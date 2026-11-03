Quién es Alejandro Canahuati, empresario hondureño que desató rumores de romance con Fátima Bosch

Fátima Bosch y el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah fueron captados juntos en Mérida lo que desató versiones sobre un vínculo sentimental entre ambos. (Especial )

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El empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah acapara la atención tras ser captado en Mérida con la modelo Fátima Bosch.

La difusión de videos y fotografías abrió especulaciones sobre un vínculo sentimental que ninguna de las partes ha confirmado.

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Canahuati pertenece a una dinastía que opera desde 1983 en el sector manufacturero textil centroamericano. El empresario se desempeña como directivo en un consorcio maquilador que abastece a firmas en Estados Unidos.

Las imágenes registradas en Yucatán detonaron búsquedas sobre el origen de su relación, los primeros registros públicos surgieron en septiembre de 2026, cuando Bosch viajó a Honduras para participar en actividades del certamen Miss Universe local.

Grabaciones detonaron los rumores en redes

El material audiovisual muestra a Bosch en las calles de la capital yucateca durante la noche del 31 de octubre. La modelo caminaba tomada de la mano del empresario hondureño rumbo a una camioneta particular.

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Canahuati sostenía un arreglo voluminoso de rosas mientras avanzaba junto a ella, horas después comenzaron a compartirse fotografías captadas dentro de un restaurante de la misma ciudad.

En los retratos en interiores, ambos aparecen sentados a corta distancia mientras conversan y sonríen. En una de las tomas, el hondureño rodea la espalda de Bosch durante la convivencia social.

Los usuarios en plataformas digitales identificaron al acompañante a partir de los rasgos físicos y su presencia en redes sociales. Bosch sigue en su cuenta de Instagram a varios miembros directos de la familia Canahuati.

Las imágenes registradas en Yucatán detonaron búsquedas sobre el origen de su relación, los primeros registros públicos surgieron en septiembre de 2026. (Redes Sociales )

Alejandro Canahuati dirige operaciones en la industria textil

Canahuati Farah nació en San Pedro Sula y forma parte de la tercera generación de un consorcio maquilador.

Su carrera profesional se concentra en Industrias Pacer, una de las empresas de confección de mayor escala en Honduras.

En 2023, el empresario ocupó la subgerencia general de la compañía, esto se dio a conocer durante los festejos corporativos por los 40 años de operaciones. La ceremonia se celebró en el Club Hondureño Árabe ante directivos y representantes industriales locales.

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La empresa inició actividades con la manufactura de prendas íntimas y deportivas femeninas. Con los años extendió su producción hacia líneas completas de vestir para Centroamérica y contratos de manufactura para marcas privadas estadounidenses.

La gerencia general de la corporación recae en su hermano Juan Carlos Canahuati, con quien comparte responsabilidades administrativas en la sede central de San Pedro Sula.

Alejandro Canahuati Farah nació en San Pedro Sula y su carrera profesional se concentra en Industrias Pacer, una de las empresas de confección de mayor escala en Honduras. (IG: fundesa_)

El peso político de la familia Canahuati en Honduras

Alejandro es hijo de Mario Canahuati, una de las figuras más visibles del sector patronal y la política hondureña contemporánea. Su madre es Sandra Farah, quien participa activamente en patronatos sociales en el norte de Honduras.

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El padre del empresario encabezó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y fue embajador de Honduras en Washington entre 2002 y 2005. Ese mismo año compitió como candidato a la presidencia por el Partido Nacional.

Años después, Mario Canahuati asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011. El núcleo familiar mantiene una posición central en la vida económica del departamento de Cortés.

Mario Canahuati, una de las figuras más visibles del sector patronal y la política hondureña contemporánea. (X: Mario Canahuati)

Alejandro Canahuati acompañó a Fátima Bosch a su llegada al aeropuerto

La presencia del empresario junto a la reina de belleza trascendió los eventos sociales del fin de semana en Yucatán. Ambos fueron vistos caminando juntos por los pasillos de la terminal aérea tras su vuelo de regreso a la Ciudad de México.

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Canahuati vestía ropa oscura y cargaba una mochila mientras avanzaba a un costado de Bosch. Las tomas registradas en la sala de arribos confirmaron que el empresario hondureño permaneció con la modelo durante el trayecto de vuelta.

Al notar la presencia de los reporteros, Canahuati tomó distancia y se mantuvo en un segundo plano. La modelo detuvo su paso para atender a los medios de comunicación que la esperaban en la salida del aeropuerto.

Durante la entrevista, Bosch se concentró en temas de su agenda oficial a 27 días de entregar el título en Puerto Rico.

La tabasqueña habló sobre el proceso legal contra Nawat Itsaragrisil por violencia digital y evitó hacer comentarios sobre su acompañante.

Alejandro Canahuati acompañó a Fátima Bosch a su llegada al aeropuerto. (Redes Sociales )

La conexión entre San Pedro Sula y el silencio de Fátima Bosch

El acercamiento entre Bosch y el empresario coincidió con la agenda internacional de la modelo. En septiembre de 2026, la tabasqueña acudió como invitada especial a la final de Miss Universe Honduras en San Pedro Sula.

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Esa visita permitió el primer contacto con el círculo social y empresarial local. Desde entonces, las interacciones digitales entre ambos perfiles aumentaron antes del encuentro público en territorio yucateco.

En septiembre de 2026, la tabasqueña acudió como invitada especial a la final de Miss Universe Honduras en San Pedro Sula. (IG: @missuniverse // @fatimaboschfdz)

La vida privada de Bosch permanece bajo una estricta reserva tras su coronación internacional, su única relación conocida antes del certamen fue con el futbolista mexicano Kevin Álvarez, defensa del Club América.

Álvarez confirmó en una transmisión digital que mantuvieron un noviazgo que concluyó en 2023, previo a la concentración de la modelo en los certámenes internacionales.

Hasta el momento, ni Fátima Bosch ni Alejandro Canahuati han emitido declaraciones sobre la naturaleza de su convivencia en Mérida. Ambos mantienen sus actividades públicas sin desmentir ni ratificar las versiones de noviazgo.

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