Ramón Juárez señala “toxicidad” dentro del ambiente de la Selección Mexicana: “Todos siguen con la playera de su equipo abajo”

Ramoncito hizo un llamado a dejar las camisetas locales durante los partidos internacionales de México para acompañar al equipo nacional. (Instagram/ @ramonjuarez91)

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La camiseta de la Selección Mexicana suele reunir por un momento a las aficiones de América, Chivas y el resto de los equipos de la Liga MX.

Ramón Juárez, jugador de las Águilas, considera que ese vínculo se ha debilitado y que las rivalidades del futbol mexicano todavía pesan cuando el Tri entra a la cancha.

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El zaguero azulcrema califica de "tóxico" el ambiente de constantes críticas y cuestionamientos que rodea a la Selección Mexicana. (Instagram/ @ramonjuarez91)

El defensor azulcrema recordó la emoción que le provocaba seguir a México durante sus años en fuerzas básicas. Esa imagen contrasta con el presente que describió, marcado por cuestionamientos y una afición que no siempre deja de lado los colores de su equipo.

El jugador americanista ve a una afición dividida por los colores de sus clubes

Durante el Podcast de Padilla, el defensor recordó que, durante su paso por fuerzas básicas, los encuentros del Tri le despertaban una identificación que no dependía de la procedencia de los futbolistas. Los partidos ante Estados Unidos reunían a seguidores de distintos equipos bajo una misma camiseta.

En su intervención, planteó que los años entre cada Copa Mundial se viven bajo cuestionamientos constantes, con discusiones que se acumulan antes de que llegue el torneo.

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Juárez describió esa atmósfera: “Hoy en día el ambiente, lo que envuelve a la selección es tóxico”. Para el futbolista, el problema no se limita a las críticas por los resultados o las convocatorias, sino que tiene relación con la falta de una identificación común.

El americanista advirtió que las rivalidades de la Liga MX debilitan el apoyo colectivo hacia el Tri. (Instagram/ @podcastdepadilla)

El americanista sostuvo que parte de los seguidores sigue analizando a los jugadores desde la camiseta que usan cada semana: “Siguen como que con la playera de cada quien de su equipo abajo”.

La observación de Ramón retrata una tensión habitual en el futbol mexicano: las rivalidades que dominan la Liga MX reaparecen cuando se discute el desempeño de los seleccionados.

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El zaguero considera que ese filtro impide que la afición acompañe al equipo como un bloque. Así, según su visión, cuesta construir un apoyo colectivo para México.

El defensa pidió que el apoyo a México esté por encima de América y Chivas

Ramón no escondió su formación como canterano del América, aunque utilizó ese lugar para plantear que la Selección necesita una respuesta distinta desde las tribunas. El mensaje incluyó a las dos aficiones con mayor rivalidad en el país.

El jugador pidió dejar de lado las diferencias cuando el Tri disputa partidos internacionales: “Por más que le vayas al América, por más que le vayas a Chivas, si va a ser un partido de selección, apoya”.

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En la misma charla, Juárez también opinó sobre el ambiente del Estadio Akron, casa del Rebaño, y cuestionó la presión que genera la afición rojiblanca en los partidos como local.

El defensor recuerda que los partidos de México ante Estados Unidos antes unían a distintas aficiones bajo una misma camiseta. (Instagram/ ramonjuarez91)

El defensa comparó el inmueble de Guadalajara con otros del país y afirmó que, desde su experiencia, la atmósfera no alcanza la intensidad de otros recintos: “A mí se me hace que le falta ambiente al estadio de las Chivas”.

Ramón también relacionó esa percepción con los antecedentes recientes de las Águilas en Zapopan: “No sé si porque a veces nos ha tocado ir y silenciamos el estadio”, añadió entre risas.

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El azulcrema separó ambos planos: la disputa con Chivas pertenece al terreno de los clubes, mientras que el apoyo a la Selección Mexicana debería reunir a las tribunas detrás de una sola camiseta.

Ramón Juárez busca recuperar minutos mientras las Águilas pelean el liderato

Las declaraciones de Ramón Juárez se conocen mientras América disputa la parte alta del Apertura 2026. El equipo suma 29 puntos en 15 jornadas, igualado con Chivas y Cruz Azul, y encara el cierre de la fase regular con la mira puesta en la Liguilla.

El defensor ha participado en ocho partidos y acumula 637 minutos en el torneo.

Tiene una asistencia y busca recuperar continuidad en una defensa donde compite con Israel Reyes , Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno .

Juárez ha expresado que pretende continuar en Coapa y ganarse un lugar bajo las órdenes de Guillermo Almada .

Su contrato con América concluye el 30 de junio de 2027.

Ramón Juárez mantiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2027 y busca continuidad bajo las órdenes de Guillermo Almada. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, entre la pelea por minutos en el América, la disputa por el liderato y la conversación sobre el ambiente que rodea a la Selección Mexicana, el defensor dejó una imagen de lo que extraña: una tribuna que deje de lado sus banderas locales para empujar a México como un solo equipo.

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