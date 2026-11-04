México

Brasileña presume fotos de Tlaxcala y desata ola de memes al no entender las respuestas en redes sociales

La extranjera presumió en X las decoraciones por Día de Muertos en Tlaxcala y causó revuelo entre usuarios mexicanos que revivieron el mito de su inexistencia

La publicación de una ciudadana brasileña sobre Tlaxcala desató burlas e incredulidad en redes.
La publicación de una ciudadana brasileña sobre Tlaxcala desató burlas e incredulidad en redes sociales. (Especial )
Guardar

Una turista brasileña desató una ola de memes tras presumir imágenes de Tlaxcala en redes sociales, donde internautas mexicanos respondieron de forma masiva que la entidad federativa no existe.

La interacción inició cuando Tabata Viapiana difundió en la red social X aspectos del viaje de su hermana por territorio mexicano. Los familiares de la mujer radicaron 3 años en el país antes de iniciar una mudanza hacia Colombia.

PUBLICIDAD

Viapiana difundió postales de la plaza principal con adornos alusivos a las celebraciones de noviembre. En el mensaje describe el sitio como un pequeño poblado, lo que activó cientos de comentarios sarcásticos por parte de cuentas mexicanas.

Diversos usuarios aseguraron a la ciudadana extranjera que el destino mencionado es una invención. Otros perfiles señalaron que fue víctima de un engaño porque en la República Mexicana no hay ningún sitio registrado bajo ese nombre.

La publicación en X donde la extranjera compartió imágenes de los arreglos por Día de Muertos.
La publicación en X donde la extranjera compartió imágenes de los arreglos por Día de Muertos en la plaza principal. (Redes Sociales )

La confusión por la supuesta inexistencia del estado

El desconcierto de la mujer extranjera aumentó con el paso de las horas ante la acumulación de mensajes que negaban la existencia del territorio, Viapiana publicó una respuesta directa: “No estoy entendiendo esta broma, explícamela”.

PUBLICIDAD

Ante los comentarios que negaban la existencia de la entidad federativa, la usuaria pidió explicaciones.
Ante los comentarios que negaban la existencia de la entidad federativa, la usuaria pidió explicaciones a los internautas. (Redes Sociales )

Minutos después, la mujer intentó comprobar la veracidad de la visita familiar con otra fotografía. En la imagen aparecen las letras monumentales de la capital tlaxcalteca cubiertas con flores amarillas sobre la explanada pública.

Junto a la fotografía, Viapiana aseguró en portugués que su hermana mandó el registro visual desde ese punto exacto. La publicación acumuló miles de visualizaciones y desató nuevos memes entre los internautas.

Algunos perfiles respondieron con imágenes humorísticas y calificaron la difusión de las fotos como un intento de propaganda oficial. Los internautas insistieron en fingir sorpresa ante la supuesta aparición de pruebas del estado en plataformas digitales.

Usuarios respondieron con imágenes cómicas y acusaciones irónicas de propaganda.
Usuarios respondieron con imágenes cómicas y acusaciones irónicas de propaganda oficial. (Redes Sociales )

El paralelismo territorial con Acre y la broma compartida

La aclaración llegó cuando un usuario estableció una analogía geográfica directa con Brasil. El perfil advirtió que a los habitantes locales les disgusta la etiqueta de “pueblito”, pero matizó que la broma equivale a la leyenda sobre Acre.

En el país sudamericano existe una sátira digital idéntica sobre el estado amazónico de Acre. La cultura popular de internet en esa nación bromea con frecuencia sobre su aislamiento y afirma que el territorio no forma parte del mapa nacional.

Al comprender la referencia, Viapiana cambió el tono de su desconcierto y celebró el humor de las respuestas. La usuaria admitió su alivio al comprobar que el fenómeno reproduce el mismo mito satírico que conoce en su país de origen.

La broma sobre el territorio tlaxcalteca circula en foros digitales mexicanos desde hace más de una década. Pese a que Tlaxcala cuenta con 60 municipios y un papel determinante en la historia colonial, su reducida extensión territorial de apenas 4,000 kilómetros cuadrados alimenta el chiste colectivo de su supuesta inexistencia.

La comparación con el mito digital del estado amazónico de Acre permitió a la mujer comprender la broma.
La comparación con el mito digital del estado amazónico de Acre permitió a la mujer comprender la broma colectiva. (Redes Sociales )

Elogios a la cultura mexicana tras la viralización

Tras el alcance de sus publicaciones, la usuaria compartió nuevos mensajes dedicados a las tradiciones locales. En ellos compartió las decoraciones en el Zócalo de la Ciudad de México y explicó a sus seguidores sudamericanos el significado de la flor de cempasúchil en la mitología prehispánica.

