Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Eddy Reynoso aseguró que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (IG/ @caneloteam)

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Saúl Canelo Álvarez ha recuperado el título de campeón mundial en la categoría supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con una victoria por decisión unánime sobre Christian Mbilli el tapatío volvió a levantar el puño como uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano actual.

Luego de un año de ausencia desde que perdió la corona en las 168 libras, su entrenador Eddy Reynoso aseguró que el jalisciense ya es el boxeador más exitoso de la historia de México, dentro y fuera del ring.

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En medio de las críticas que recibió el peleador mexicano por la actuación que dio en Riad, Arabia Saudita, el líder del Canelo Team salió a defender a su pupilo y enalteció los triunfos que tiene hasta este momento de su trayectoria, por lo que aseguró que es el mejor “le duela a quien le duela”.

Eddy Reynoso asegura que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso

Eddy Reynoso asegura que Canelo es el boxeador mexicano más exitoso (REUTERS/Stringer)

Al término de la pelea, Eddy Reynoso charló en una entrevista con Izquierdazo y compartió sus impresiones de la pelea en la que recuperaron el título mundial. El entrenador atribuyó el resultado a la inteligencia táctica de su pupilo y a su capacidad para imponer condiciones durante la pelea.

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“La verdad, Canelo dio una cátedra de boxeo. Así es como se le tenía que ganar a Mbilli. Lo llevó a su terreno y demuestra por qué Saúl ha logrado y tiene todo lo que tiene, porque es un excelente boxeador”, declaró el entrenador.

Reynoso también señaló que el triunfo le permitió al tapatío alcanzar una nueva marca en el boxeo mexicano: ser el peleador que más campeonatos ha ganado a rivales invictos en el país. Para el estratega, esa trayectoria coloca a Álvarez por encima de cualquier otro peleador mexicano en la historia del pugilismo, razón por la que enalteció lo que han conseguido a lo largo de estos años.

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“A partir de hoy es el boxeador que a más campeones invictos les ha ganado en México, y es el boxeador más exitoso en la historia del boxeo mexicano le duela a quien le duela, arriba y abajo del ring también”.

Álvarez suma 64 victorias, 39 de ellas por nocaut, además de tres derrotas y dos empates (REUTERS/Stringer)

Con la victoria frente a Mbilli, Álvarez suma 64 victorias, 39 de ellas por nocaut, además de tres derrotas y dos empates. Su historial incluye campeonatos en las divisiones de superwelter, supermediano y semicompleto.

El cinturón verde y oro del CMB lo devuelve al panorama de los campeones mundiales de las 168 libras. Reynoso destacó que el control del ritmo, la defensa y la selección de golpes permitieron al mexicano neutralizar los intentos de Mbilli por tomar la iniciativa.

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La relación entre Canelo Álvarez y Eddy Reynoso que los catapultó al éxito

La relación entre Saúl Álvarez y Eddy Reynoso comenzó cuando el boxeador tenía 13 años y llegó al gimnasio de José “Chepo” Reynoso, en Guadalajara. Desde entonces, el entrenador acompañó su paso de promesa juvenil a figura del boxeo internacional.

El pugilista tapatío, Saúl 'Canelo' Álvarez, se mantiene como uno de los mejores del mundo gracias a la dedicación de su entrenador, Eddy Reynoso

Eddy conoce a Canelo desde esa etapa formativa y asume un papel más directo cuando el tapatío se prepara para dar el salto al profesionalismo. Reynoso lo acompañó desde su debut, el 29 de octubre de 2005, ante Abraham González, cuando Santos Saúl Álvarez tenía 15 años.

Bajo esa dirección, el tapatío conquistó títulos mundiales en cuatro divisiones y en 2021 se convirtió en el primer mexicano en reunir los cuatro principales cinturones de una misma categoría, al coronarse campeón indiscutido de peso supermediano.

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Con los años, la relación rebasa la de entrenador y peleador. Eddy se convierte en entrenador, mánager y una de las personas de mayor confianza de Canelo. La dupla se mantiene junta durante el ascenso del jalisciense a campeón mundial en distintas divisiones.

El regreso del título del CMB ocurre después de que Álvarez perdió sus cuatro campeonatos de las 168 libras ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Para Reynoso, el nuevo triunfo refuerza una carrera que considera sin comparación entre los pugilistas mexicanos.