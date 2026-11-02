Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona. @SSPGobPue

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Tres hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Puebla durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General del Estado (FGE). La intervención se realizó en la colonia Unidad Antorchista.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Carlos N., de 30 años; Iván N., alias “El Tartas”, de 28 años, y Francisco N., de 27 años. Según se informó, los tres habrían cumplido funciones operativas dentro de una célula vinculada a esa organización delictiva.

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Cómo operaban los detenidos según la investigación

De acuerdo con las pesquisas, los tres hombres se encargaban de coordinar la logística para la distribución de sustancias ilícitas dentro de la estructura criminal. También tenían la tarea de localizar inmuebles que pudieran funcionar como puntos de encuentro para otros integrantes del grupo.

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de estas funciones logísticas, las autoridades señalaron que los detenidos participaban en actos de violencia vinculados a las actividades de la célula. Esta combinación de tareas (distribución, logística de inmuebles y violencia) definió el perfil operativo que las instituciones atribuyeron al grupo detenido.

Dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes penales previos. Según se informó, estos registros corresponden a delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delitos patrimoniales.

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Qué aseguraron las autoridades durante la intervención

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 280 envoltorios con sustancias de características similares a la metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana.

El material asegurado incluyó también armamento. Las autoridades reportaron el hallazgo de un arma de fuego, dos cargadores y 39 cartuchos útiles en el lugar de la intervención.

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona. @SSPGobPue

A esto se sumó el aseguramiento de un vehículo con placas de circulación del estado de Guerrero, cuya presencia en Puebla forma parte de los elementos recabados durante la diligencia.

El conjunto de bienes asegurados quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones abiertas contra los tres detenidos.

El contexto de coordinación interinstitucional

Las autoridades estatales enmarcaron esta detención dentro de un esquema de coordinación entre instituciones federales y estatales. La participación conjunta de la SSP, la Marina y la FGE fue presentada como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada en la entidad.

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Según se informó, esta intervención busca debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos que operan en Puebla. El trabajo de inteligencia y el despliegue estratégico de fuerzas de seguridad fueron mencionados como ejes centrales de esta estrategia.

El Gobierno del Estado señaló que continuará con este tipo de acciones coordinadas. La SSP indicó que, en conjunto con autoridades federales y municipales, mantendrá operativos firmes contra las células delictivas que operan en la entidad poblana, con el objetivo de preservar la tranquilidad de las familias poblanas.

Presencia del CJNG en Puebla

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figura entre las organizaciones delictivas con actividad registrada en territorio poblano desde al menos enero de 2025. El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció ese mes la presencia de esa organización, junto con el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, además de grupos locales dedicados a actividades ilícitas.

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Previo a la detención del 2 de noviembre, la SSP ya había reportado capturas vinculadas al CJNG en la entidad. El 31 de agosto de 2026, la dependencia informó sobre la detención de tres hombres identificados como presuntos integrantes del cártel, relacionados con delitos de alto impacto en la zona metropolitana.

El Tanque fue detenido el pasado 5 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

La organización también mantiene presencia a través de operadores con influencia en varios estados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el 13 de octubre de 2026 sobre la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, a quien identificó como operador regional del CJNG con influencia delictiva en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.

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La detención o captura de líderes de estas estructuras no implica necesariamente el fin de la organización, debido a la posible sustitución de mandos y fragmentación de células que continúan operando bajo el mismo nombre.