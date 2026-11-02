Ocho periodistas fueron agredidos en cobertura del abatimiento de El Mencho: RSF acusa al CJNG como “depredador de la libertad de prensa”

La lista se reeditó con motivo del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se celebra el 2 de noviembre. - crédito archivo REUTERS/Stringer

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) catalogó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “depredador de la libertad de prensa” luego de que ocho periodistas sufrieron amenazas o agresiones durante la cobertura del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

En su edición 2026, que fue publicada este lunes con motivo del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la organización volvió a incluir al CJNG a la lista de quienes atentan contra los comunicadores, al tiempo que mencionó “y otros cárteles”.

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Y es que de acuerdo con un recuento de RSF, el día del abatimiento de “El Mencho” periodistas que cubrían los narcobloqueos y enfrentamientos del cártel con las fuerzas estatales fueron agredidos por miembros de la organización criminal con disparos a sus vehículos, golpizas, robo de cámaras y teléfonos, así como amenazas graves.

Estas agresiones ocurrieron contra ocho periodistas en los estados de Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.

169 periodistas fueron asesinados en México desde 2006: cien cubrían temas de delincuencia o policía

El Ejército dio seguimiento a El Mencho (Defensa)

La organización hizo énfasis en que los periodistas locales que investigan el crimen organizado, la corrupción y vínculos entre miembros de grupos delictivos y autoridades, son los que se encuentran más expuestos.

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“Al igual que otros cárteles, el CJNG recurre a las amenazas, los secuestros y la violencia para intimidar a los periodistas y controlar la información que circula en los territorios bajo su influencia”, acusó.

Con esto, dijo que los “trofeos de 2026″ que se le atribuyen no solo serían las agresiones contra ocho periodistas, sino que también sería parte de los asesinatos de comunicadores.

De acuerdo con sus datos, 169 periodistas han sido víctimas de homicidio en México desde el año 2006, de los cuales el 98% eran reporteros locales y, al menos, 34 fueron torturados antes de su muerte.

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“El crimen organizado y la corrupción son los principales autores de estos asesinatos; 100 de estos periodistas trabajaban sobre temas de delincuencia o asuntos policiales, y 78 cubrían principalmente la actualidad política”, explicó.

Turistas caminan junto a los restos quemados de autobuses tras una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado después de una operación militar en la que murió el jefe del cártel Nemesio Oseguera, 'El Mencho', en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, México. REUTERS/Alfonso Lepe

El último “trofeo”, que implica tanto al CJNG como a otros cárteles, son los casos de 24 periodistas que permanecen desaparecidos de un total de 43 registrados en el país entre 2006 y 2026.

Reporteros Sin Fronteras también recordó una declaración emitida por presuntos miembros del CJNG a medios mexicanos en un video difundido en agosto de 2021, en el que aseguraron que su actuar no tenía que ver con la libertad de prensa.

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“No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”, citó la organización.

Los ocho casos de agresiones documentados por RSF

Un hombre camina cargando una bolsa a la espalda junto a un autobús consumido por las llamas, días después de una serie de bloqueos y ataques perpetrados por el crimen organizado tras una operación militar en la que resultó muerto el jefe del cártel, Nemesio Oseguera, «El Mencho», en Puerto Vallarta, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

En Jalisco, el reportero Otoniel Martínez, de Azteca Noticias, denunció que el vehículo en el que viajaba con su equipo recibió disparos durante la cobertura, sin que se registraran heridos. En el mismo estado, la periodista Lupita Martínez, de Vallarta Al Momento, fue despojada de su automóvil a mano armada mientras cubría la noticia.

En Sinaloa, los periodistas Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, de Noroeste, fueron agredidos durante la cobertura. El medio informó a RSF que ambos fueron golpeados y despojados de su equipo de trabajo.

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En Tamaulipas, el periodista Guadalupe Castorena, de El Mañana de Reynosa, fue despojado de su vehículo y su equipo mientras cubría el desarrollo de los bloqueos.

Vehículos incendiados tras una serie de bloqueos y ataques perpetrados por el crimen organizado, a raíz de una operación militar en la que murió el líder del cártel Nemesio Oseguera, «El Mencho» —quien falleció mientras era trasladado en helicóptero tras resultar herido durante el operativo—, en Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

En Reynosa, Jesús Humberto González, de Cambio Press, fue retenido brevemente por miembros del crimen organizado en un punto de control. Ahí, lo amenazaron a él y a su familia, que lo acompañaba cuando se detuvo a grabar los hechos. Horas después fue liberado, pero dijo a RSF que sufrió agresión física.

En Guanajuato, colegas del periodista Ian Martínez, de Correo, relataron a RSF que hombres a bordo de una camioneta lo amenazaron y le ordenaron dejar de cubrir los hechos. En Michoacán, la organización verificó un octavo caso: un periodista que pidió reserva de identidad por razones de seguridad recibió una llamada anónima en la que lo amenazaron para que no publicara información sobre lo ocurrido.

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Suman a Donald Trump a la lista de 2026

Reporteros Sin Fronteras sumó por primera vez a Donald Trump, a su lista de “depredadores de la libertad de prensa” 2026 al argumentar que, en menos de 2 años de su segundo mandato, el presidente estadounidense acumuló un historial de ataques contra la prensa que “redujeron el periodismo a propaganda política”, lo que ubicó a Estados Unidos en el lugar 64 del Índice Mundial de Libertad de Prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al estanque reflectante del Monumento a Lincoln —reabierto tras meses de reparaciones de cara a las elecciones de mitad de mandato— en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2026. REUTERS/Evan Vucci

La lista de 2026 reunió a 33 figuras y organizaciones divididas en cinco categorías: política, seguridad, económica, legal y social. Entre los nombres recurrentes aparecieron Vladimir Putin (Rusia) y Daniel Ortega (Nicaragua).

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En la categoría de seguridad, junto a los cárteles mexicanos, RSF incluyó a las fuerzas armadas israelíes por su política en Gaza, Cisjordania y Líbano, y al Partido Comunista Chino, que encabeza Xi Jinping, al que describió como “la cárcel más grande del mundo para periodistas”. Como nueva incorporación en este rubro apareció el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, por la detención de periodistas del sitio de verificación Matsaddash y el cierre del portal Mada Masr.

En la categoría social destacó el presidente argentino Javier Milei, de quien RSF documentó más de mil 600 publicaciones contra la prensa en su cuenta de X en apenas 47 días, entre abril y mayo de 2026. La lista también marcó salidas: Ali Khamenei (Irán), muerto en un ataque de Estados Unidos, y Nicolás Maduro (Venezuela), hoy recluido en una prisión federal estadounidense, dejaron de figurar en la edición de este año.

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