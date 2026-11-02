México

Quién es la esposa de Luis Romo: La historia detrás del video viral del futbolista de Chivas y las cartas Pokémon

María Fernanda Guadarrama es el nombre de la esposa de Luis Romo, quien se hizo viral por un supuesto enojo contra el jugador de la Selección Mexicana

El futbolista Luis Romo fue captado durante una convención de cartas coleccionables en compañía de su esposa, María Fernanda Guadarrama. En las imágenes difundidas en redes sociales, el mediocampista aparece observando y adquiriendo tarjetas en una mesa de exhibición mientras interactúa con los vendedores del evento.

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Un video de Luis Romo en una convención de cartas coleccionables de Pokémon desató especulaciones sobre la convivencia con su esposa, María Fernanda Guadarrama, madre de sus dos hijos.

La grabación, compartida por usuarios en X, muestra al mediocampista de Chivas durante un evento y generó decenas de comentarios sobre la expresión de su pareja.

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Romo fue captado recientemente adquiriendo tres cartas por un total de 3,500 pesos, lo que confirma que el coleccionismo es uno de sus pasatiempos fuera de las canchas. El jugador de la Selección Mexicana ya había mostrado interés por esta actividad en distintas ocasiones, incluso coincidió con el youtuber Logan Paul en un evento relacionado.

El video de Luis Romo y su esposa que originó la especulación en redes sociales

Un hombre y una mujer posan juntos frente a un fondo decorado con plantas y lámparas en un espacio interior
Quién es la esposa de Luis Romo: La historia detrás del video viral del futbolista de Chivas y las cartas Pokémon. (@luis.romo3)

La publicación en X muestra al mediocampista de la Selección Mexicana durante la convención y detonó comentarios sobre su vida personal. Uno de los usuarios escribió: “Sus ojos de ‘ya vámonos’”, en referencia a lo que interpretó como una expresión de incomodidad del futbolista durante el evento.

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En el mismo video, se aprecia que María Fernanda tenía prisa por irse, mientras Romo quería abrir unos sobres de Pokemón en el stand; incluso el vendedor sintió la incomodidad y le preguntó al jugador si podía quedarse o ya no hacían la venta. El mediocampista respondió con tranquilidad que siguieran con el intercambio.

“Hasta a mí me dolieron esos ojos”, dijo el vendedor a Romo en tono de broma.

Ese comentario abrió una discusión más amplia sobre la relación de la pareja, aunque no existe registro de una queja pública por parte de Guadarrama sobre la afición de su esposo. La especulación surgió exclusivamente de la lectura que hicieron los usuarios de las imágenes.

Video viral de Luis Romo y su esposa
Video viral de Luis Romo y su esposa

El video se hizo viral y generó críticas en las redes sociales

Ante las críticas que circularon en la red social, el usuario que compartió originalmente el clip salió a respaldar el gusto del futbolista por las cartas coleccionables. “La morra tiene al wey más friki de esposo y se preocupa por estar en un lugar así jajaja, al menos no está en un bar de mala muerte a las 3 de la mañana, escribió.

El comentario recibió nuevas respuestas de usuarios que coincidieron en que la afición de Luis Romo no representa un conflicto real dentro del matrimonio. La discusión se mantuvo centrada en el tono del video más que en algún pronunciamiento directo de la pareja.

Quién es María Fernanda Guadarrama

María Fernanda Guadarrama es la esposa de Luis Romo y madre de sus dos hijos. No cuenta con un perfil público propio ni ha hecho declaraciones sobre el episodio viral; su nombre circuló en redes únicamente a partir de las interpretaciones de los usuarios sobre el video de su esposo.

Un hombre con camiseta deportiva sostiene un trofeo mientras una mujer lo abraza por la espalda frente a las gradas y el campo de juego
El futbolista Luis Romo sostiene un trofeo junto a su esposa María Fernanda en las gradas de un estadio de fútbol. (@luis.romo3)

María Fernanda Guadarrama y Luis Romo se conocen durante la preparatoria, cuando ambos son adolescentes. Originarios de Los Mochis, Sinaloa, su vínculo comienza como una amistad que con el paso del tiempo evoluciona hacia una relación sentimental.

De acuerdo con registros públicos, la historia de pareja arranca formalmente en 2017. La relación se consolida durante la etapa de Romo en el Querétaro, antes de que el futbolista alcanzara mayor proyección con Chivas y la Selección Mexicana. La fecha exacta de su boda no se ha revelado públicamente.

Un hombre y una mujer posan abrazados en una escalera de piedra exterior flanqueada por paredes rústicas y una barandilla metálica
El futbolista Luis Romo posa junto a su esposa María Fernanda en una escalera de piedra flanqueada por muros rústicos. (@luis.romo3)

La pareja tiene dos hijos: un niño, de nombre Luis Darío, y una niña menor cuyo nombre no es público.

El futbolista, que milita en Chivas y forma parte de la convocatoria de la Selección Mexicana, no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica generada en torno a su afición ni sobre los comentarios relacionados con su esposa.

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