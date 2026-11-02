EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

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Este lunes se esperan lluvias intensas en Baja California
El frente frío número 4 mantendrá lluvias puntuales intensas en el norte, centro y sur de Baja California, además de precipitaciones muy fuertes en el norte de Baja California Sur y varias regiones de Sonora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sistema también ocasionará rachas de viento de hasta 80 km/h en Baja California y Sonora, y de 70 km/h en Chihuahua.
Canales de baja presión favorecerán chubascos en el centro, noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá baja probabilidad de lluvia en el occidente y las mesas del Norte y Central.