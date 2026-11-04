Capturan a seis miembros del Cártel de Sinaloa en Tuxtla: les decomisaron armas de fuego y equipo táctico @FGEChiapas

Guardar

La Fiscalía General del Estado detuvo a seis integrantes del Cártel de Sinaloa durante un operativo realizado en Tuxtla Gutiérrez en medio de las celebraciones del Día de Muertos. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que los detenidos serán trasladados en las próximas horas al penal de El Amate.

Los seis hombres, señalados de pertenecer a una célula del Cártel de Sinaloa, viajaban en dos camionetas con reporte de robo y portaban un arsenal compuesto por armas de fuego, chalecos y cascos balísticos, además de insignias de corporaciones de seguridad y justicia, según informó la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Armas, vehículos robados y cargos contra los detenidos en Tuxtla

A los seis hombres les aseguraron 10 armas de fuego (cinco largas y cinco cortas), 36 cargadores y 895 cartuchos. También se les decomisaron seis chalecos balísticos, cuatro cascos balísticos y diversas insignias de corporaciones de seguridad y de justicia.

Los detenidos viajaban en dos camionetas Ford Lobo con reporte de robo. Una fue hurtada en febrero de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, y la otra, en mayo de 2026, en Palmar de Bravo, estado de Puebla.

Los indiciados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. Serán judicializados por los delitos de usurpación de funciones públicas, robo de vehículos y narcomenudeo, y se dará vista a la Fiscalía General de la República para que sean investigados por delitos del orden federal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos pertenecerían a un grupo criminal vinculado al Cártel de Sinaloa.

Presencia del Cártel de Sinaloa en Tuxtla Gutiérrez

El Cártel de Sinaloa mantiene presencia en Chiapas desde hace varios años, con células dedicadas al tráfico de drogas y con acceso a cruces fronterizos, corredores de droga y oportunidades de lavado de dinero, según el perfil de la organización elaborado por InsightCrime.

Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre de 2026, horas antes de una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado, se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Cintalapa entre presuntos grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y al llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

PUBLICIDAD

Entre los nombres vinculados a las operaciones del grupo sinaloense en la entidad figura Jesús Esteban “El Güero Pulseras”, detenido en noviembre de 2024 e identificado entonces como objetivo prioritario y líder de una célula en Chiapas. En ese operativo se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, marihuana y vehículos con blindaje.

Un informe de la organización ACLED, citado por el pódcast de InsightCrime, señala que la violencia relacionada con pandillas en el estado disminuyó 51% entre julio de 2024 y marzo de 2025 respecto al periodo previo de ocho meses.

En octubre de 2025, el Gabinete de Seguridad federal había informado sobre acciones coordinadas en Cintalapa, Jiquipilas y Arriaga, tras hechos violentos registrados en carreteras de Chiapas, donde se detuvo a tres personas y se aseguraron armas, vehículos, ponchallantas y narcóticos.

PUBLICIDAD

Caída en la incidencia delictiva en Chiapas y Tuxtla Gutiérrez

Llaven Abarca presentó el balance de incidencia delictiva en Chiapas correspondiente a enero-octubre de 2026. Señaló una disminución del 19% en la incidencia delictiva general respecto al mismo periodo de 2025, además de una reducción del 26% en delitos de alto impacto frente a 2025 y del 56% en comparación con 2024.

Capturan a seis miembros del Cártel de Sinaloa en Tuxtla: les decomisaron armas de fuego y equipo táctico. @FGEChiapas

En Tuxtla Gutiérrez, la caída fue del 13% en el mismo periodo, al pasar de dos mil 362 carpetas de investigación en 2025 a dos mil 63 en 2026.

En delitos de alto impacto, el municipio registró 169 carpetas en 2026 frente a 238 en 2025, una reducción del 29%. En delitos sexuales, las carpetas bajaron de 182 a 147, una disminución del 19% respecto al año anterior.

PUBLICIDAD