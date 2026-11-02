México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este lunes 2 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:16 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

La Gala de Eliminación sorprendió con un nuevo participante fuera de la competencia

Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

Emma Coronel se disfraza de la Novia de Chucky: así lució su look gótico para Halloween 2026

La modelo e influencer homenajeó al personaje de la película de 1998 en sus historias de Instagram, donde suma un millón de seguidores

Emma Coronel se disfraza de la Novia de Chucky: así lució su look gótico para Halloween 2026

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 1 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 1 de noviembre

Confirman la muerte de un mexicano en accidente de trenes en España

Las autoridades forenses españolas identificaron a un ciudadano mexicano entre las 69 víctimas del choque ferroviario de Urda, Toledo

Confirman la muerte de un mexicano en accidente de trenes en España

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consejo de la Magistratura: cuántos y cuándo, las claves que se suman en la feroz guerra por bancas del Senado

Consejo de la Magistratura: cuántos y cuándo, las claves que se suman en la feroz guerra por bancas del Senado

Los enigmas no resueltos del final de Pier Paolo Pasolini: un crimen sexual, una conspiración política y una confesión que tardó 30 años

Durante su gira por Argentina, León XIV desplegará su perspectiva sobre la Inteligencia Artificial, que contrasta con la posición de Milei

Javier Milei vuelve a la agenda internacional, mientras el Gobierno le hizo la primera advertencia a Patricia Bullrich

El Gobierno ultima detalles para la visita de León XIV: la presencia del Ejecutivo en las misas y la coordinación final

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar

Venezuela inició las celebraciones de Navidad, marcadas por la ausencia de Maduro y las secuelas del doble sismo

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

DEPORTES

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de la Ciudad de México de F1: de la gran largada al sobrepaso a Gasly