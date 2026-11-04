Brasileña presume fotos de Tlaxcala y desata ola de memes al no entender las respuestas en redes sociales

La publicación de una ciudadana brasileña sobre Tlaxcala desató burlas e incredulidad en redes sociales. (Especial )

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Una turista brasileña desató una ola de memes tras presumir imágenes de Tlaxcala en redes sociales, donde internautas mexicanos respondieron de forma masiva que la entidad federativa no existe.

La interacción inició cuando Tabata Viapiana difundió en la red social X aspectos del viaje de su hermana por territorio mexicano. Los familiares de la mujer radicaron 3 años en el país antes de iniciar una mudanza hacia Colombia.

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Viapiana difundió postales de la plaza principal con adornos alusivos a las celebraciones de noviembre. En el mensaje describe el sitio como un pequeño poblado, lo que activó cientos de comentarios sarcásticos por parte de cuentas mexicanas.

Diversos usuarios aseguraron a la ciudadana extranjera que el destino mencionado es una invención. Otros perfiles señalaron que fue víctima de un engaño porque en la República Mexicana no hay ningún sitio registrado bajo ese nombre.

La publicación en X donde la extranjera compartió imágenes de los arreglos por Día de Muertos en la plaza principal. (Redes Sociales )

La confusión por la supuesta inexistencia del estado

El desconcierto de la mujer extranjera aumentó con el paso de las horas ante la acumulación de mensajes que negaban la existencia del territorio, Viapiana publicó una respuesta directa: “No estoy entendiendo esta broma, explícamela”.

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Ante los comentarios que negaban la existencia de la entidad federativa, la usuaria pidió explicaciones a los internautas. (Redes Sociales )

Minutos después, la mujer intentó comprobar la veracidad de la visita familiar con otra fotografía. En la imagen aparecen las letras monumentales de la capital tlaxcalteca cubiertas con flores amarillas sobre la explanada pública.

Junto a la fotografía, Viapiana aseguró en portugués que su hermana mandó el registro visual desde ese punto exacto. La publicación acumuló miles de visualizaciones y desató nuevos memes entre los internautas.

Algunos perfiles respondieron con imágenes humorísticas y calificaron la difusión de las fotos como un intento de propaganda oficial. Los internautas insistieron en fingir sorpresa ante la supuesta aparición de pruebas del estado en plataformas digitales.

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Usuarios respondieron con imágenes cómicas y acusaciones irónicas de propaganda oficial. (Redes Sociales )

El paralelismo territorial con Acre y la broma compartida

La aclaración llegó cuando un usuario estableció una analogía geográfica directa con Brasil. El perfil advirtió que a los habitantes locales les disgusta la etiqueta de “pueblito”, pero matizó que la broma equivale a la leyenda sobre Acre.

En el país sudamericano existe una sátira digital idéntica sobre el estado amazónico de Acre. La cultura popular de internet en esa nación bromea con frecuencia sobre su aislamiento y afirma que el territorio no forma parte del mapa nacional.

Al comprender la referencia, Viapiana cambió el tono de su desconcierto y celebró el humor de las respuestas. La usuaria admitió su alivio al comprobar que el fenómeno reproduce el mismo mito satírico que conoce en su país de origen.

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La broma sobre el territorio tlaxcalteca circula en foros digitales mexicanos desde hace más de una década. Pese a que Tlaxcala cuenta con 60 municipios y un papel determinante en la historia colonial, su reducida extensión territorial de apenas 4,000 kilómetros cuadrados alimenta el chiste colectivo de su supuesta inexistencia.

La comparación con el mito digital del estado amazónico de Acre permitió a la mujer comprender la broma colectiva. (Redes Sociales )

Elogios a la cultura mexicana tras la viralización

Tras el alcance de sus publicaciones, la usuaria compartió nuevos mensajes dedicados a las tradiciones locales. En ellos compartió las decoraciones en el Zócalo de la Ciudad de México y explicó a sus seguidores sudamericanos el significado de la flor de cempasúchil en la mitología prehispánica.

En otra publicación, Viapiana defendió los atractivos de la capital mexicana frente a los destinos de playa tradicionales. La mujer sostuvo que la mayoría de los turistas brasileños viajan a Cancún por su popularidad, mientras la capital ofrece un entorno cultural permanente que amerita recorridos más prolongados.

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Tras la viralización de su caso, la mujer compartió una imagen disfrutando café de Chiapas servido en una taza tradicional. (Redes Sociales )

La interacción concluyó con un mensaje donde mostró el consumo de productos adquiridos en el país. Viapiana exhibió un paquete de café originario de Chiapas servido en una taza de cerámica artesanal mexicana para agradecer el trato humorístico recibido en sus publicaciones.