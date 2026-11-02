México

Belinda frena las críticas a los disfraces de sus invitados en el Beliween 2026: “No había dress code”

La cantante salió en defensa de los famosos que acudieron a su fiesta tras las burlas por atuendos sencillos y aclaró que la temática extraterrestre nunca exigió un protocolo de vestimenta

Belinda personificó a un Xenomorfo de la saga ‘Alien’ para su fiesta Beliween.
Belinda personificó a un Xenomorfo de la saga ‘Alien’ para su fiesta Beliween 2026. (IG: belindapop)
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La cantante Belinda aclaró que su fiesta anual carecía de un código obligatorio de vestimenta para defender a sus invitados de los señalamientos en redes sociales tras la celebración del Beliween 2026 el 28 de octubre en la Ciudad de México.

La producción de la reunión privada y la caracterización de la anfitriona representaron un gasto estimado de 3.5 millones de pesos.

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Ese despliegue técnico generó señalamientos entre usuarios digitales debido a la sencillez de los atuendos portados por diversos asistentes a la velada.

La anfitriona descartó exigencias de vestimenta para los asistentes

Belinda difundió un mensaje mediante sus historias en redes sociales: “Para los que aún tienen dudas: La temática era ALIEN. No había dress code ni protocolo intergaláctico de vestimenta”.

El texto recurrió a elementos de la franquicia cinematográfica Alien: “En la inmensidad del universo, bajo las leyes de Weyland-Yutani y más allá de cualquier sistema solar, todos los seres biológicos, sintéticos, extraterrestres y formas de vida desconocidas son bienvenidos”.

La intérprete concluyó su postura con una referencia a la criatura que personificó durante la velada: “No era una audición para pertenecer a la especie Xenomorfa. Era una celebración intergaláctica. Welcome to the unknown”.

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La cantante recurrió a referencias de la saga Alien para aclarar que su fiesta anual no contaba con un código de vestimenta.
La cantante recurrió a referencias de la saga Alien para aclarar que su fiesta anual no contaba con un código estricto de vestimenta. (IG: belindapop)

Las caracterizaciones sencillas de los famosos detonaron la discusión digital

El debate inició cuando circularon grabaciones del evento donde aparecieron creadores digitales como Elaine Haro y Shiky.

Ambos participantes admitieron que desconocían el concepto espacial antes de ingresar al inmueble en la capital del país.

La actriz Elaine Haro acudió caracterizada como Hiedra Venenosa del universo de cómics de Batman.

Otros asistentes optaron por disfraces ajenos a la ciencia ficción, como el conductor Polo Morín con un atuendo de vaquero de película animada.

Usuarios en plataformas digitales calificaron los vestuarios de improvisados y señalaron que desentonaban frente a la escenografía espacial montada en el recinto.

La cantante Mía Rubín acudió caracterizada con tonos rosas y argumentó que buscó una propuesta visual distinta para interpretar la figura extraterrestre.

En contraste con las críticas hacia atuendos cotidianos, el creador digital Aarón Mercury recibió comentarios favorables al caracterizarse como Satoru Gojo del anime Jujutsu Kaisen.

La actriz Ana de la Reguera se presentó vestida de monja, mientras figuras del entretenimiento como Paulina Goto y Brianda Deyanara compartieron fotografías desde el interior del salón.

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)
Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

El Xenomorfo de Belinda requirió horas de colocación de prótesis

Belinda personificó al Xenomorfo creado por el artista suizo Hans Ruedi Giger para la película estrenada en 1979.

El atuendo incorporó prótesis voluminosas en la cabeza y la espalda trabajadas por la especialista mexicana Bere de la Rosa.

El proceso técnico exigió seis horas de aplicación de maquillaje y estructuras biomecánicas para modificar la silueta corporal de la intérprete.

La escenografía principal contó con una cápsula espacial metálica montada sobre una tarima elevada con escaleras de acceso y barandales.

La cabina interior de la estructura exhibió una reproducción de la obra pictórica “El nacimiento de Venus” del pintor renacentista Sandro Botticelli.

Días antes del festejo, el comunicador de temas ufológicos Jaime Maussan participó en un video promocional que anticipaba el contacto intergaláctico.

La creadora digital Mafe Walker también formó parte de la ambientación durante la noche con intervenciones vinculadas a supuestas frecuencias del espacio exterior.

Belinda
La cantante recreó al xenomorfo de Alien, personaje diseñado por el artista suizo H. R. Giger, durante su fiesta anual de Halloween celebrada el miércoles 28 de octubre. (Captura de pantalla redes)

El festejo privado cumplió una década de transformaciones temáticas

La reunión anual comenzó hace 10 años como una convivencia privada limitada al círculo familiar y de amistades cercanas de la cantante.

Las ediciones recientes incorporaron a figuras internacionales como la actriz de Estados Unidos Victoria Justice y la cantante española Lola Índigo.

Lola Índigo compartió el escenario con la anfitriona para interpretar en vivo la canción conjunta “La niña de la escuela”.

En 2025, Belinda acudió caracterizada como Greta de la película Gremlins 2 tras una entrada en automóvil clásico musicalizada con ópera.

Durante la edición de 2023, la intérprete utilizó cuernos y pupilentes para representar a Lilith, personaje central del videojuego Diablo IV.

Beliween
La celebración temática de Beliween cumplió diez años de trayectoria desde su origen como una convivencia familiar.

Otras caracterizaciones previas abarcaron figuras del terror como Pinhead de la saga Hellraiser, el payaso Pennywise de la obra Eso y la Catrina mexicana.

En 2021, la cantante organizó una edición temática junto a Christian Nodal bajo los personajes de Frankenstein y su novia.

El evento de 2026 concluyó las actividades de la temporada en la Ciudad de México con la confirmación de la anfitriona sobre la ausencia de reglas para futuras reuniones.

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