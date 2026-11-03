Sonora: procesan a los influencers “El Azlán”, “El Pelón Bajavión” y “El Doble Carne” por promover consumo de marihuana en redes

El juez de control dictó medidas cautelares contra los tres influencers. Crédito: FGJES

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Un Juez de Control vinculó a proceso a tres influencers de Hermosillo por apología de un delito y de un vicio, tras difundir un video en Facebook el 29 de agosto en el que exhibieron y promocionaron productos de marihuana bajo la marca Olympos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación durante la audiencia inicial.

Los procesados fueron identificados como Azlán “N”, de 20 años; Julián “N”, alias “El Pelón Bajavión”, de 29; y Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne”, de 22, este último dedicado a contenido de comedia. Azlán permanece en prisión preventiva justificada por otras dos causas penales, mientras los tres quedaron sujetos a medidas cautelares que incluyen la suspensión temporal de la promoción de la marca.

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La Fiscalía documentó expresiones de aprobación y exhibición de productos ante cámaras

Según la investigación ministerial, los tres señalados realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis durante la grabación difundida en Facebook. Mostraron y compartieron productos identificados con la marca, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarros pre enrollados con marihuana.

La Fiscalía estableció que las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos. El contenido, señaló la dependencia, era susceptible de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales.

Tras escuchar los argumentos de las partes en la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los tres imputados. Como medidas cautelares, determinó presentación semanal ante el Juzgado, exhibición de una garantía económica individual, prohibición de salir del estado de Sonora sin autorización y suspensión temporal de las actividades encaminadas a promocionar la marca.

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La FGJES señaló que dará continuidad a las investigaciones relacionadas con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales. La dependencia indicó que el propósito es proteger el desarrollo y la dignidad de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, y garantizar que las responsabilidades penales se determinen conforme a derecho.

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