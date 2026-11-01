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EN FOTOS | Fórmula 1 en México: así se vivió la fiesta del Gran Premio HOY 31 de octubre

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibió a pilotos, escuderías e invitados especiales, con la afición haciéndose presente en las gradas capitalinas

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El Gran Premio de México 2026 continúa este sábado 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los pilotos y sus respectivas escuderías enfrentan una nueva jornada de actividades rumbo a la carrera del domingo.

El circuito capitalino reúne nuevamente a figuras del automovilismo, celebridades y aficionados, quienes forman parte del ambiente que convierte a la Fórmula 1 en uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año. Pilotos, invitados especiales y personalidades del espectáculo acaparan las miradas dentro y fuera de la pista.

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(Cortesía México GP: Photo by James Sutton/LAT Images)
(Cortesía México GP: Photo by James Sutton/LAT Images)

Lewis Hamilton, piloto británico de Ferrari, observa desde el parc fermé tras conseguir la pole position en la clasificación del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP)
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Lewis Hamilton, de Ferrari, posa junto a George Russell, de Mercedes, y Charles Leclerc, su compañero en la escudería italiana, tras la clasificación del Gran Premio de México. El británico parte desde la pole position, seguido por Russell y Leclerc.

(Cortesía México GP)
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Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra la pole position con George Russell, de Mercedes, tras la clasificación del Gran Premio de México. Ambos pilotos se encuentran en el parc fermé del Autódromo Hermanos Rodríguez este 31 de octubre de 2026, en la Ciudad de México.

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(Cortesía México GP)
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Lewis Hamilton, piloto británico de Ferrari, recibe el reconocimiento Pirelli Pole Position de manos del exfutbolista mexicano Rafael Márquez tras la clasificación del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP: Photo by Manuel Eletto/Sutton Images)
(Cortesía México GP: Photo by Manuel Eletto/Sutton Images)

Lewis Hamilton, piloto británico de Ferrari, celebra a su llegada al parc fermé después de asegurar la pole position para el Gran Premio de México.

(Cortesía México GP)
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Sergio Pérez, piloto mexicano de Cadillac, saluda a la afición mientras camina por el pit lane del Autódromo Hermanos Rodríguez. El tapatío queda eliminado en la clasificación y parte desde la posición 21 para el Gran Premio de México, este 31 de octubre de 2026, en la Ciudad de México.

(Cortesía México GP: Photo by Manuel Eletto/Sutton Images)
(Cortesía México GP: Photo by Manuel Eletto/Sutton Images)

Lewis Hamilton, piloto británico de Ferrari, aparece en el escenario antes de la última práctica del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP)
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El equipo de mecánicos de Oracle Red Bull Racing practica una parada en pits antes de la última sesión de entrenamientos del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP: Photo by Alastair Staley/LAT Images)
(Cortesía México GP: Photo by Alastair Staley/LAT Images)

El casco de Fernando Alonso, piloto español de Aston Martin, permanece en el garaje de la escudería antes de la última práctica del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP: Photo by Simon Galloway/LAT Images)
(Cortesía México GP: Photo by Simon Galloway/LAT Images)

George Russell, piloto británico de Mercedes, conduce el monoplaza número 63 durante la sesión de clasificación del Gran Premio de México. El británico recorrió el Autódromo Hermanos Rodríguez este 31 de octubre de 2026, en la Ciudad de México.

(Cortesía México GP)
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Sergio Pérez, piloto mexicano de Cadillac, maneja el monoplaza número 11 durante la sesión de clasificación del Gran Premio de México. El tapatío recorrió el Autódromo Hermanos Rodríguez.

(Cortesía México GP)
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Lewis Hamilton, piloto británico de Ferrari, maneja el monoplaza número 44 durante la última práctica previa al Gran Premio de México.

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Un aficionado de Mercedes-AMG Petronas atrapa una gorra lanzada desde el escenario antes de la última práctica del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP)
(Cortesía México GP)

UnA aficionada asiste a la presentación en el escenario antes de la última práctica del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP)
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Una aficionada con prendas de Alpine y Ferrari asiste a la presentación en el escenario antes de la última práctica del Gran Premio de México.

(Cortesía México GP)
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Aficionados de Sergio Pérez y Cadillac siguen la sesión de clasificación del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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