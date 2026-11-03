Dan cadena perpetua en EEUU a un mexicano señalado como líder de una red de tráfico de personas a territorio estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un tribunal federal de El Paso, Texas, condenó a cadena perpetua a Juan Carlos Lara Quezada, un inmigrante mexicano en situación irregular con el alias de “Iron Man”, por liderar una organización de tráfico de personas responsable de la muerte de una mujer abandonada en el desierto. El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, anunció la sentencia.

Lara Quezada, de 33 años, fue declarado culpable en agosto por un jurado federal de los cinco cargos que enfrentaba. La condena representa el cierre judicial de un caso que comenzó con el hallazgo de dos migrantes abandonados en una zona residencial y terminó con la muerte de una de ellos por exposición al calor.

PUBLICIDAD

Quién es el condenado y cómo operaba la red

De acuerdo con documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Lara Quezada era el líder de una organización de tráfico de personas que operaba en el Distrito Oeste de Texas y el Distrito de Nuevo México. El acusado, de nacionalidad mexicana, se encontraba de forma ilegal en Estados Unidos al momento de los hechos.

La red era responsable del contrabando de cientos de inmigrantes indocumentados hacia territorio estadounidense a través del desierto de Santa Teresa, Nuevo México. Una vez que los migrantes ingresaban con éxito al país, eran recogidos y trasladados a una casa de seguridad en El Paso, donde permanecían hasta ser transportados a otras partes de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Dan cadena perpetua en EEUU a un mexicano señalado como líder de una red de tráfico de personas a territorio estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lara Quezada jamás volverá a ver el mundo exterior, ni en este país ni en ningún otro, declaró el fiscal Simmons al referirse al alcance de la condena, que lo diferencia del resto de los acusados en la causa.

El abandono y la muerte de la migrante

En 2024, la organización introdujo de contrabando a una mujer y a su yerno a Estados Unidos. Un guía a pie los condujo durante un trayecto de ocho horas por el desierto. Durante el recorrido, la mujer enfermó.

Los traficantes recibieron instrucciones de llevarla a un hospital de El Paso en lugar de trasladarla a la casa de seguridad donde debía permanecer escondida. Sin embargo, de camino al hospital, el guía y el conductor abandonaron a la mujer y a su yerno en la acera de un barrio residencial.

PUBLICIDAD

Un automovilista que pasaba por el lugar los vio y llamó a los servicios de emergencia. La mujer fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta debido a la exposición al calor ambiental. La víctima fue identificada como Martha María Hernández García.

Investigación y proceso judicial

Una investigación dirigida por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) culminó con el arresto de Lara Quezada el 20 de diciembre de 2024.

El 2 de abril de 2025 se le imputaron formalmente los siguientes cargos: conspiración para transportar inmigrantes ilegales con resultado de muerte, conspiración para dar refugio a inmigrantes ilegales, transporte de inmigrantes ilegales con resultado de muerte, conspiración para introducir inmigrantes ilegales y conspiración para blanquear dinero.

PUBLICIDAD

Dan cadena perpetua en EEUU a un mexicano señalado como líder de una red de tráfico de personas a territorio estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto, el jurado federal lo declaró culpable de los cinco cargos. La sentencia de cadena perpetua se dictó este lunes 2 de noviembre.

Declaraciones de las autoridades federales

El fiscal federal Simmons fue contundente respecto a las motivaciones de las organizaciones de tráfico de personas. “Mi mensaje sobre las motivaciones de los traficantes de personas ha sido constante y claro. A estas organizaciones no les importan las vidas humanas de las que se lucran”, afirmó.

“Estos traficantes abandonaron a una mujer bajo su custodia y la dejaron morir en la calle”, agregó el funcionario, quien remarcó que, a diferencia de los coacusados que serán deportados tras cumplir sus condenas, Lara Quezada no tendrá esa posibilidad por tratarse de cadena perpetua.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ryan G. McRae, agente especial a cargo de HSI El Paso, señaló que las organizaciones de tráfico de personas “tratan a las personas vulnerables como mercancía, anteponiendo las ganancias a la vida humana con consecuencias devastadoras”. McRae añadió que el caso “demuestra el cruel desprecio que estos traficantes tienen por las personas a las que explotan y abandonan”.

Condenas de los coacusados

Antes de la sentencia de Lara Quezada, cinco coacusados ya habían sido condenados en el mismo caso. Juan David Vaquera Guerrero, alias “Cone” o “Sonic”, recibió 46 meses de prisión. Carlos Omar Lara Muniz, conocido como “Goofy”, fue sentenciado a 57 meses.

PUBLICIDAD

Un tribunal federal de El Paso, Texas, condenó a cadena perpetua a Juan Carlos Lara Quezada, un inmigrante mexicano en situación irregular con el alias de “Iron Man” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ruben Esquivel Gomez, alias “Guero”, obtuvo una condena de 72 meses. Ricardo Delgado Sepulveda, alias “Spiderman”, y Rogelio Delgado Sepulveda, alias “Groot”, recibieron sentencias de 120 y 36 meses, respectivamente.

A diferencia de Lara Quezada, estos coacusados serán deportados de Estados Unidos una vez que cumplan sus respectivas condenas. Los fiscales adjuntos Mathew Engelbaum y Michael Williams llevaron el caso ante los tribunales.

El marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional

El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, denominada “Protección del Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”.

El HSTF es una asociación gubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos. A través de una colaboración interinstitucional, el grupo busca identificar, investigar y enjuiciar el espectro completo de delitos cometidos por estas organizaciones.

PUBLICIDAD

El HSTF pone énfasis particular en los casos que involucran tráfico de menores y utiliza las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar a extranjeros criminales violentos de Estados Unidos.

El grupo está integrado por agentes y oficiales del FBI, ICE HSI, la DEA, el ATF, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el USMS, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el Departamento de Transporte, Investigación Criminal del IRS, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, además de departamentos de policía locales y oficinas del sheriff. La fiscalía del caso estuvo a cargo de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas.

PUBLICIDAD