México

Quién es Alejandro Canahuati, empresario hondureño que desató rumores de romance con Fátima Bosch

El empresario hondureño acapara la atención tras ser captado de la mano y con flores junto a la modelo mexicana en Mérida

Fátima Bosch y el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah fueron captados juntos en Mérida y en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que desató versiones sobre un vínculo sentimental entre ambos.
Fátima Bosch y el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah fueron captados juntos en Mérida lo que desató versiones sobre un vínculo sentimental entre ambos. (Especial )
Guardar

El empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah acapara la atención tras ser captado en Mérida con la modelo Fátima Bosch.

La difusión de videos y fotografías abrió especulaciones sobre un vínculo sentimental que ninguna de las partes ha confirmado.

PUBLICIDAD

Canahuati pertenece a una dinastía que opera desde 1983 en el sector manufacturero textil centroamericano. El empresario se desempeña como directivo en un consorcio maquilador que abastece a firmas en Estados Unidos.

Las imágenes registradas en Yucatán detonaron búsquedas sobre el origen de su relación, los primeros registros públicos surgieron en septiembre de 2026, cuando Bosch viajó a Honduras para participar en actividades del certamen Miss Universe local.

Grabaciones detonaron los rumores en redes

El material audiovisual muestra a Bosch en las calles de la capital yucateca durante la noche del 31 de octubre. La modelo caminaba tomada de la mano del empresario hondureño rumbo a una camioneta particular.

PUBLICIDAD

Canahuati sostenía un arreglo voluminoso de rosas mientras avanzaba junto a ella, horas después comenzaron a compartirse fotografías captadas dentro de un restaurante de la misma ciudad.

En los retratos en interiores, ambos aparecen sentados a corta distancia mientras conversan y sonríen. En una de las tomas, el hondureño rodea la espalda de Bosch durante la convivencia social.

Los usuarios en plataformas digitales identificaron al acompañante a partir de los rasgos físicos y su presencia en redes sociales. Bosch sigue en su cuenta de Instagram a varios miembros directos de la familia Canahuati.

Las imágenes registradas en Yucatán detonaron búsquedas sobre el origen de su relación, los primeros registros surgieron en septiembre de 2026.
Las imágenes registradas en Yucatán detonaron búsquedas sobre el origen de su relación, los primeros registros públicos surgieron en septiembre de 2026. (Redes Sociales )

Alejandro Canahuati dirige operaciones en la industria textil

Canahuati Farah nació en San Pedro Sula y forma parte de la tercera generación de un consorcio maquilador.

Su carrera profesional se concentra en Industrias Pacer, una de las empresas de confección de mayor escala en Honduras.

En 2023, el empresario ocupó la subgerencia general de la compañía, esto se dio a conocer durante los festejos corporativos por los 40 años de operaciones. La ceremonia se celebró en el Club Hondureño Árabe ante directivos y representantes industriales locales.

La empresa inició actividades con la manufactura de prendas íntimas y deportivas femeninas. Con los años extendió su producción hacia líneas completas de vestir para Centroamérica y contratos de manufactura para marcas privadas estadounidenses.

La gerencia general de la corporación recae en su hermano Juan Carlos Canahuati, con quien comparte responsabilidades administrativas en la sede central de San Pedro Sula.

Alejandro Canahuati Farah nació en San Pedro Sula y su carrera profesional se concentra en Industrias Pacer, una de las empresas de confección en Honduras.
Alejandro Canahuati Farah nació en San Pedro Sula y su carrera profesional se concentra en Industrias Pacer, una de las empresas de confección de mayor escala en Honduras. (IG: fundesa_)

El peso político de la familia Canahuati en Honduras

Alejandro es hijo de Mario Canahuati, una de las figuras más visibles del sector patronal y la política hondureña contemporánea. Su madre es Sandra Farah, quien participa activamente en patronatos sociales en el norte de Honduras.

El padre del empresario encabezó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y fue embajador de Honduras en Washington entre 2002 y 2005. Ese mismo año compitió como candidato a la presidencia por el Partido Nacional.

Años después, Mario Canahuati asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011. El núcleo familiar mantiene una posición central en la vida económica del departamento de Cortés.

