Higinio Martínez encara a Fernández Noroña por sus reclamos al Senado: “Trato de entender su forma de ser”

El presidente del Senado rechaza ser responsable de las declaraciones de otros legisladores.

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El presidente del Senado rechazó ser responsable de las declaraciones de otros legisladores, luego de que su compañero de Morena le reprochara no defenderlo ante los señalamientos contra Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

El senador de Morena, Higinio Martínez, respondió a Gerardo Fernández Noroña durante una sesión del Senado de la República, luego de que este último cuestionara la actuación de la presidencia de la Mesa Directiva por no pronunciarse ante las presuntas amenazas que, según afirmó, recibió de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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El intercambio ocurrió cuando Fernández Noroña solicitó que se incorporaran al acta de la sesión sus reclamos por el desarrollo de un debate anterior y por la falta de un posicionamiento de la presidencia del Senado ante las declaraciones que atribuyó al dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas.

En respuesta, Martínez señaló que conocía a Noroña desde hacía aproximadamente 30 años y que, aunque le resultaba complicado comprender su manera de ser, hacía un esfuerzo por entenderlo.

Higinio Martínez responde a los reclamos de Gerardo Fernández Noroña en el Senado.

“Trato de entender desde hace muchos años su forma de ser y me cuesta. No desde que llegó usted al Senado hace dos años, desde hace treinta años que nos conocemos. Me cuesta trabajo, pero hago el esfuerzo y siempre lo he hecho”, expresó el presidente de la Cámara alta.

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Noroña reclama a Higinio Martínez por no pronunciarse ante presuntas amenazas

Durante su intervención, Fernández Noroña explicó que en la sesión anterior hubo una alusión a su persona y acusó que inicialmente se le impidió responder.

También señaló irregularidades en la conducción del debate, particularmente porque, después de que se cerró la discusión, el coordinador priista Manuel Añorve habría cedido el uso de la palabra a la senadora Carolina Viggiano.

El legislador consideró que correspondía exclusivamente a la presidencia de la Mesa Directiva otorgar la palabra a los integrantes del Senado y cuestionó que Martínez no interviniera para corregir el procedimiento.

Asimismo, sostuvo que Viggiano realizó expresiones que consideró injuriosas en su contra y reprochó que la presidencia no hubiera intervenido.

El reclamo se extendió a las declaraciones de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, a quien Noroña señaló de haber lanzado una amenaza en su contra.

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“Han pasado ciento cuarenta y cuatro horas y la presidencia del Senado es responsable del fuero y la integridad de los senadores y senadoras, y usted no ha hecho un solo pronunciamiento al respecto”, manifestó.

Presidente del Senado rechaza responsabilidad por declaraciones de legisladores

Ante los señalamientos, Higinio Martínez sostuvo que cada senador es responsable de sus propias declaraciones y que la presidencia de la Mesa Directiva no puede asumir responsabilidad por lo que expresen otros integrantes de la Cámara.

“Yo no soy responsable de lo que diga cada una o uno de ustedes. Yo no me hago cargo de los dichos de usted ni de las de la señora Villano. Es responsabilidad de cada uno de ustedes”, respondió.

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También rechazó haberle negado el uso de la palabra a Fernández Noroña y explicó que, desde su interpretación, en el debate anterior no se había presentado una alusión personal que justificara una intervención inmediata.

Martínez agregó que el Reglamento del Senado no contempla la figura de las alusiones implícitas en los términos planteados por su compañero de bancada.

Reglamento del Senado establece condiciones para responder alusiones personales

Durante el intercambio, la Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura a disposiciones del Reglamento del Senado relacionadas con las intervenciones durante los debates.

Entre los puntos mencionados se encuentran:

El artículo 78 establece que un senador puede intervenir cuando se le alude personalmente, inmediatamente después del orador.

Para considerar una alusión personal, debe existir una referencia nominal o elementos que permitan identificar claramente a la persona mencionada.

El artículo 89 señala que la presidencia, en consulta con los grupos parlamentarios, elabora las listas de oradores para los asuntos que requieren debate.

Los legisladores que no estén incluidos en esas listas pueden solicitar la palabra para responder alusiones personales, rectificar hechos o formular preguntas, entre otros motivos.

Después de la lectura, Martínez reiteró que Fernández Noroña sí tuvo oportunidad de intervenir y que la actuación de la presidencia se basó en su interpretación de las disposiciones reglamentarias.

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Higinio Martínez señala que declaraciones de Alejandro Moreno son responsabilidad del priista

Sobre las expresiones atribuidas a Alejandro Moreno fuera del pleno legislativo, el presidente del Senado sostuvo que tampoco podía intervenir como responsable de las declaraciones públicas de otros actores políticos.

Indicó que había revisado lo publicado en medios de comunicación, pero que no podía guiarse por esas declaraciones para asumir una responsabilidad institucional en los términos que planteaba Noroña.

El senador mexiquense señaló que los reclamos de su compañero serían incorporados al Diario de los Debates, aunque reiteró que cada legislador debe responder por sus propias palabras.

Por su parte, Fernández Noroña insistió en que las amenazas entre integrantes del Senado son inaceptables, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir.

El episodio se suma a los desencuentros públicos entre ambos legisladores de Morena, que también se manifestaron durante la definición de la presidencia de la Mesa Directiva para el nuevo periodo legislativo, cuando Martínez fue elegido para encabezar el órgano parlamentario, pese a que Noroña buscaba repetir en el cargo.

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