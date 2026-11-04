De Ventaneando a Televisa: los programas y televisoras donde trabajó Inés Gómez Mont

FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

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El equipo de Ventaneando toma distancia de la trayectoria de Inés Gómez Mont tras su detención en Estados Unidos, en una carrera en televisión que abarcó dos décadas antes de su paso a Televisa y su posterior retiro de la vida pública.

La presentadora enfrenta tres órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Su situación jurídica detonó reclamos de los conductores del programa de espectáculos, quienes rechazan que se le siga identificando con la producción vespertina.

Ventaneando rechaza cualquier nexo con la conductora tras su arresto

Durante la emisión en vivo, el presentador Pedro Sola cuestionó que las publicaciones mantengan a la presentadora ligada al proyecto. El conductor expuso la molestia de la producción ante los señalamientos de la audiencia que exigen una postura del elenco.

“Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimo, y en todas las publicaciones ponen: Inés Gómez Mont, la conductora de Ventaneando. No, señores”, señaló Sola ante las cámaras.

Durante la emisión en vivo, el presentador Pedro Sola cuestionó que las publicaciones mantengan a la presentadora ligada al proyecto. (Especial)

Una de las conductoras de la emisión detalló que ella ingresó a la televisora en 2008, justo en el periodo en que Gómez Mont estaba por abandonar el elenco para dar a luz a su primera hija.

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La comentarista subrayó que la presentadora continuó después su camino laboral en otros espacios ajenos a la empresa.

“Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos a nadie. Todo lo que sucedió con Inés Gómez Mont son decisiones que ella tomó en su vida”, añadieron durante el mensaje en vivo.

El elenco recordó que la última interacción con la exconductora ocurrió por vía telefónica durante el especial de los 25 años del programa, años antes de que se giraran las órdenes judiciales en territorio mexicano.

El elenco recordó que la última interacción con la exconductora ocurrió por vía telefónica durante el especial de los 25 años del programa. Foto: Cuartoscuro

Los primeros pasos en la actuación y el área de noticias

La carrera de Gómez Mont en la pantalla chica inició en 1997 dentro del área de ficción de TV Azteca. A los 14 años participa como actriz juvenil en la telenovela Tric Trac, donde comparte elenco con Bárbara Mori.

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Tras concluir la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, la conductora se incorpora al departamento de noticias de Fuerza Informativa Azteca. En esa división realiza labores de producción y cobertura informativa general.

El salto a la división de entretenimiento ocurrió poco después bajo la dirección de Pati Chapoy. En 2004 recibió la oportunidad de asumir la conducción titular de Los 25+, un programa dominical enfocado en conteos de cultura popular, escándalos y celebridades internacionales.

Gómez Mont encabezó ese espacio dominical durante cinco temporadas consecutivas. La aceptación de su estilo le abrió el camino para incorporarse de forma definitiva a la sala principal de espectáculos de la televisora.

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En 2004 recibió la oportunidad de asumir la conducción titular de Los 25+, un programa dominical enfocado en conteos de cultura popular, escándalos y celebridades internacionales. (Captura de pantalla/Redes Sociales )

El paso por Ventaneando y su salida en 2009

La integración a Ventaneando se concreta en 2005. La presentadora compartió la sala de transmisión con Daniel Bisogno, Pedro Sola y Pati Chapoy durante cuatro años ininterrumpidos.

Durante esa etapa protagonizó coberturas internacionales. En 2008, durante el día de atención a medios del Super Bowl XLII, asistió vestida de novia a la conferencia de prensa del mariscal Tom Brady para pedirle matrimonio frente a la prensa deportiva internacional.

En 2008, durante el día de atención a medios del Super Bowl XLII, asistió vestida de novia a la conferencia de prensa de Tom Brady para pedirle matrimonio. (Especial )

La etapa en el programa vespertino terminó en febrero de 2009. La versión oficial señaló que la conductora abandonó el foro por complicaciones en su primer embarazo, el cual requería reposo absoluto debido a un coágulo cercano a la matriz.

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Versiones de la industria atribuyeron la separación a la molestia de la producción luego de que la noticia de la maternidad trascendiera en un programa de radio ajeno a la empresa, perdiendo la primicia en su propia pantalla.

La etapa en el programa vespertino terminó en febrero de 2009. (Foto: YouTube/Ventaneando)

Proyectos familiares y la llegada a nuevos foros

Tras el nacimiento de su primera hija, Gómez Mont regresó a la pantalla de TV Azteca en 2010 con participaciones dentro del matutino Venga la Alegría.

En 2011 asumió la conducción del programa de concursos Aprieta y gana al lado de Mauricio Barcelata.

La emisión dominical reunía a familias que competían en pruebas de agilidad física y memoria por premios en efectivo.

Dos años después, en 2013, formó parte del elenco de la producción nocturna Deberían estar trabajando, emisión que marcó el cierre de su etapa formal dentro de los foros de la televisora del Ajusco.

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Tras el nacimiento de su primera hija, Gómez Mont regresó a la pantalla de TV Azteca en 2010 con participaciones dentro del matutino Venga la Alegría. (Foto: Instagram de Inés Gómez Mont)

El traspaso a Televisa y el retiro definitivo de los medios

La conductora formalizó su llegada a Televisa en mayo de 2016. Su debut se registró en el estreno del programa vespertino ¡Cuéntamelo ya! en la señal de Las Estrellas, compartiendo cuadro con Roxana Castellanos y Cynthia Urías.

Entre 2016 y 2018 contó con apariciones especiales como conductora invitada en el programa matutino Hoy, participando en dinámicas de revista y coberturas de entretenimiento.

Su último proyecto profesional en televisión se emitió en 2019, Gómez Mont encabezó como conductora principal la única temporada del programa de competencia culinaria dominical Familias frente al fuego, transmitido en México por Las Estrellas y en Estados Unidos mediante la cadena Univision.

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Su último proyecto profesional se emitió en 2019, Gómez Mont encabezó la única temporada del programa Familias frente al fuego, (Captura YT: Las Estrellas)

El reality gastronómico concluyó transmisiones en agosto de ese año y semanas después comenzaron a hacerse públicas las carpetas de investigación por presuntos delitos federales que la apartaron por completo de la industria del entretenimiento.

La defensa legal de la presentadora tramita ante una corte federal de Florida un recurso de habeas corpus para frenar su traslado a México, mientras las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones que pusieron fin a sus 22 años de presencia en la pantalla chica.