Mario Canahuati, una de las figuras más visibles del sector patronal y la política hondureña.
Mario Canahuati, una de las figuras más visibles del sector patronal y la política hondureña contemporánea. (X: Mario Canahuati)

Alejandro Canahuati acompañó a Fátima Bosch a su llegada al aeropuerto

La presencia del empresario junto a la reina de belleza trascendió los eventos sociales del fin de semana en Yucatán. Ambos fueron vistos caminando juntos por los pasillos de la terminal aérea tras su vuelo de regreso a la Ciudad de México.

Canahuati vestía ropa oscura y cargaba una mochila mientras avanzaba a un costado de Bosch. Las tomas registradas en la sala de arribos confirmaron que el empresario hondureño permaneció con la modelo durante el trayecto de vuelta.

Al notar la presencia de los reporteros, Canahuati tomó distancia y se mantuvo en un segundo plano. La modelo detuvo su paso para atender a los medios de comunicación que la esperaban en la salida del aeropuerto.

Durante la entrevista, Bosch se concentró en temas de su agenda oficial a 27 días de entregar el título en Puerto Rico.

La tabasqueña habló sobre el proceso legal contra Nawat Itsaragrisil por violencia digital y evitó hacer comentarios sobre su acompañante.

Alejandro Canahuati acompañó a Fátima Bosch a su llegada.
Alejandro Canahuati acompañó a Fátima Bosch a su llegada al aeropuerto. (Redes Sociales )

La conexión entre San Pedro Sula y el silencio de Fátima Bosch

El acercamiento entre Bosch y el empresario coincidió con la agenda internacional de la modelo. En septiembre de 2026, la tabasqueña acudió como invitada especial a la final de Miss Universe Honduras en San Pedro Sula.

Esa visita permitió el primer contacto con el círculo social y empresarial local. Desde entonces, las interacciones digitales entre ambos perfiles aumentaron antes del encuentro público en territorio yucateco.

(IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)
En septiembre de 2026, la tabasqueña acudió como invitada especial a la final de Miss Universe Honduras en San Pedro Sula. (IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)

La vida privada de Bosch permanece bajo una estricta reserva tras su coronación internacional, su única relación conocida antes del certamen fue con el futbolista mexicano Kevin Álvarez, defensa del Club América.

Álvarez confirmó en una transmisión digital que mantuvieron un noviazgo que concluyó en 2023, previo a la concentración de la modelo en los certámenes internacionales.

Hasta el momento, ni Fátima Bosch ni Alejandro Canahuati han emitido declaraciones sobre la naturaleza de su convivencia en Mérida. Ambos mantienen sus actividades públicas sin desmentir ni ratificar las versiones de noviazgo.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss UniversoÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

INE declara desiertas las designaciones de consejerías electorales en Guerrero y Oaxaca

El Consejo General no reunió los ocho sufragios necesarios para nombrar a las personas propuestas en los organismos locales

INE declara desiertas las designaciones de consejerías electorales en Guerrero y Oaxaca

El morenista Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista por acusarlo de controlar plazas en el INE

Rechaza el diputado también haber descontado recursos a trabajadores del órgano electoral

El morenista Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista por acusarlo de controlar plazas en el INE

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Diez noches de música gratuita acompañarán la Feria de la Mezclilla 2026 en Nextlalpan

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Andy López Beltrán anuncia mensaje para la militancia de Morena este martes

El morenista informó que transmitirá un mensaje dirigido a militantes y al público en general, aunque no precisó el tema que abordará

Andy López Beltrán anuncia mensaje para la militancia de Morena este martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona

Ocho periodistas fueron agredidos en cobertura del abatimiento de El Mencho: RSF acusa al CJNG como “depredador de la libertad de prensa”

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Concierto de Mariana Ochoa en Guadalajara genera dudas por cambio de fecha: aseguran que se canceló por baja venta

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Quién es la esposa de Luis Romo: La historia detrás del video viral del futbolista de Chivas y las cartas Pokémon

DEPORTES

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Daniel Saborío queda cerca del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud al terminar en quinto lugar

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

GP México: En qué posición saldrán ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto en la carrera de este domingo

Playeras, gorras, bebidas y cócteles: la guía de precios del Gran Premio de México 2026