaron el recopilatorio Hoy Es un Buen Día, con el que realizaron una gira por Estados Unidos.

El álbum Eres la Persona Correcta en el Momento Equivocado (2016) incorporó colaboraciones como “Princesa”, junto a la boy band CNCO, y “Todavía no te olvido”, con Carlos Rivera. Entre 2020 y 2022, el dúo sumó duetos con figuras como Thalía (“Lo siento mucho”), Leo Dan y la agrupación de regional mexicano Calibre 50 (“Tú eres mi amor”).

Además de su trabajo con Río Roma, José Luis Ortega se ha desempeñado como compositor para otros artistas del género latino, entre ellos Alejandro Fernández, para quien escribió el tema “Caballero” en 2019. El dúo también participó en 2020 del sencillo colectivo “Resistiré México”, junto a otros artistas mexicanos.

En 2025 el dúo lanzó el álbum Bendito Desamor. Entre los temas que suele incluir en sus presentaciones en vivo figuran “Me cambiaste la vida”, “Mi persona favorita”, “Te quiero mucho, mucho” y “Caminar de tu mano”, canciones que resumen el estilo de baladas y pop romántico que caracteriza su carrera.