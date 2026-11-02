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Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

La exconductora pidió a una corte federal revisar la legalidad de su arresto y evitar que la trasladen fuera del área de Miami; el juez ordenó al ICE justificar por qué debe permanecer bajo custodia, pero rechazó frenar de inmediato un posible cambio de centro de detención

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami.
Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami. (Crédito: redes sociales)
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Inés Gómez Mont recurrió a la justicia estadounidense para intentar recuperar su libertad, luego de ser detenida por autoridades migratorias en Florida la semana pasada.

Sus abogados presentaron una demanda de habeas corpus ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, mediante la cual solicitaron revisar la legalidad de su arresto y evitar que sea trasladada a otro centro de detención.

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De acuerdo con la Agencia EFE, el recurso fue presentado el sábado e incluyó una petición de emergencia para impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mueva a la conductora fuera del área de Miami.

Sin embargo, el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó ordenar una suspensión inmediata, al considerar que las cortes no pueden impedir que el Departamento de Justicia disponga el traslado de una persona detenida a otro distrito.

En cambio, el juzgador ordenó al ICE y a otras autoridades estadounidenses justificar los motivos por los que Gómez Mont debe permanecer bajo arresto. La respuesta deberá presentarse a más tardar este miércoles.

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La conductora permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, un suburbio de Miami donde ha residido durante varios años. Su detención estaría relacionada con la presunta falta de una visa o autorización vigente para permanecer legalmente en Estados Unidos.

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos individuales en Estados Unidos a pesar del expediente conjunto que tienen en México. (Especial)
Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos individuales en Estados Unidos a pesar del expediente conjunto que tienen en México. (Especial)

Los argumentos de Inés Gómez Mont para evitar su traslado

Entre los documentos incorporados a la demanda se encuentran informes sobre el tratamiento médico de una de las hijas de la conductora, utilizados por su defensa para argumentar que no debería ser trasladada fuera de la zona de Miami ni permanecer detenida mientras se resuelve su situación migratoria.

Los detalles del recurso judicial permanecen bajo reserva. Una vez que el juez resuelva la demanda de habeas corpus, podría ordenar que Gómez Mont comparezca ante un juez migratorio, quien tendría que determinar si existen condiciones para que recupere su libertad.

Este procedimiento busca que una autoridad judicial revise si la privación de la libertad se ajusta a derecho; no representa por sí mismo una resolución sobre las investigaciones penales que enfrenta la conductora en México.

Las órdenes de aprehensión que enfrenta en México

En territorio mexicano, Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen órdenes de aprehensión por investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses el 24 de septiembre de 2025. Sin embargo, posteriormente su caso pasó a revisión de un juez migratorio y dejó de permanecer bajo arresto.

ines gomez mont
(www.ice.gov/Captura de pantalla)

El empresario había solicitado asilo en Estados Unidos desde 2022. Hasta ahora se desconoce si Gómez Mont presentó una petición similar.

Pese a las solicitudes de las autoridades mexicanas para que ambos enfrenten los procesos judiciales en México, el Departamento de Justicia estadounidense no ha iniciado un procedimiento de extradición contra la pareja.

Así es el centro migratorio donde permanece Inés Gómez Mont en Florida

La conductora está recluida en el Broward Transitional Center, donde las visitas familiares tienen horarios restringidos y los abogados pueden solicitar reuniones presenciales o por videollamada.

La instalación mantiene bajo custodia a personas sujetas a procedimientos migratorios mientras las autoridades estadounidenses resuelven su situación.

El centro se encuentra en el número 3900 de N. Powerline Road, código postal 33073, y aparece en el localizador oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Horarios y restricciones para las visitas familiares

Las mujeres pueden recibir visitas los domingos de 13:30 a 16:00 horas. Los hombres tienen horarios los sábados y domingos de 8:00 a 10:30, además de los sábados de 13:30 a 16:00.

Cada detenido dispone de una sesión de 45 minutos por fin de semana y puede recibir hasta dos visitantes, incluidos menores. Es necesario llegar una hora antes y presentar una identificación oficial. Las visitas son sin contacto físico y están sujetas a revisiones de seguridad. No se permite ingresar celulares, radios, armas ni otros dispositivos electrónicos.

Atención legal y comunicación confidencial

Los abogados tienen prioridad para reunirse con las personas detenidas y pueden solicitar encuentros presenciales o por videollamada, incluso sin cita previa. Para ingresar deben acreditar su representación y presentar identificación y documentación profesional.

También pueden mantener comunicación confidencial mediante llamadas telefónicas. En cambio, las personas detenidas no reciben llamadas directamente: en caso de emergencia, sus familiares pueden dejar mensajes con el nombre completo, número de registro de extranjero y teléfono de contacto.

Equipaje y objetos permitidos

Los detenidos solo pueden recibir artículos necesarios para viajar o quedar en libertad, previa autorización de ICE. Si son trasladados o salen de Estados Unidos, pueden llevar una maleta pequeña.

La entrega o el envío de equipaje requiere autorización de GEO, empresa que opera el centro. Los aparatos electrónicos, incluidos teléfonos celulares y computadoras, están prohibidos.

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