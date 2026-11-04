Detienen en Iztapalapa a Alan Rafael, alias “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios

"El Chopercito", generador de violencia detenido tras persecución en Iztapalapa. Crédito: SSC

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Alan Rafael Ávila Ramírez, de 20 años, conocido con el alias de “El Chopercito”, tras una persecución registrada este 3 de noviembre en calles de la alcaldía Iztapalapa. La corporación policial capitalina lo señaló como un objetivo prioritario y generador de violencia en esa demarcación, con al menos 10 homicidios atribuidos en distintos hechos delictivos.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación policial, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a través de su cuenta de X. Durante el operativo, “El Chopercito” disparó contra los oficiales que lo perseguían y arrolló a un policía y a un motociclista, hechos que dejaron un saldo de tres personas lesionadas.

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