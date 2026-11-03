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¿En qué casos el aguinaldo se puede recibir antes del Buen Fin?

Si bien este pago tradicionalmente se recibía durante el mes de diciembre, con la llegada del Buen Fin muchos trabajadores suelen desear que el pago de esta prestación llegue antes

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El Buen Fin suele ser uno de los fines de semana más esperados por los mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria en México. Consiste en un pago anual adicional al salario que debe entregar el patrón a sus trabajadores a más tardar el 20 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo establece que el monto mínimo equivale a 15 días de salario para quien trabajó el año completo. Si una persona laboró menos tiempo, recibe la parte proporcional correspondiente, incluso si ya dejó el empleo.

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Aplica para trabajadores de planta, de confianza, eventuales, por obra o tiempo determinado y otras personas con una relación laboral subordinada.

Si bien este pago tradicionalmente se recibía durante el mes de diciembre, con la llegada del Buen Fin muchos trabajadores suelen desear que el pago de esta prestación llegue antes para aprovechar los descuentos de la temporada.

Y aunque no se trata de algo oficial, existen algunos casos donde este pago puede ocurrir de manera anticipada, como te contamos a continuación.

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¿En qué casos el aguinaldo se puede recibir antes del Buen Fin?

El aguinaldo puede recibirse antes de El Buen Fin, pero la empresa no está obligada a adelantarlo solo por la temporada de ofertas.

Sin embargo, el aguinaldo anticipado puede llevarse a cabo en los siguientes casos:

  • Decisión voluntaria del patrón. La empresa puede entregar una parte o la totalidad del aguinaldo en noviembre, si así lo determina.
  • Contrato individual de trabajo. Si el contrato fija una fecha de pago previa a El Buen Fin, el empleador debe respetarla.
  • Contrato colectivo, convenio o política interna. Un sindicato, reglamento o acuerdo interno puede establecer el pago anticipado.
  • Solicitud aceptada por la empresa. La persona trabajadora puede pedir un anticipo, pero el patrón puede aceptarlo o rechazarlo si no existe una obligación pactada.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo solo establece que el aguinaldo debe cubrirse antes del 20 de diciembre y que debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario para quienes laboraron el año completo.

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Por eso, llegar a El Buen Fin sin ese depósito no implica un incumplimiento legal, salvo que exista una fecha anterior pactada.

Si el pago se retrasa después del 20 de diciembre, o llega incompleto, se puede solicitar orientación gratuita ante PROFEDET.

Una agenda abierta con un calendario de 2026, un fajo de billetes de cien dólares y una alcancía de cerdo con gorro navideño sobre madera.
Un calendario del año 2026 junto a un fajo de billetes y una alcancía con gorro navideño ilustran la planificación del ahorro y el aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Buen Fin 2026 cambia de días: fecha de inicio y detalles de la temporada

Es importante recordar que el Buen Fin de este 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, de viernes a martes, con cinco días de descuentos, promociones y meses sin intereses que coinciden con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana y el inicio de la entrega del aguinaldo.

Las compras de al menos $250 pesos realizadas con medios de pago electrónicos participantes podrán entrar al Sorteo El Buen Fin 2026, siempre que se hagan en establecimientos registrados durante la campaña. El sorteo se efectuará en diciembre en las oficinas del SAT, ubicadas en Avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El nuevo calendario desplaza el comienzo de la campaña de jueves a viernes, aunque conserva los cinco días que tuvo la edición XV. En años recientes, los comercios han activado sus promociones desde las 00:00 horas y las mantienen hasta las 23:59 horas, una práctica que se extendió con el fortalecimiento del comercio digital durante la pandemia de COVID-19.

Los negocios que quieran participar oficialmente tendrán como fecha límite el 12 de noviembre de 2026 para registrarse en el portal oficial del programa. Deben contar con RFC, mantener activo el Buzón Tributario, tener una opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y disponer de una terminal para aceptar pagos electrónicos.

La organización de la campaña ya confirmó un sorteo para los comercios participantes. También se espera que el SAT anuncie en las próximas semanas la rifa dirigida a consumidores.

El Buen Fin reúne cada noviembre a empresas y establecimientos que ofrecen descuentos, promociones, meses sin intereses y otras facilidades de pago para bienes y servicios. Las compañías inscritas se identifican como participantes a través del portal oficial.

La campaña surgió en 2011 mediante una colaboración entre el sector privado y autoridades federales. Participan la Secretaría de Economía, el SAT y la Profeco, además de organismos empresariales.

Su primera edición se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2011, con descuentos de hasta 70% y esquemas de meses sin intereses. El Consejo Coordinador Empresarial planteó la iniciativa como una respuesta al Black Friday de Estados Unidos.

Desde entonces, el programa se organiza durante el fin de semana previo al Día de Acción de Gracias, periodo que marca el inicio de la temporada navideña. La edición de 2026 contempla compras de electrodomésticos, regalos navideños y otros productos.

Transeúntes con bolsas de compras caminan por el pasillo de un centro comercial con grandes letreros rojos y blancos de promociones.
Varias personas caminan con bolsas de compras frente a las tiendas de un centro comercial decorado con pancartas de la campaña de descuentos del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa busca elevar las ventas y fomentar el comercio formal

El objetivo del Buen Fin es impulsar el mercado interno mediante el aumento de las ventas de negocios establecidos, el consumo y el acceso de las familias a productos y servicios con precios más accesibles o pagos diferidos.

También busca fortalecer el comercio formal al promover compras en establecimientos registrados que emitan comprobantes y cumplan con sus obligaciones fiscales. A la vez, fomenta el uso de tarjetas de débito y crédito para ampliar la inclusión financiera.

El programa no obliga a comprar ni garantiza que todas las promociones sean convenientes. Antes de adquirir un producto, se recomienda revisar su precio previo, comparar entre tiendas, leer las condiciones de los meses sin intereses y evitar deudas por encima de la capacidad de pago.

Infografía con ilustración de un hombre empujando un carrito de compras y seis secciones con texto e íconos sobre finanzas y ofertas.
Una infografía de Infobae detalla consejos de planificación, presupuesto y verificación de precios para realizar compras seguras durante El Buen Fin en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación central para el Buen Fin 2026 es comprar únicamente lo que ya se tenía previsto adquirir, no lo que parece atractivo solo por una promoción.

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