México

Cuáles son los riesgos que el gobierno de México advierte a sus ciudadanos en caso de viajar a Medio Oriente

La SRE pidió evitar desplazamientos no indispensables a países como Arabia Saudita, Irán e Israel ante la escalada militar y los riesgos para los viajeros mexicanos

México advierte sobre los riesgos de viajar a Medio Oriente por la escalada de conflictos armados. REUTERS/Stringer
México advierte sobre los riesgos de viajar a Medio Oriente por la escalada de conflictos armados. REUTERS/Stringer
Guardar

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sus representaciones diplomáticas, recomendó evitar los viajes no indispensables a distintos países de Medio Oriente ante el incremento de las tensiones militares y los riesgos de seguridad en la región.

Entre los países incluidos en las alertas se encuentran Arabia Saudita, Irán e Israel, además de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

PUBLICIDAD

Las advertencias están dirigidas tanto a quienes planean realizar viajes turísticos o visitas familiares como a los mexicanos que ya se encuentran en esos territorios.

La recomendación más reciente fue difundida por la Embajada de México en Arabia Saudita, que pidió a los connacionales residentes o en tránsito por ese país mantenerse atentos a las condiciones de seguridad y extremar precauciones ante posibles incidentes relacionados con el conflicto regional.

Ataques con misiles y drones, entre los principales riesgos en Medio Oriente

Uno de los peligros señalados por las autoridades mexicanas es la posibilidad de ataques con misiles y drones contra ciudades, instalaciones estratégicas y objetivos militares o civiles.

En Arabia Saudita, la situación de seguridad se ha deteriorado por las ofensivas atribuidas a los hutíes de Yemen, grupo respaldado por Irán. Durante octubre se reportaron ataques frecuentes contra territorio saudí, incluidos incidentes relacionados con instalaciones aeroportuarias y otros puntos estratégicos.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, las recomendaciones de seguridad contemplan evitar las inmediaciones de aeropuertos internacionales, instalaciones energéticas, refinerías, plantas de combustible y centros de telecomunicaciones o electricidad, debido a que podrían convertirse en objetivos de ataques.

También existe el riesgo de quedar en medio de enfrentamientos o fuego cruzado por la escalada militar que involucra a Israel, Irán y Estados Unidos, así como a otros actores regionales.

Cierres de aeropuertos y cancelaciones de vuelos pueden afectar a viajeros

Otro de los riesgos advertidos por la SRE está relacionado con las afectaciones al transporte aéreo. La intensificación de las hostilidades puede provocar cierres parciales o totales del espacio aéreo, suspensión de rutas y cancelaciones de vuelos.

Estas condiciones podrían dificultar tanto la llegada como la salida de los viajeros, además de complicar los desplazamientos entre países de la región.

Por ello, las autoridades mexicanas recomiendan posponer los viajes que no sean indispensables y consultar directamente con las aerolíneas y las representaciones diplomáticas antes de realizar cualquier traslado.

Entre los principales riesgos y medidas preventivas que deben considerar los mexicanos se encuentran:

Ataques aéreos: impactos de misiles y drones en ciudades e instalaciones estratégicas.Enfrentamientos militares: posibilidad de quedar expuestos a hostilidades entre fuerzas y grupos armados.Interrupciones aéreas: cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.Restricciones legales: sanciones por fotografiar o difundir imágenes de incidentes relacionados con el conflicto.Dificultades de movilidad: posibles complicaciones para trasladarse o abandonar las zonas afectadas.

Fotografiar ataques puede convertirse en un delito en Arabia Saudita

Además de los peligros relacionados con los enfrentamientos, la Embajada de México advirtió sobre las restricciones legales que deben tomar en cuenta los connacionales en Arabia Saudita.

La representación diplomática pidió no tomar fotografías, grabar videos ni compartir en redes sociales imágenes de ataques o incidentes vinculados con las hostilidades.

De acuerdo con el aviso consular, difundir este tipo de material está considerado un delito severamente penalizado en ese país. La advertencia aplica incluso cuando se trate de imágenes de acontecimientos relacionados con la situación de seguridad.

Por esta razón, la embajada pidió evitar la difusión de contenido sobre los incidentes y mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de las autoridades.

¿Qué recomienda México a sus ciudadanos que están en Medio Oriente?

Para quienes ya se encuentran en la región, la SRE y sus embajadas emitieron una serie de medidas preventivas orientadas a reducir los riesgos y facilitar la comunicación en caso de emergencia.

Entre las principales indicaciones está prestar atención a las alertas telefónicas y sirenas que puedan advertir sobre ataques. Si reciben una notificación de este tipo, los mexicanos deben buscar refugio inmediatamente dentro de sus domicilios o centros de trabajo y mantenerse alejados de las ventanas.

También se recomienda:

Seguir las redes sociales oficiales de la embajada correspondiente para consultar avisos de seguridad.Registrar los datos personales en los directorios consulares.Evitar desplazamientos que no sean indispensables.Atender las instrucciones de las autoridades locales.Mantenerse informados sobre posibles cambios en las condiciones de seguridad y transporte.

¿Cómo pueden pedir ayuda los mexicanos en Arabia Saudita?

Para los connacionales que viven en Arabia Saudita o se encuentran temporalmente en ese país, la Embajada de México habilitó una línea telefónica para atender emergencias: +966 55 753 9374.

Asimismo, solicitó registrar sus datos en el directorio consular mediante el código QR incluido en su aviso y consultar sus redes sociales para recibir información actualizada.

Las consultas y citas relacionadas con la renovación de pasaportes pueden realizarse a través del correo electrónico cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

Las advertencias de la Cancillería forman parte de las medidas de protección consular ante la escalada de violencia en Medio Oriente. El llamado principal es evitar los desplazamientos no esenciales, seguir las indicaciones de seguridad y mantener comunicación con las representaciones diplomáticas mexicanas en la región.

Temas Relacionados

Medio OrienteSREArabia SauditaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México 2 de noviembre: se registra sismo de magnitud 4.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 2 de noviembre: se registra sismo de magnitud 4.0 en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Encuentran en Tijuana una bodega ligada al padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex: investigan presunta pornografía infantil

Los agentes policiales localizaron revistas y videos en formato VHS que están pendientes de su revisión

Encuentran en Tijuana una bodega ligada al padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex: investigan presunta pornografía infantil

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

El entrenador y mánager de Saúl Álvarez lo ha acompañado desde el debut como profesional hasta ahora, y reconoció el legado que han construido

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Cinco plantas que puedes sembrar en otoño y florecen en primavera

El otoño no solo marca la caída de las hojas, también es el momento de plantar las flores que transformarán el jardín durante la primavera

Cinco plantas que puedes sembrar en otoño y florecen en primavera

Ariadna Montiel sigue el enfrentamiento con Maru Campos por foto con Alito Moreno: “Las complicidades del PRIAN”

La presidenta de Morena señaló la imagen de la gobernadora panista junto al dirigente nacional del PRI como prueba de una alianza política

Ariadna Montiel sigue el enfrentamiento con Maru Campos por foto con Alito Moreno: “Las complicidades del PRIAN”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona

Ocho periodistas fueron agredidos en cobertura del abatimiento de El Mencho: RSF acusa al CJNG como “depredador de la libertad de prensa”

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

Quién es la esposa de Luis Romo: La historia detrás del video viral del futbolista de Chivas y las cartas Pokémon

Quién es la esposa de Luis Romo: La historia detrás del video viral del futbolista de Chivas y las cartas Pokémon

Belinda frena las críticas a los disfraces de sus invitados en el Beliween 2026: “No había dress code”

Festival Macabro 2026 llega al IPN con cortometrajes y películas de terror gratis: fechas, horarios y cartelera completa

Qué pasará con los conciertos de Deep Purple en México tras la hospitalización de Ian Gillan

Los reencuentros de Timbiriche: la historia de sus regresos a los escenarios tras su separación

DEPORTES

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Daniel Saborío queda cerca del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud al terminar en quinto lugar

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

GP México: En qué posición saldrán ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto en la carrera de este domingo

Playeras, gorras, bebidas y cócteles: la guía de precios del Gran Premio de México 2026