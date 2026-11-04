Cómo mantener viva tu flor de cempasúchil si la compraste en maceta

Una maceta de barro con flores naranjas de cempasúchil permanece sobre una mesa de madera en un patio decorado con papel picado y un altar tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cempasúchil es una de las plantas más presentes durante las celebraciones de Día de Muertos.

Aunque suele comprarse en maceta para adornar hogares, ofrendas y entradas, requiere cuidados básicos para conservar sus flores por más tiempo.

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La exposición al sol, el riego moderado y un buen drenaje ayudan a mantenerla en buen estado durante la temporada.

Una mariposa monarca posa sobre flores de cempasúchil en una maceta dentro de un huerto ubicado en la azotea de un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados para una flor de cempasúchil en maceta

Si deseas mantener viva tu flor por más tiempo puedes llevar a cabo los siguientes consejos

Colócala con sol directo. Necesita al menos 4 a 6 horas de luz al día. Un patio, balcón o ventana muy iluminada funciona mejor que un espacio interior oscuro.

Riega sin encharcar. Revisa la tierra con un dedo: si los primeros 2 centímetros están secos, agrega agua. Hazlo despacio hasta que escurra un poco por los orificios de la maceta.

Evita el exceso de agua. El cempasúchil tolera mejor una ligera falta de riego que las raíces permanentemente mojadas. No dejes agua acumulada en el plato de la maceta.

Asegura buen drenaje. La maceta debe tener agujeros en la base. Si venía dentro de un recipiente decorativo sin salida de agua, sácalo para regarla y deja que escurra antes de volver a colocarlo.

Retira las flores secas. Corta las flores marchitas con tijeras limpias, junto con el tallo que las sostiene. Esto ayuda a que la planta concentre energía en los botones que siguen vivos.

Protégela de lluvias fuertes y frío intenso. Una tormenta puede doblar los tallos o saturar la tierra. Si hay heladas o noches muy frías, conviene resguardarla.

No abuses del fertilizante. Si la planta ya tiene flores, basta con aplicar fertilizante líquido diluido para plantas con flor cada 15 días, si lo deseas. Demasiado abono puede afectar la floración.

Trasplántala si está muy apretada. Si las raíces salen por abajo o la tierra se seca demasiado rápido, pásala a una maceta apenas más grande con sustrato nuevo y ligero.

Una infografía de Infobae detalla las recomendaciones sobre exposición solar, riego, drenaje y poda para mantener la flor de cempasúchil en maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cempasúchil suele vivir una temporada. Con sol, riego moderado y retiro de flores secas, puede mantenerse atractivo varias semanas después de comprarlo.

Cuánto puede durar tu cempasúchil de maceta con los cuidados adecuados

Con cuidados adecuados, un cempasúchil en maceta puede mantenerse con flores entre 1 y 3 meses, según la variedad, el tamaño con que lo compraste y el clima.

La planta completa suele durar una sola temporada, pues el cempasúchil es una especie anual. Si recibe sol directo, tiene drenaje y no se encharca, puede seguir dando flores hasta que llegue el frío fuerte o una helada. Retirar las flores secas ayuda a prolongar la floración.

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Si ya la compraste muy floreada para Día de Muertos, lo común es que conserve buen aspecto durante varias semanas. Después las flores se secan poco a poco, aunque las hojas y algunos botones nuevos pueden mantenerse por más tiempo.

Es posible trasplantar mi flor de cempasúchil de maceta para que florezca cada año

Sí puedes trasplantarlo de la maceta a tierra, pero eso no garantiza que la misma planta florezca cada año.

El cempasúchil que se vende de forma común en México suele comportarse como una planta anual: completa su ciclo de vida en una temporada y termina por secarse con el frío, las heladas o al concluir su floración. Trasplantarlo le da más espacio para crecer y puede prolongar su vida durante esa temporada, pero normalmente no rebrotará al año siguiente.

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Para que haya cempasúchil cada año, lo más efectivo es:

Dejar que algunas flores se sequen por completo en la planta.

Cortarlas y extraer sus semillas cuando estén secas.

Guardar las semillas en un sitio fresco, seco y oscuro.

Sembrarlas al inicio de la primavera o cuando ya no haya riesgo de heladas.

Cada flor de cempasúchil retirada del altar puede contener cien semillas listas para un nuevo ciclo, siempre que se dejen secar hasta que el florón tome una textura crujiente antes de extraerlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes dejar las flores secas en el jardín para intentar que se resiembre solo. Esto puede funcionar en climas cálidos, aunque no siempre ocurre y las nuevas plantas dependerán de la lluvia, el suelo y las temperaturas.

Al trasplantarlo, hazlo con el cepellón completo, en tierra suelta con buen drenaje y en un sitio con sol directo. El sol favorece que produzca más flores