México

Mariana Ochoa destapa la verdadera razón por la que pospuso su concierto en Guadalajara

La presentación de la cantante, programada para este 21 de noviembre, se movió de fecha hasta junio del 2027

Composición con el retrato de una mujer con sombrero vaquero a la izquierda y una actuación musical en un escenario a la derecha
La cantante Mariana Ochoa actúa acompañada por bailarinas sobre el escenario del centro de espectáculos La Maraka. (@soymarianaochoa)
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Mariana Ochoa pospone su concierto en Guadalajara, previsto para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías, y lo reprograma para el 18 de junio de 2027, en medio de especulaciones por la baja venta de boletos para dicha fecha.

La ganadora de La Casa de los Famosos 2026 ha enfrentado críticas tras salir del reality, debido a las acusaciones de un supuesto fraude y un arreglo entre ella y la producción para ganar, mismos a los que se han sumado a los señalamientos por su concierto en la CDMX, donde también presentó baja venta de boletos y tuvo que aplicar descuentos.

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La razón por la que Mariana Ochoa canceló su concierto en Guadalajara

Con un comunicado, Mariana Ochoa aseguró que la cancelación y reprogramación de la presentación se da por compromisos profesionales internacionales, entre ellos una invitación a los Latin Grammy y una participación en la final de Miss Universo en Puerto Rico.

Comunicado oficial de Mariana Ochoa con texto blanco y rojo sobre fondo oscuro que anuncia la reprogramación de su concierto en Guadalajara
Un comunicado oficial de la cantante Mariana Ochoa anuncia la reprogramación de su presentación en Guadalajara debido a un compromiso con Miss Universo en Puerto Rico. (@soymarianaochoa)

La cantante de OV7 difunde el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde explica que ambos eventos le impiden sostener la fecha originalmente contemplada para su encuentro con el público tapatío. Los boletos ya adquiridos conservan su validez para la nueva fecha, sin necesidad de ningún trámite adicional, según información actualizada en la plataforma Boletia.

El ritmo de venta se ubicaba por debajo del 5% antes del anuncio

Hasta el domingo previo al comunicado, el ritmo de venta para el show en el Teatro Galerías —con capacidad para 1,800 personas— se encontraba por debajo del 5% de la capacidad del recinto, de acuerdo con información que trascendió antes del ajuste de fecha.

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Ese dato alimentó, días antes del comunicado oficial, especulaciones en redes sociales sobre una posible cancelación por baja demanda. La cuenta de espectáculos La Tía Sandra fue de las primeras en señalar el bajo porcentaje de boletos vendidos, aunque hasta ese momento se trataba de un rumor sin confirmación de la artista ni de su equipo.

El antecedente se suma a las críticas que enfrentó Ochoa tras su presentación del 17 de octubre en el recinto La Maraka, en la Ciudad de México, donde también reportó baja demanda pese a aplicar un descuento del 20% sobre el precio de los boletos.

Mariana Ochoa canta con micrófono en un escenario junto a bailarines frente a espectadores que sostienen teléfonos móviles
La cantante Mariana Ochoa interpreta una canción sobre el escenario con su elenco de baile ante los asistentes al concierto. (@soymarianaochoa)

La reprogramación coincide con el regreso de Alejandro Aguirre como su representante

Días antes de que la plataforma de boletaje mostrara el cambio de fecha, Mariana Ochoa anunció en Instagram su reencuentro profesional con Alejandro Aguirre, quien toma las riendas de su proyecto bajo el sello Recesa tras dos años sin representación en el ámbito musical.

El comunicado original no mencionó cambios en la gira ni en las fechas confirmadas. El momento en que se dio a conocer, sin embargo, llevó a parte de la audiencia de la cantante a vincular la llegada del nuevo equipo de management con una posible reorganización del calendario de presentaciones, entre ellas la fecha de Guadalajara.

Hasta el 22 de octubre, la propia cantante confirmaba en entrevistas su presentación del 21 de noviembre en Guadalajara, junto con otros compromisos en Houston, San Antonio y su asistencia a los Latin Grammy. “Traigo una agenda bien apretada”, dijo entonces, sin mencionar ningún cambio en esa fecha específica.

Mariana Ochoa con sombrero negro decorado con una hebilla dorada, guante brillante y fondo circular rojo
La cantante Mariana Ochoa posa con un sombrero de estilo vaquero en un cartel promocional de concierto. (@soymarianaochoa)

¿Qué pasará con los boletos para noviembre en el Galerías?

La nueva fecha, el 18 de junio de 2027, se enmarca dentro del ciclo “A la Goma Tour 2026-2027” y se mantiene, hasta el momento, en el mismo Teatro Galerías. Los precios de los boletos van desde los 690 pesos en Luneta Alta hasta los 1,700 pesos en la zona VIP. De acuerdo con el comunicado, los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha.

Mariana Ochoa adelantó que buscará gestionar otro ajuste en el calendario para que el concierto pueda realizarse a principios de 2027, con la intención de reunirse con sus seguidores de Guadalajara antes de la fecha que actualmente aparece en el sistema de boletaje.

La cantante confirmó además su presencia en Guadalajara los próximos 5 y 6 de noviembre, sin detallar la naturaleza de esos compromisos, y agradeció el apoyo de sus seguidores en distintas etapas de su carrera artística.

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