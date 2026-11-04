México

Detienen en Iztapalapa a Alan Rafael, alias “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México relacionan al joven de 20 años con crímenes contra integrantes de “Los Richis”

"El Chopercito", generador de violencia detenido tras persecución en Iztapalapa. Crédito: SSC
"El Chopercito", generador de violencia detenido tras persecución en Iztapalapa. Crédito: SSC
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Alan Rafael Ávila Ramírez, de 20 años, conocido con el alias de “El Chopercito”, tras una persecución registrada este 3 de noviembre en calles de la alcaldía Iztapalapa. La corporación policial capitalina lo señaló como un objetivo prioritario y generador de violencia en esa demarcación, con al menos 10 homicidios atribuidos en distintos hechos delictivos.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación policial, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a través de su cuenta de X. Durante el operativo, “El Chopercito” disparó contra los oficiales que lo perseguían y arrolló a un policía y a un motociclista, hechos que dejaron un saldo de tres personas lesionadas.

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