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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: abogada de Emma Coronel planea pedir llamadas monitoreadas para que retome contacto con El Chapo

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12:58 hsHoy

La abogada Mariel Colón planea pedir formalmente que Joaquín Guzmán Loera y su esposa Emma Coronel retomen comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas, según reveló en el podcast El Interrogatorio con Said García.

La declaración cobra especial peso ahora que Coronel confirmó que su libertad condicional en Estados Unidos ya terminó, un año antes de lo previsto, eliminando así el principal obstáculo que la propia defensa había señalado tiempo atrás para hacer esa gestión.

El Chapo y Emma Coronel: su abogada planea pedir llamadas monitoreadas para que retomen contacto

Joaquín Guzmán Loera únicamente puede hablar con sus hijas gemelas dos veces al mes, durante 15 minutos

La abogada de Joaquín El Chapo Guzmán y Emma Coronel busca que el capo y su esposa vuelvan a retomar contacto, tras el fin de su probatoria. (Archivo)
La abogada de Joaquín El Chapo Guzmán y Emma Coronel busca que el capo y su esposa vuelvan a retomar contacto, tras el fin de su probatoria. (Archivo)

La abogada Mariel Colón planea pedir formalmente que Joaquín Guzmán Loera y su esposa Emma Coronel retomen comunicación mediante llamadas telefónicas monitoreadas, según reveló en el podcast El Interrogatorio con Said García.

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12:57 hsHoy

La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas en el centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde del municipio, recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos.

Un año después, una grabación que ha sido revelada por Milenio ventila que esa noche hubo un segundo tirador que la versión oficial nunca mencionó.

Asesinato de Carlos Manzo: revelan audio que apunta a la versión de un segundo tirador en el crimen

Una grabación revela que Josué Fernando, de 16 años, también disparó contra el exalcalde de Uruapan

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRAD SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM
Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRAD SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas en el centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde del municipio, recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos.

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