En otra publicación, Viapiana defendió los atractivos de la capital mexicana frente a los destinos de playa tradicionales. La mujer sostuvo que la mayoría de los turistas brasileños viajan a Cancún por su popularidad, mientras la capital ofrece un entorno cultural permanente que amerita recorridos más prolongados.

Tras la viralización de su caso, la mujer compartió una imagen disfrutando café de Chiapas servido en una taza tradicional.
Tras la viralización de su caso, la mujer compartió una imagen disfrutando café de Chiapas servido en una taza tradicional. (Redes Sociales )

La interacción concluyó con un mensaje donde mostró el consumo de productos adquiridos en el país. Viapiana exhibió un paquete de café originario de Chiapas servido en una taza de cerámica artesanal mexicana para agradecer el trato humorístico recibido en sus publicaciones.

Temas Relacionados

TlaxcalaMemesViralesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kanye West regresará a CDMX y será en el Estadio Azteca: lo que se sabe de su nuevo concierto

Luego de dos presentaciones con sold-out en la Monumental Plaza de Toros, Ye ahora buscaría llenar el Coloso de Santa Úrsula

Kanye West regresará a CDMX y será en el Estadio Azteca: lo que se sabe de su nuevo concierto

Yolanda Andrade a punto de sufrir una caída por incidente con su bastón: relata cómo la agredieron

La presentadora mexicana hace un llamado a la empatía después de que personas golpearan el soporte que utiliza para desplazarse, situación que casi provoca su caída en plena vía pública

Yolanda Andrade a punto de sufrir una caída por incidente con su bastón: relata cómo la agredieron

Limpia en el INE: equipos jurídicos parten de investigaciones de medios de comunicación sobre la red de Guadalupe Taddei

Los equipos jurídicos de las y los consejeros se basarán en los trabajos periodísticos para proceder contra los señalados

Limpia en el INE: equipos jurídicos parten de investigaciones de medios de comunicación sobre la red de Guadalupe Taddei

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: abren circulación en División del Norte tras protesta de estudiantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: abren circulación en División del Norte tras protesta de estudiantes

Temblor hoy 3 de noviembre en México: se reporta sismo de magnitud 4.9 en Guadalupe Victoria, Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de noviembre en México: se reporta sismo de magnitud 4.9 en Guadalupe Victoria, Baja California
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: panistas presionan para desclasificar la respuesta de EEUU al operativo contra narcolaboratorio en Chihuahua

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: panistas presionan para desclasificar la respuesta de EEUU al operativo contra narcolaboratorio en Chihuahua

Harfuch destaca decomiso de 133 kilos de metanfetamina en Sinaloa: la droga estaba oculta en un tractocamión

Sonora: procesan a los influencers “El Azlán”, “El Pelón Bajavión” y “El Doble Carne” por promover consumo de marihuana en redes

Así fue la vida de Antonio Oseguera, hermano de “El Mencho”: pobreza, trabajo infantil y adicciones hasta llegar al CJNG

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Titanes en concierto llegará gratis a Guadalajara con presentaciones Aleks Syntek, Banda MS y Paty Cantú: programa completo

Titanes en concierto llegará gratis a Guadalajara con presentaciones Aleks Syntek, Banda MS y Paty Cantú: programa completo

Kanye West regresará a CDMX y será en el Estadio Azteca: lo que se sabe de su nuevo concierto

Yolanda Andrade a punto de sufrir una caída por incidente con su bastón: relata cómo la agredieron

Reviven video de Paola Dalay con Vadhir Derbez: lo que hacía la influencer antes de conocer a José Eduardo

Pedro Sola en Ventaneando se pronuncia sobre Inés Gómez Mont: “Trabajó aquí hace muchísimo tiempo”

DEPORTES

Pumas vs América: estos son los precios para el clásico capitalino y los mejores lugares para ver el juego

Pumas vs América: estos son los precios para el clásico capitalino y los mejores lugares para ver el juego

Julián Quiñones tendría problemas para salir de Medio Oriente y reportar con la Selección Mexicana

Juan Manuel Márquez señala irregularidades en la pelea de Mbilli contra Canelo Álvarez: “Notó que tenía que seguir un guion”

Penta Zero Miedo podría cumplir su sueño de convertirse en campeón de la WWE: esto es lo que debe ocurrir en Crown Jewel

Carlos Hermosillo destapa presuntos adeudos en Chivas: asegura que la directiva nunca le liquidó su salario