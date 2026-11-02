Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

Imagen ilustrativa de los bloqueos en varias partes de Matamoros. (Crédito: redes sociales)

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Una niña de siete años murió y su madre resultó herida durante la jornada de violencia registrada el 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas. El gobierno estatal investiga si el proyectil que alcanzó a la familia fue disparado desde un helicóptero de la Guardia Estatal, luego de que el gobernador Américo Villarreal confirmara que esa posibilidad forma parte de las indagatorias.

La aclaración es relevante porque también circularon versiones sobre la posible participación de una aeronave de la Secretaría de Marina. Sin embargo, la institución negó que uno de sus helicópteros hubiera intervenido en los enfrentamientos o disparado contra la población durante esos acontecimientos.

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Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no habían presentado resultados periciales que permitieran establecer el origen del disparo, identificar a quien accionó el arma o determinar si hubo responsabilidad de algún elemento de seguridad.

Investigan si el disparo que mató a Aranza salió de un helicóptero estatal

El gobernador Américo Villarreal informó que las autoridades investigan si un proyectil disparado desde una aeronave de la Guardia Estatal alcanzó a la familia durante los enfrentamientos del 29 de octubre.

La menor, identificada como Aranza, recibió un impacto de bala en la cabeza y murió. Su madre también fue alcanzada por un proyectil y resultó herida. La familia viajaba en una camioneta cuando quedó expuesta a los disparos registrados durante los hechos violentos.

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De acuerdo con testimonios difundidos después de la agresión, en el vehículo también viajaban otros menores de edad. Las versiones señalaron que la mujer conducía la unidad cuando ocurrió el ataque.

Villarreal aseguró que se investigaría lo ocurrido y que no habría encubrimiento. No obstante, hasta el momento no se ha informado si los peritajes balísticos permitieron establecer la trayectoria del proyectil o determinar desde dónde fue disparado.

Imagen ilustrativa de los bloqueos en varias partes de Matamoros. (Crédito: redes sociales)

Marina descartó que uno de sus helicópteros disparara contra la población

La Secretaría de Marina negó que una aeronave de la Armada de México hubiera participado en los enfrentamientos de Matamoros o realizado disparos contra civiles.

El Sector Naval de Matamoros explicó que, de acuerdo con sus registros de vuelo, el helicóptero señalado realizaba un movimiento administrativo de tropas y no intervino en algún intercambio de fuego durante su recorrido.

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La dependencia también expresó sus condolencias por la muerte de la menor y señaló que corresponde a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

La aclaración de la Marina se limita a la participación de su propia aeronave. No descarta ni resuelve la investigación estatal sobre la posible intervención de un helicóptero de la Guardia Estatal, cuyo papel todavía no había sido esclarecido mediante resultados oficiales.

La violencia comenzó tras la captura de un integrante de Los Ciclones

Los hechos ocurrieron durante una jornada de enfrentamientos y bloqueos en Matamoros y otros municipios de Tamaulipas, después de un operativo federal en el que fue detenido Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, identificado como hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”.

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Esta detención de Axel Alfredo, identificado por el Gabinete de Seguridad como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo, provocó bloqueos carreteros en distintos puntos de Tamaulipas. El operativo fue realizado por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, quienes también detuvieron a otra persona. Tras las obstrucciones, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 efectivos y dos helicópteros en Matamoros y municipios de la región para reforzar la vigilancia. Las autoridades señalaron que las carreteras quedaron transitables y sin bloqueos.

El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

El gobernador informó que la violencia dejó seis personas muertas, además de los daños y afectaciones provocados por los bloqueos. Las autoridades desplegaron operativos para restablecer la circulación y atender los incidentes.

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Sin embargo, la investigación sobre la muerte de Aranza tiene un punto específico todavía pendiente: establecer de dónde provino el disparo que la alcanzó y si hubo participación de personal de seguridad estatal.