Así fue como Carlos Albert le dijo adiós a su paso por los medios de comunicación

Carlos Albert anunció su retiro de los medios de comunicación (Foto: Instagram/@carlos_albert_57)

Carlos Albert Llorente, quien después de haberse desempeñado como futbolista profesional se integrara a los medios de comunicación para abordar el deporte desde el periodismo, puso fin a su carrera. El también reconocido narrador, analista y comentarista que atravesó por diversas plataformas de comunicación confirmó el fin de su trayectoria la tarde de este viernes 29 de octubre, durante su participación en el programa radiofónico del que formó parte los años más recientes.

Por medio de un video difundido en las redes sociales oficiales de La Octava Sports, el periodista deportivo agradeció a las personas que lo acompañaron en las casi cinco décadas que dedicó al deporte. Desde 1963, cuando debutó con los Hidrorayos del Necaxa, hasta su retiro en 1971, se consolidó en la opinión pública como futbolista profesional. Sin embargo, su labor continuó desde 1978 y así continuó durante 43 años en los medios.

“Nadie puede caminar por estos senderos por sí solo, es indispensable caminar en compañía para crecer. Por eso me considero un privilegiado, por haber podido transitar por estos caminos tan hostiles y competidos de la mano de los mejores y más reconocidos periodistas de esta época. A todos ellos agradezco lo que me enseñaron y lo que me permitieron crecer a lo largo del camino”, declaró en el material.

Su trayectoria como periodista se extendió a lo largo de 43 años (Foto: Instagram/@carlos_albert_57)

Su antecedente deportivo le brindó méritos sobre algunos comunicadores dedicados a la fuente deportiva. Incluso, su incursión en el nuevo entorno se realizó en el marco del Mundial de Futbol de Argentina 1978 como narrador en la empresa Imevisión, hoy TV Azteca. Desde entonces comenzó a adquirir conocimientos que dieron forma a su nueva faceta.

El buen papel que desempeñó, así como el conocimiento de la disciplina, de inmediato llamaron la atención de uno de los profesionales más reconocidos en el ámbito periodístico, José Ramón Fernández. La intención del autor intelectual de “Los Protagonistas” consistió en formar un equipo de especialistas que pudieran darle un nuevo aire a la forma de hacer periodismo en México. Luis Villicaña, quien fuera compañero de Albert en Imevisión, recordó en entrevista con Infobae México que:

“José Ramón Fernández tuvo la visión de crear a los comentaristas deportivos a partir de deportistas que dominaran su especialidad. Entonces llamó a Raúl Orvañanos, que era futbolista, Carlos Albert, futbolista. Él le dio la oportunidad a Luis García que hoy está de moda como conductor, a Jorge Campos. Fue creando a este tipo de jóvenes, pero tomó primero a gente como Luis Baraldi para hablar de tenis, tenista reconocido que ahora vive en Estados Unidos. Así los fue creando.”

Carlos Albert realizó su debut profesional en el Necaxa (Foto: Twitter/@FranciscoRiva25)

Con la constante formación de su olfato periodístico, participó en investigaciones que fueron cruciales para el futbol mexicano. La más recordada, por haber alejado a la Selección Mexicana fuera del Mundial de Futbol de Italia 90, fue la conocida con el nombre de “Los Cachirules”. Sin embargo, el efecto negativo también lo alcanzó, pues luego de dar a conocer la investigación le fue retirada su acreditación para la cobertura del evento futbolístico.

Entre las personalidades que le dedicaron palabras de homenaje se encuentran David Faitelson, David Medrano, Christian Martinoli, Carlos Ponce de León, Enrique El Perro Bermúdez, Mikel Arriola y Antonio Moreno.

Según las palabras que emitió en una de sus últimas participaciones en el medio La Octava, su retiro es definitivo y no planea volver a ejercer la profesión en un futuro. “Han sido muchos años de lucha, de estar en esto que a mi me fascina. Además fue por herencia. Mi padre fue uno de los pioneros de la locución en México, entonces yo crecí en un ambiente de radio y de televisión. Me duele mucho dejarlo porque ha sido mi vida, pero yo creo que llegó el momento de dejar descansar a la gente”, finalizó.

