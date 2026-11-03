EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: abogada de Emma Coronel planea pedir llamadas monitoreadas para que retome contacto con El Chapo

La abogada Mariel Colón planea pedir formalmente que Joaquín Guzmán Loera y su esposa Emma Coronel retomen comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas, según reveló en el podcast El Interrogatorio con Said García.
La declaración cobra especial peso ahora que Coronel confirmó que su libertad condicional en Estados Unidos ya terminó, un año antes de lo previsto, eliminando así el principal obstáculo que la propia defensa había señalado tiempo atrás para hacer esa gestión.
La abogada Mariel Colón planea pedir formalmente que Joaquín Guzmán Loera y su esposa Emma Coronel retomen comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas, según reveló en el podcast El Interrogatorio con Said García.
La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas en el centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde del municipio, recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos.
Un año después, una grabación que ha sido revelada por Milenio ventila que esa noche hubo un segundo tirador que la versión oficial nunca mencionó.
La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas en el centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde del municipio, recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos.