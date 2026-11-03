Cuáles son los riesgos que el gobierno de México advierte a sus ciudadanos en caso de viajar a Medio Oriente

México advierte sobre los riesgos de viajar a Medio Oriente por la escalada de conflictos armados. REUTERS/Stringer

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El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sus representaciones diplomáticas, recomendó evitar los viajes no indispensables a distintos países de Medio Oriente ante el incremento de las tensiones militares y los riesgos de seguridad en la región.

Entre los países incluidos en las alertas se encuentran Arabia Saudita, Irán e Israel, además de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar.

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Las advertencias están dirigidas tanto a quienes planean realizar viajes turísticos o visitas familiares como a los mexicanos que ya se encuentran en esos territorios.

La recomendación más reciente fue difundida por la Embajada de México en Arabia Saudita, que pidió a los connacionales residentes o en tránsito por ese país mantenerse atentos a las condiciones de seguridad y extremar precauciones ante posibles incidentes relacionados con el conflicto regional.

Ataques con misiles y drones, entre los principales riesgos en Medio Oriente

Uno de los peligros señalados por las autoridades mexicanas es la posibilidad de ataques con misiles y drones contra ciudades, instalaciones estratégicas y objetivos militares o civiles.

En Arabia Saudita, la situación de seguridad se ha deteriorado por las ofensivas atribuidas a los hutíes de Yemen, grupo respaldado por Irán. Durante octubre se reportaron ataques frecuentes contra territorio saudí, incluidos incidentes relacionados con instalaciones aeroportuarias y otros puntos estratégicos.

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Ante este escenario, las recomendaciones de seguridad contemplan evitar las inmediaciones de aeropuertos internacionales, instalaciones energéticas, refinerías, plantas de combustible y centros de telecomunicaciones o electricidad, debido a que podrían convertirse en objetivos de ataques.

También existe el riesgo de quedar en medio de enfrentamientos o fuego cruzado por la escalada militar que involucra a Israel, Irán y Estados Unidos, así como a otros actores regionales.

Cierres de aeropuertos y cancelaciones de vuelos pueden afectar a viajeros

Otro de los riesgos advertidos por la SRE está relacionado con las afectaciones al transporte aéreo. La intensificación de las hostilidades puede provocar cierres parciales o totales del espacio aéreo, suspensión de rutas y cancelaciones de vuelos.

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Estas condiciones podrían dificultar tanto la llegada como la salida de los viajeros, además de complicar los desplazamientos entre países de la región.

Por ello, las autoridades mexicanas recomiendan posponer los viajes que no sean indispensables y consultar directamente con las aerolíneas y las representaciones diplomáticas antes de realizar cualquier traslado.

Entre los principales riesgos y medidas preventivas que deben considerar los mexicanos se encuentran:

Ataques aéreos: impactos de misiles y drones en ciudades e instalaciones estratégicas.Enfrentamientos militares: posibilidad de quedar expuestos a hostilidades entre fuerzas y grupos armados.Interrupciones aéreas: cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo.Restricciones legales: sanciones por fotografiar o difundir imágenes de incidentes relacionados con el conflicto.Dificultades de movilidad: posibles complicaciones para trasladarse o abandonar las zonas afectadas.

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Fotografiar ataques puede convertirse en un delito en Arabia Saudita

Además de los peligros relacionados con los enfrentamientos, la Embajada de México advirtió sobre las restricciones legales que deben tomar en cuenta los connacionales en Arabia Saudita.

La representación diplomática pidió no tomar fotografías, grabar videos ni compartir en redes sociales imágenes de ataques o incidentes vinculados con las hostilidades.

De acuerdo con el aviso consular, difundir este tipo de material está considerado un delito severamente penalizado en ese país. La advertencia aplica incluso cuando se trate de imágenes de acontecimientos relacionados con la situación de seguridad.

Por esta razón, la embajada pidió evitar la difusión de contenido sobre los incidentes y mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de las autoridades.

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¿Qué recomienda México a sus ciudadanos que están en Medio Oriente?

Para quienes ya se encuentran en la región, la SRE y sus embajadas emitieron una serie de medidas preventivas orientadas a reducir los riesgos y facilitar la comunicación en caso de emergencia.

Entre las principales indicaciones está prestar atención a las alertas telefónicas y sirenas que puedan advertir sobre ataques. Si reciben una notificación de este tipo, los mexicanos deben buscar refugio inmediatamente dentro de sus domicilios o centros de trabajo y mantenerse alejados de las ventanas.

También se recomienda:

Seguir las redes sociales oficiales de la embajada correspondiente para consultar avisos de seguridad.Registrar los datos personales en los directorios consulares.Evitar desplazamientos que no sean indispensables.Atender las instrucciones de las autoridades locales.Mantenerse informados sobre posibles cambios en las condiciones de seguridad y transporte.

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¿Cómo pueden pedir ayuda los mexicanos en Arabia Saudita?

Para los connacionales que viven en Arabia Saudita o se encuentran temporalmente en ese país, la Embajada de México habilitó una línea telefónica para atender emergencias: +966 55 753 9374.

Asimismo, solicitó registrar sus datos en el directorio consular mediante el código QR incluido en su aviso y consultar sus redes sociales para recibir información actualizada.

Las consultas y citas relacionadas con la renovación de pasaportes pueden realizarse a través del correo electrónico cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

Las advertencias de la Cancillería forman parte de las medidas de protección consular ante la escalada de violencia en Medio Oriente. El llamado principal es evitar los desplazamientos no esenciales, seguir las indicaciones de seguridad y mantener comunicación con las representaciones diplomáticas mexicanas en la región.

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